Poliittinen aktivisti ja muusikko Bob Geldof puhui Ukrainan sodasta seminaarissa Kokkolassa – suora verkkolähetys peruttu

Kokkolassa tänään käynnistyvän Kipinä Events bisnesseminaarin ulkomainen pääpuhuja on sir Bob Geldof.

Aiemmasta suunnitelmasta poiketen Bob Geldof ei anna haastatteluja striimiin tai televisioon. Suora verkkolähetys tilaisuudesta on peruttu.

Sen sijaan Geldofin pitämää provosoivaa puhetta kommentoi Kosekin eli Kokkolan seudun kehitysyhtiön toimitusjohtaja Timo Lahtinen.

Kansainvälisenä vaikuttajana tunnettu Geldof tunnetaan esimerkiksi Live Aid - ja Band Aid -konserttien järjestämisestä ja säveltämästään Do they Know It's Christmas -kappaleesta, jota on hyväntekeväisyyden nimissä levytetty useasti. Geldof muun muassa ohjasi levytyksen tuotot vuonna 1980-luvulla Etiopian nälänhädän uhrien auttamiseen.

Geldofia pidetään merkittävänä vaikuttajana. Hän puhuu usein esimerkiksi sen puolesta miten ihminen itse voi tehdä muutoksen ja toimia, sen sijaan että odottaisi muiden toimivan.

Kokkolassa Geldofin puheen teema on poliittinen johtaminen maailmassa. Hänen odotetaan puhuvan myös poliittisen sekasorron vaikutuksista vakauteen ja kestävyyteen maailmassa.

Toimittaja on Kaje Komulainen, mediatoimittaja Kalle Niskala.

Paikalla myös suomalaisia puhujia ja muita tuttuja kasvoja

Kipinä-events -tapahtumassa vierailee myös Myytinmurtajista tuttu Jamie Hyneman.

Paikalla on myös suomalaisia puhujia, esimerkiksi Risto E.J Penttilä, Jutta Urpilainen ja Carl Haglund.

Kipinä-bisnesseminaarin järjestää kokkolalainen Kipinä Event Oy. Esiintyjinä on maailmalla tunnettuja eri alojen osaajia henkilöitä inspiroimassa muita.

Kipinä bisnesseminaari järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Artikkelia päivitetty 11.11.2022 kello 17.46: Aiemmista tiedoista poiketen, Bob Geldof ei annakaan haastattelua suorassa lähetyksessä.

Artikkelia päivitetty 11.11.2022 kello 17:56: Suora verkkolähetys tapahtumasta on valitettavasti peruuntunut.

