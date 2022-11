Porin ja Helsingin välisten lentojen täyttöaste yhä alle puolet – unkarilaisyhtiö haluaa jatkaa Porin ja valtion tukemalla reitillä

Unkarilainen Budapest Aircraft Service on lentänyt Porin ja Helsingin väliä Porin kaupungin miljoonatuilla vuodesta 2019 saakka. Lentojen jatkosta on käynnissä uusi kilpailutus.

Porin ja Helsingin välisten lentojen täyttöaste on edelleen alle puolet. Käytännössä osa lennoista on hyvin täynnä, mutta osalla vuoroista kone lentää tyhjillään.

Lentoyhtiö Budapest Aircraft Servicen eli BASin maajohtaja Juha Köykkä sanoo, että lentojen matkustajamäärä on kuitenkin noussut merkittävästi koronapandemian aikaisen aallonpohjan jälkeen. Matkustajia on viime aikoina ollut noin 80 prosenttia koronaa edeltävän syksyn 2019 määristä.

Matkustajia nousemassa BAS-yhtiön koneeseen, taustalla Porin lentoasema. Kuva: Antti Laakso / Yle

– Odotamme matkustajamäärän nousevan marraskuussa, koska kuukausi on lentojen kannalta perinteisesti ollut vuoden paras, Köykkä sanoo.

Lentokentistä vastaavan valtionyhtiö Finavian tilastojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Porin lentoasemalla oli lokakuussa kotimaan lennoilla 1 018 matkustajaa. Lukumäärä oli paras tänä vuonna.

Osa lennoista täynnä, osa tyhjiä

Unkarilainen lentoyhtiö BAS on lentänyt Porin ja Helsingin väliä Karhu Aeron kauppanimellä vuodesta 2019. Yhtiö lensi lähes koko koronapandemian ajan Porin kaupungin maksamalla tuella. Porin lentokenttä olikin pahimpaan korona-aikaan eräs Suomen vilkkaimmista matkustajalentokentistä konemäärillä mitattuna.

Maajohtaja Juha Köykän mukaan parhaat matkustajamäärät on tällä hetkellä alkuviikon aamulennoilla Porista Helsinkiin ja loppuviikon iltapäivälennoilla Helsingistä Poriin. Osa vuoroista on ollut aivan täynnä. Aamulla matkustajia on 25–30, hiljaisimmilla vuoroilla vain muutama.

Matkustajia täydellä Pori–Helsinki-lennolla lokakuun lopulla 2022. Kuva: Antti Laakso / Yle

Yhtiö lentää reittiä yhdellä koneella, joten lennot aamulla Helsingistä takaisin Poriin ja iltapäivällä Porista Helsinkiin ovat tyhjiä.

– Maakunnista lennetään alkuviikosta Helsinkiin ja maailmalle ja loppuviikosta palataan kotiin. Se johtaa väistämättä siihen, että toinen suunta lennoista on heikko.

Uusi kilpailutus käynnissä

– Uskon, että tarjouksia tulee paljon. Kilpailua on varmasti Virosta, Tanskasta ja saattaa olla Suomesta ja ehkä jopa Latviasta, Köykkä arvioi.

Uudessa kilpailutuksessa Pori–Helsinki-välillä on arkipäivisin kaksi edestakaista lentoa nykyisten kolmen asemesta. Pori osallistuu lentojen kustannuksiin kahden vuoden ajan kolmella miljoonalla eurolla vuodessa. Valtio on luvannut lentojen kustannuksiin miljoonan.

Porin kaupunki ja Satakuntaliitto ovat pitkään vaatineet valtiota tukemaan myös Pori–Helsinki-lentoja, koska valtio on tukenut myös muita maakuntakenttien ja Helsingin välisiä lentoja. Valtion tuesta saatiin lupaus viimein syyskuussa.

Pori: Lentoja tarvitaan

Lentoreitti Porin ja Helsingin välillä ja erityisesti sen tukeminen julkisin varoin on herättänyt myös arvostelua, koska Porista on Helsinkiin vain noin 240 kilometriä ja Porin kaupungin talous on ollut tiukilla.

Porin kaupunki on pitänyt reittilentojen jatkumista elintärkeänä alueen yrityselämän kannalta. Jos säännöllinen kotimaan reittiliikenne päättyisi Porista, myös Porin lentokentän jatko Finavian ylläpitämänä kenttänä olisi uhattuna. Tämä puolestaan uhkaisi Porissa toimivan Suomen Ilmailuopiston toiminnan jatkumista.

Porin ja Helsingin väliset lennot eivät ole toimineet kaupalliselta pohjalta. Yritykset lipputuloilla toimivasta lentoreitistä epäonnistuivat viime vuosikymmenellä yksi toisensa jälkeen.

Porin ja Helsingin välisen reitin uusi kilpailutus päättyy joulukuussa. Porin vs. kaupunginjohtajan Lauri Kilkun mukaan kaupunginhallituksen on tarkoitus tehdä hankintapäätös lentoyhtiöstä 19.12. pidettävässä kokouksessa.

Kilkku ei osaa kertoa, paljonko lennot ovat herättäneet kiinnostusta, koska kaikki yhteydenotot on osoitettu kilpailutuksessa käytetylle konsultille.

