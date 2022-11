Lauri Markkanen villitsee nyt faneja, jotka ensin epäilivät häntä – amerikkalaistoimittaja avaa, miksi satumainen tarina voi romuttua hetkessä

– Utah on ollut suurin shokki tällä kaudella, mutta Lauri Markkanen on ollut ehkä sen suurin shokki, maalailee joukkuetta tarkasti seuraava toimittaja Eric Walden Ylen haastattelussa.

Salt Lake Tribunelle kirjoittavan Waldenin mukaan kukaan ei odottanut ennen kauden alkua, että Utah Jazz voisi johtaa NBA:n läntistä konferenssia ja johtava pelaaja olisi Lauri Markkanen. Nyt se on kuitenkin totisinta totta 13 ottelun jälkeen.

Walden ehti tavata Markkasen jo ennen NBA-kauden alkua Suomessa. Takana olivat juuri menestyksekkäät EM-kisat.

Markkanen puhui Waldenille, kuinka hän voisi jatkaa NBA:ssa samaan tahtiin kuin EM-kisoissa. Markkanen oli kertonut Waldenille listan asioista, mitä hänen ei ollut annettu tehdä aiemmissa NBA-joukkueissaan. Lista oli pitkä.

Markkanen oli luetellut monipuolisesti erilaisia vahvuuksiaan. Utahissa kävi nopeasti ilmi, että suomalainen puhui totta.

– Jazzin pelaajat ovat sanoneet, että heti harjoitusleirin alussa tuli selväksi, kuinka paljon taitavampi Markkanen oikeasti oli. On ollut todella vaikuttavaa, että hän on tehnyt sen, mitä hän sanoi, Walden hehkuttaa.

25-vuotias Markkanen pelaa nyt uransa kuudetta NBA-kauttaan. Walden näkee, että Markkasen aiemmissa seuroissa Clevelandissa ja Chicagossa ei välttämättä otettu kaikkea irti suomalaisen kyvyistä.

– Markkanen näytti aiemmissa joukkueissaan enintään kolmosvaihtoehdolta. Nyt hän on ollut ykkösnimi Jazzissa. Hän on ollut todella vakuuttava siinä roolissa. On ollut uskomatonta nähdä tuo loikka, Walden sanoo.

Markkanen nousi nopeasti suosikiksi

Suomalaisesta on tullut samalla nopeasti yksi fanien suosikeista. Waldenin mukaan Markkanen-paitoja on alkanut näkyä Utahin kotipeleissä jo aika paljonkin.

– Monet Jazzin fanit olivat varautuneita, kun Lauri kaupattiin joukkueeseen. Kukaan ei varmasti edes uskaltanut toivoa tällaista, Walden avaa fanien tuntoja.

Lauri Markkanen on johtanut Utahin läntisen konferenssin kärkipaikalle. Tässä suomalainen taistelee pallosta Los Angeles Clippersin Ivica Zubacin kanssa. Kuva: Getty Images

Walden muistuttaa, että Utahin joukkueen ajateltiin koostuvan varaosista ja hylkiöistä, jotka eivät voisi sopia yhteen.

”Hylkiöitä” yhdistää yksi asia – valtava näytönhalu, mikä näkyy toimivana yhteispelinä.

Sen lisäksi Walden hehkuttaa päävalmentaja Will Hardya. 34-vuotias Hardy toimii nyt ensimmäistä kauttaan päävalmentajana NBA:ssa. Hän on liigan nuorin päävalmentaja tällä hetkellä.

– Will Hardy on löytänyt keinot saada kaikki irti pelaajistaan. Hän on painottanut, että pelaajien pitää olla parhaassa kunnossaan. Pelitavassa on korostettu kovaa tempoa ja aggressiivisuutta puolustuksessa. Joissain peleissä tempo on ollut niin kova, että vastustajat eivät ole pysyneet perässä, Walden kertoo.

Sensaatiojoukkueen romuttaminen ei olisi shokki

Ennen kauden alkua puhuttiin paljon siitä, kuinka Utahin seurajohto oli siirtänyt katseensa kauemmas kuin tähän kauteen, sillä ensi vuoden varaustilaisuutta pidetään yhtenä kovimmista pitkään aikaan. Ranskalaista Victor Wembanyamaa on kuvailtu lahjakkuudeksi, joka voi muuttaa koko liigan.

