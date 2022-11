Tutkimus: 2014 alkanut Itä-Ukrainan sota heikensi paikallisten nuorten mielenterveyttä dramaattisesti – Venäjän hyökkäys pahentaa tilannetta nyt entisestään

Vuonna 2014 alkanut Itä-Ukrainan sota vaikutti sodan vaurioittamilla alueilla eläneiden ukrainalaisten nuorten mielenterveyteen huomattavasti, kertoo Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen tuore tutkimus.

Sotatoimialueilla eläneet nuoret kärsivät traumaperäisestä stressihäiriöistä, ahdistuneisuudesta ja masennuksesta huomattavasti todennäköisemmin kuin sota-alueen ulkopuolella eläneet nuoret.

Tutkimuksessa verrattiin noin 2 800 ukrainalaista nuorta, jotka asuivat sodan koettelemalla Donetskin alueella ja rauhallisella Kirovogradin alueella vuosina 2016 ja 2017.

Traumaperäisen stressihäiriön riski oli nelinkertainen, vaikean ahdistuneisuuden riski yli kolminkertainen ja masennuksen riski lähes kolminkertainen verrattuna rauhallisella alueella eläneisiin nuoriin.

Sota-alueella eläneistä nuorista 60 prosenttia oli nähnyt aseellisia hyökkäyksiä, 14 prosenttia joutunut itse väkivallan uhriksi ja 30 prosenttia joutunut jättämään kotinsa.

Kuitenkin myös rauhallisella alueella eläneillä esiintyi tavanomaista enemmän ahdistuneisuutta ja masennusta.

Tilanne huomattavasti vakavampi nyt Ukrainan sodan aikana

Professori Andre Souranderin mukaan perheen ja ystävien tuki suojaa traumaperäiseltä stressihäiriöltä. Itä-Ukrainan sodan aikana suurin osa nuorista ei joutunut jättämään kotiaan eikä menettänyt läheisiään.

– Tilanne on kokonaan toinen nyt, kun Venäjän hyökkäys on kohdistunut eri puolille Ukrainaa ja monet perheet ovat joutuneet pakenemaan. On todennäköistä, että huomattava osa nuorista tulee oireilemaan voimakkaasti ja kärsimään mielenterveyden häiriöistä, Sourander toteaa Turun yliopiston tiedotteessa.

Sodan psyykkisiä vaikutuksia nuoriin ei pidä aliarvioida. Souranderin mukaan myös pakolaisia vastaanottavien maiden pitää varautua nyt tarjoamaan heille tehokkaita mielenterveyspalveluita.

Tutkimusartikkeli on julkaistu (siirryt toiseen palveluun) Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry -julkaisussa.

Tutkimus on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa selvitetään myös tämänhetkisen sodan vaikutuksia ukrainalaisten lasten ja nuorten mielenterveyteen.

