Ratsastuskouluja joutunut lopettamaan toimintansa talousvaikeuksien vuoksi – 25 vuotta tallia pitänyt yrittäjä: “En muista tällaista aikaa”

Hevosten ylläpidon kustannusten raju nousu haastaa talliyrittäjien taloutta. Useita talleja on joutunut lopettamaan tänä syksynä toimintansa.

Moni suomalainen ratsastuskoulu on joutunut lopettamaan toimintansa tänä syksynä. Hevosten ylläpidon kustannusten nousu on ollut rajua: heinä, kaura ja esimerkiksi kuivikkeet maksavat huomattavasti aiempaa enemmän. Lopettaneissa talleissa on nimekkäitäkin talleja, kuten esimerkiksi ratsastuskoulutoiminnan lopettanut Ratsastuskeskus Aino Järvenpäässä.

Suomen Ratsastajainliiton mukaan liiton jäsentalleista lopettaneita on alle kymmenkunta, mikä on vielä normaalin vaihtelun piirissä. Kaikki ratsastuskoulut eivät kuitenkaan ole Ratsastajainliiton jäsentalleja, joten toimintansa päättäneiden tallien tarkkaa määrää on vaikea arvioida.

Varkauden ratsastuskeskuksen omistaja, ratsastuksenopettaja Satu Haukka ei muista vastaavaa aikaa 25-vuotisen yrittäjäuransa ajalta.

– En muista tällaista aikaa, jolloin näin moni ratsastuskoulu Suomessa olisi lopettanut, myynnissä tai velkasaneerauksessa. Tuntuu todella pahalta kollegoidenkin puolesta, Haukka sanoo.

Yksi yrityssaneerauksessa oleva talli on Kiuruveden Ratsastuskeskus Lupis, joka on Pohjois-Savossa ratsastuskoulun lisäksi merkittävä kilpa- ja valmennustoimintaa tarjoava yritys. Lupiksessa on tallipaikat 45 hevoselle.

– Ratsastuskoulu on ollut meille voitollista liiketoimintaa, mutta ratsastuskoulu on saman liiketoiminimen alla kuin rakennusyritys Rapis Oy. Rakennusyritys joutui talousvaikeuksiin, kun olimme sopineet isosta rakennushankkeesta juuri ennen pandemiaa ja rakennustarvikkeiden hinnannousua, kertoo yrittäjä Jarkko Riikonen.

Riikosen mukaan yrityssaneerauksessa pyritään eriyttämään tallitoiminta rakennusyrityksestä, jotta ratsastuskoulutoiminta voisi jatkua rakennusyrityksen lisäksi. Hevosten ylläpidon kustannusten nousu vähentää tallitoiminnan katetta, mutta tallin tulevaisuuden näkymät yrityksenä olisivat silti hyvät.

SRL: ratsastustuntien hintoja on nostettu

Ratsastajainliiton tallitoiminnan kehittäjä Minna Peltonen kertoo, että ratsastuskoulut ovat nostaneet ratsastustuntien ja tallipaikkojen hintoja selvitäkseen taloudellisesti kustannusten noususta.

– Ratsastustuntien hintoja on lähes kaikilla meidän jäsentalleilla nostettu keskimäärin parilla eurolla. Lisäksi tallit yrittävät säästää esimerkiksi henkilöstökuluissa, Peltonen kertoo.

Peltonen kertoo koronavuosien 2020 ja 2021 olleen opetustalleilla taloudellisesti hyviä, ja silloin kertyneet puskurirahat voivat auttaa selviämään haastavasta ajasta.

Lopettaneiden tallien asiakkaiden ei välttämättä ole kaikilla paikkakunnilla helppoa löytää uutta tallia harrastamiseen.

– Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa tai Pohjois-Savossa ei talleja ole yhtä tiheästi kuin pääkaupunkiseudun suunnalla, joten jos siellä lopettaa ratsastuskoulu, uutta tallia ei välttämättä läheltä löydy, Peltonen pohtii.

Peltonen uskoo lopettaneiden tallien hevosten löytävän hyvät kodit, koska hyvistä opetushevosista on ollut pidempään pulaa.

Tunteja lisätään viikonloppuihin

Satu Haukan yrityksessä Varkauden ratsastuskeskuksessa hevosten ylläpitokustannusten nousu ja samanaikaisesti ratsastajien väheneminen haastaa toiminnan kannattavuutta tänä syksynä.

– Meiltä puuttuu viikoista noin 30 oppilasta verrattuna viime vuoden syksyyn. Sitä selittää flunssakausi, mutta myös se, että lapsiperheet joutuvat säästämään lasten harrastuksista, kun sitä ruuasta ei pysty tekemään, Haukka kertoo.

Lisäksi huolta aiheuttaa ratsastustuntien arvonlisäverokannan (siirryt toiseen palveluun) mahdollinen muutos vuoden alusta.

Hevosten hyvinvoinnista eli heinistä, kaurasta, kuivikkeista, eläinlääkinnästä tai kengittämisestä ei voi säästää, joten ratsastuskeskuksen omistaja Satu Haukka on vähentänyt omia vapaapäiviään muun muassa lisäämällä tunteja viikonloppuihin.

– Meillä on harvemmin tuuraajia tallilla ja pidän enemmän itse tunteja oppilaille. Lisäksi pidämme nyt myös viikonloppuisin ratsastustunteja. Yhdelle uudelle hevoselle olisi tallilla paikka, mutta nyt ei ole oikea hetki ostaa uutta opetushevosta, hän kertoo.

Varkauden ratsastuskeskuksella uskotaan kuitenkin alan ja ratsastusharrastuksen pitävän pintansa.

– En ole onneksi aloitteleva yrittäjä, jolla olisi tuoreen yritystoiminnan isot velat. Olen ennenkin nähnyt nousuja ja laskuja, joten uskon, että tästäkin vaikeasta ajasta selvitään. Jos tässä on jotakin hyvää, niin yhteishenki yrittäjäkollegoiden kesken on vahvistunut, Haukka tiivistää.