Puhuttiin tankkaamisesta eli häviämisen mahdollistamisesta parhaiden varausvuorojen toivossa. Riittävästi häviämällä Utah saisi siis paremmat mahdollisuudet ensimmäiseen varausvuoroon ja Wembanyaman nappaamiseen.

Utahista kaupattiin pois neljä aloitusviisikon pelaajaa viime kesänä. Niiden vastineeksi Utah sai kasan varausvuoroja sekä Markkasen kaltaisia pelaajia, jotka eivät olleet liigan kirkkaimpia tähtiä.

Suunnitelmassa on vain yksi ongelma: Utahin ”heikko” joukkue ei ole hävinnyt niin paljon pelejä kuin odotettiin. Pelaajat ja valmennus ovat tietenkin janonneet voittoja ja jopa hakeneet vähättelevistä puheista lisää voimaa. (siirryt toiseen palveluun)

Nyt onkin suuri kysymys, voiko Utahin yllättävä lento kestää ja mitä seurajohto tekee.

Walden ei ihmettelisi, jos Utahin seurapomo Danny Ainge tekisi menestyksestä huolimatta lisää kauppoja ja heikentäisi nykyjoukkuetta tulevaisuutta silmällä pitäen.

– Aingella on maine kauppamiehenä, joten en olisi järkyttynyt, jos hän jatkaisi kauppojaan, Walden sanoo.

Lauri Markkanen on ollut iskussa muun muassa Los Angeles Lakersia vastaan. Ikoninen Lakers on kaatunut jo kahdesti. Kuva: AFP / LEHTIKUVA / CHRIS GARDNER

Toisaalta Waldenin mukaan näin hyvin menestyvää joukkuetta on vaikea lähteä hajottamaan.

Hän uskoo, että seurajohdossa saatetaan tarkkailla tilannetta vielä kuukausi tai kaksi ennen kuin ruvetaan tekemään päätöksiä.

Jazzia pitkään seuranneen Waldenin mukaan joukkueen menestyksessä on pieni ripaus tuuria, kun Utah on heittänyt odotettua paremmin kolmen pisteen heitot sisään ja vastustajat taas odotettua heikommin.

Kolmen pisteen heitoilla on kuitenkin iso rooli NBA-joukkueen menestyksessä, joten Waldenin mukaan vaihteluiden tasoittuessa Jazz voi myös kärsiä. Enimmäkseen Walden näkee kuitenkin Utahissa paljon palasia, jotka voivat tehdä menestyksestä pysyvää.

Niihin lukeutuu muun muassa Lauri Markkanen ja Utahin korinaluspuolustus.

– En usko, että Utah pystyy jatkamaan nyt nähdyllä tasolla. Jos jatketaan tällä kokoonpanolla, uskon koko ajan enemmän mahdollisuuteen selvitä pudotuspeleihin. Tämä joukkue on liian lahjakas siihen, ettei se olisi kuuden tai seitsemän parhaan joukkueen joukossa läntisessä konferenssissa, Walden toteaa.

Kyse onkin lähinnä siitä, riittääkö se seurajohdolle vai yritetäänkö joukkueesta tehdä vielä parempi sitä nyt hetkellisesti vielä heikentämällä.

Fanitkin ovat eri linjoilla

Waldenin mukaan Utahin fanitkin ovat jakautuneet kahteen leiriin kuumassa kysymyksessä. Fanit olivat hyvin skeptisiä Aingen kauppoihin ennen kautta, koska Utahin kaltaiseen pienemmän markkinan joukkueeseen on vaikeaa houkutella pelaajia.

Silloin Waldenin mukaan kyseeseen tulee ennemminkin joukkueen rakentaminen varaustilaisuuksien kautta. Pois kaupatut supertähdet Donovan Mitchell ja Rudy Gobert olivat pelanneet koko uransa Utahissa.

Bostonin vuoden 2008 mestarijoukkueen rakentaneelle Aingelle on herunut nyt Utahissa arvostusta, sillä hän on näyttänyt nerolta kesän kauppojen jälkeen. Joukkue pärjää ja sillä on kasa varausvuoroja vuosikymmenen loppua kohti.

