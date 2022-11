Pula eläinlääkäreistä riivasi pohjoista Keski-Suomea pitkään, nyt ensi kesän sijaisetkin on jo sovittu

Pihtiputaan yhteisvastaanotolla on esimerkiksi hevosten pakkopilttuu, joka paitsi helpottaa hevosten hoitamista myös tuo eläinlääkärille työturvallisuutta.

Eläinlääkäreistä on pulaa ympäri Suomen. Pohjoinen Keski-Suomi on saanut työntekijöitä keventämällä taakkaa usean kunnan yhteisvastaanotolla.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimenjohtaja Sari Flyktman pitää Pihtiputaalla toimivaa, Pihtiputaan, Viitasaaren ja Kinnulan yhteistä vastaanottoa merkittävänä etuna työvoiman saannissa.

– Sillä on ollut ihan ratkaiseva vaikutus. Ensi kesän sijaisetkin on jo saatu Pihtiputaan vastaanotolle. En muista, että vastaavaa tilannetta olisi ollut koskaan tässä vaiheessa vuotta, sanoo Flyktman.

Flyktmanin mukaan yhteisvastaanotto kiinnostaa eläinlääkäreitä. Jos alueelta kysellään töitä, halukkuutta on poikkeuksetta juuri Pihtiputaalle.

Päätös sijoittaa yhteisvastaanotto Pihtiputaalle kirpaisi Viitasaarella ja Kinnulassa, mutta Sari Flyktman uskoo, että hyvin käynnistynyt uusi vastaanotto on helpottanut harmitusta.

Kunnaneläinlääkärin työ on ollut perinteisesti itsenäistä, yksinäistä ja päivystyksineen raskasta. Siksi Pihtiputaan neljän kunnanlääkärin yhteisvastaanotto houkuttaa monia.

– Siellä on kollegiaalinen tuki muista eläinlääkäreistä, ja uskon, että se on se tärkein asia. Toki myös nykyaikaiset, suhteellisen hyvin varustellut tilat houkuttelevat: siellä on mukavaa ja turvallista työskennellä, sanoo Flyktman.

Yhteisvastaanotto helpottaa myös työn järjestelyä, kun yksi eläinlääkäri ei vastaa yksin kaikista yhden kunnan asiakkaista.

– Päivystysvapaiden pitäminen onnistuu, sovituista ajanvarauksista pystytään pitäämään kiinni, ja työ jakautuu eläinlääkäreille tasaisesti, eivätkä työpäivät veny, sanoo Flyktman.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimen alueella on juuri tällä hetkellä virat ja sijaisuudet täynnä. Seuraavan kerran uutta työvoimaa tarvitaan jo muutaman viikon päästä, kun yksi sijaisuus aukeaa haettavaksi.

Eteläisellä päivystysalueella Saarijärvellä, Karstulassa, Kannonkoskella, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä on yhteisvastaanotto Saarijärvellä. Alueen viimeinen yhden kunnaneläinlääkärin vastaanotto toimii Karstulassa.