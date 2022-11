Aliisa Turunen halusi käydä lukion rennolla otteella, ja jätti numeroiden tuijottamisen: ”Tein lukiomatkasta omannäköiseni”

Vapaa-ajalla Aliisa Turunen ottaa rennosti lenkkeilemällä koiransa kanssa, tekemällä käsitöitä, kuuntelemalla musiikkia ja kokkailemalla. ”Jos sinulla on kivaa koulussa, sinulla on luultavasti kivaa kotonakin. Jos tulet koulusta väsyneenä kotiin, et luultavasti halua kotona muuta kuin palautua.”

Kuva: Antti Eintola / Yle