Danny Ainge voitti pelaajaurallaan kaksi NBA-mestaruutta. Sen jälkeen hän on toiminut NBA:ssa valmentajana ja johtanut sekä Boston Celticisin että Utah Jazzin koripallotoimintoja. Kuva: Getty Images

Minnesota ei ole pärjännyt odotetusti Gobertin johdolla ja se voi johtaa siihen, että Minnesotalta saaduista varausvuoroista voi tulla hyvinkin arvokkaita.

Kauppa Markkasen ex-seura Clevelandin kanssa näyttää puolestaan tällä hetkellä molempien osapuolten kannalta voitokkaalta. Utahin ex-tähti Mitchell on ollut koko liigan parhaimpia korintekijöitä, kun Cleveland on noussut itäisen konferenssin kärkiporukoihin.

Utahilla on puolestaan kovasti kehittynyt uusi tähti Lauri Markkanen sekä mainiosti ajoittain pelannut takapelaaja Collin Sexton.

– Utahin fanit tuntevat olevansa nyt aallonharjalla, kun menestys on ollut niin odottamatonta. He nauttivat nyt siitä, Walden tunnelmoi.

Tähdistöotteluun vaaditaan vielä parempaa

Alkukaudesta on jo ehditty puhua paljon, kuinka Markkanen voisi voittaa kauden päätteeksi kehittyneimmän pelaajan palkinnon ja hänet valittaisiin helmikuun tähdistöotteluun.

Pohjolan kuningas on itse kertonut NBA-uransa aikana henkilökohtaiseksi tavoitteekseen pääsyn tähdistöjoukkueeseen. Samaan hengeenvetoon maltillisista kommenteistaan tunnettu Markkanen on muistuttanut, ettei vielä kauden ensimmäisen kymmenen pelin jälkeen mieti tähdistövalintaa. (siirryt toiseen palveluun)

Markkanen on latonut alkukaudella tiskiin hurjia lukemia peleissä: 22,7 pistettä ja 8,8 levypalloa ottelua kohden. Pelitilanneheittojen osumatarkkuus on ollut peräti 52,7 prosenttia. Vastaavaan yhdistelmään on kyennyt vain muutama NBA-pelaaja alkukaudesta.

Waldenin mukaan Markkasella on hyvät mahdollisuudet yltää tähdistöpeliin varsinkin, kun se pelataan Utahin kotiareenalla Salt Lake Cityssa.

Suomalaisen valinta ei ole silti hänen mukaansa edes nykyvireessä täysin lukittu. Waldenin mukaan Markkasen pitää olla vielä huimista tilastoista huolimatta vielä hitusen kovempi, jotta valinta 12 pelaajan joukkoon olisi varma.

– Läntisessä konferenssissa on niin paljon taitavia pelaajia. Kaksi pistettä parempikin pistekeskiarvo yllätysjoukkueen pelaajalta voi olla ratkaiseva tekijä, Walden toteaa.

Lauri Markkanen on jakanut uransa ennätystahtiin myös koriin johtaneita syöttöjä: 2,7 ottelua kohden. Kuva: Thomas Shea-USA TODAY Sports

Hän kiinnitti huomionsa ennen Utahin edellistä peliä Atlantaa vastaan Markkasen kolmen pisteen heiton osumatarkkuuteen. Suomalaistähti oli upottanut kolmen pisteen heittonsa uran heikommalla tarkkuudella eli 29,7 prosenttisesti.

Markkanen pussitti kuitenkin Atlantaa vastaan kuusi kolmosta kahdeksalla yrityksellä. Markkasen kolmen pisteen heittotarkkuus nousi lähelle viime kauden lukemia. Nyt se on 34,1 prosenttia.

Walden ynnäili, että suomalaisen osuessa uransa keskiarvoprosentilla (36,3) hän voisi parantaa lukemiaan riittävästi tähdistöpelivalintaan.

– Laurissa näkee palon, kun hän tulee kentälle. On ollut todella hauskaa seurata häntä ja nähdä, kuinka sanat muuttuvat teoiksi, Walden suitsuttaa lopuksi.