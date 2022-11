Poliisi epäilee halvan Marimekon myyjää kymmenistä rikoksista – valokuvat vakuuttivat ostajat

Itä-Uudenmaan poliisi epäilee henkilön syyllistyneen noin kolmeenkymmeneen eri rikokseen verkon myyntialustoilla.

Poliisin mukaan myynnissä on ollut muun muassa pelikoneita ja Marimekon kameralaukku, jota myyjällä ei todellisuudessa ollut. Laukusta pyydettiin noin 100–200 euroa, kun Marimekon listahinta sille on tällä hetkellä 295 euroa. Suurin osa petosrikoskokonaisuuden rikoksista on tapahtunut heinäkuun alun jälkeen.

Suomalaiselta kuulostavilla, tekaistuilla nimillä esiintynyt epäilty pyysi tuotteista maksun pankkitilille. Hän lupasi postittaa tuotteet asiakkaiden kotiosoitteisiin. Epäilty toimitti myös lisätietoja ja kuvia tuotteista, mikä on poliisin mukaan johtanut ostajia harhaan ja herättänyt luottamusta kaupanteossa.

– Olemme saaneet kuultua useita tähän petoskokonaisuuteen liittyviä asianomistajia, ja heistä moni on jälkeenpäin todennut tarjouksen olleen liian hyvä, rikoskomisario Krista Vallila kertoo poliisin tiedotteessa.

Poliisi muistuttaa, että verkosta ostettaessa kannattaa aina olla huolellinen: jos tuotteen hinta vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, kaupat kannattaa jättää tekemättä.

