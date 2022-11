Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri juhlii 50-vuotista uraansa – Jo alku oli kunnianhimoinen: orkesteri tähtäsi heti levyn tekoon ja konsertoimaan

Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin orkestereihin lukeutuva Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri juhlii tasavuosia lauantaina.

Juhlakonserttia johtaa orkesterin perustaja, kunniakapellimestari Juha Kangas. Lauantaina tulee kuluneeksi päivälleen 50 vuotta orkesterin ensikonsertista.

Klassinen musiikkielämä ei ollut tuolloin vielä kovin vireää.

– Yksi ruotsinkielisten amatöörisoittajien kokoonpano soitti silloin jousimusiikkia alueella, muistelee Kangas.

Vuonna 1972 toiminta lähti vauhtiin kunnianhimoisesti. Oppilasorkesterista kasvoi ammattilaiskokoonpano, ja heti alkuun tähdättiin levyn tekoon ja esiintymään Helsinkiin. Tähän mennessä kamariorkesteri on tehnyt urallaan 82 omaa levyä.

Orkesterin tunnistettava sointi oli kuultavissa jo vuonna 1978 julkaistulla levyllä.

Kuuntele Juha Kankaan haastattelu:

Suurproduktio kuullaan Kokkolassa

Yksi juhlavuoden huipentumista kuullaan itsenäisyyspäivänä Kokkolassa.

Tuolloin orkesteri esittää yhden historian suurimmista tuotannoistaan, Jean Sibeliuksen suurproduktio Kullervo-sinfonian. Se kuullaan Kokkolassa nyt ensimmäistä kertaa.

Lue seuraavaksi: Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri tuo Kokkolaan Sibeliuksen suursinfonian – juhlavuoden syyskausi päättyy Kampushallille

Juhlakonsertin ohjelma koostuu orkesterille vuosikymmenten varrella tärkeiksi nousseita teoksista.

Orkesterin nimikkosäveltäjän, Pehr Henrik Nordgrenin merkitys orkesterille on ollut suuri. Kamariorkesteri on kantaesittänyt kolmekymmentä hänen teostaan.

Juhlakonsertissa kuullaankin Nordgrenin Viulukonsertto nro 3. Solistiksi lavalle nousee Radion Sinfoniaorkesterin konserttimestari, viulutaiteilija Jari Valo. Hän toimi orkesterin konserttimestarina jo ensimmäisessä konsertissa 11-vuotiaana puoliviululla.

Valo jatkoi konserttimestarina vuoteen 1995 saakka.

Lisäksi juhlakonsertin ohjelmassa on latvialaisen Pēteris Vasksin teos Musica Serena. Viimeisenä teoksena kuullaan klassikko eli Wolfgang Amadeus Mozartin Divertimentoon D-duuri. Teos on ollut orkesterin ohjelmistossa vaihtelevasti aina vuodesta 1979. Juha Kankaan johtamana se on soinut 114 kertaa.

Syksystä 2019 lähtien orkesterin taiteellisena johtajana on toiminut ruotsalainen viulutaiteilija Malin Broman. Hänen kautensa jatkuu syksyyn 2024 saakka. Ennen Bromania orkesteria luotsasi Sakari Oramo.