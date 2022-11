Täpötäyden koulun aulakin otettiin opetuskäyttöön eikä tila silti riitä – Suomen pienimmän kaupungin oppilasmäärä kasvaa rajusti parissa vuodessa

Suomen pienin kaupunki Kaskinen on positiivisen ongelman edessä.

Kaksikielisen pohjalaiskaupungin lapsimäärä on lisääntynyt ennakoimattomasti niin paljon, että ensi lukuvuodelle tarvitaan neljä uutta luokkatilaa ja kaksi määräaikaista opettajaa.

Suhteelliset muutokset ovat hurjia. Suomenkielisen Kaskisten koulun oppilasmäärä kasvaa ensi syksynä lukuvuoden 2021–2022 35 oppilaasta 52 oppilaaseen.

Kaskisten kaupungin sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Sirkka Suurla toteaa, että tilanne on vaikea, koska siihen ei ole voitu varautua. Oppilasmäärän kasvu tuli väestöennusteen ulkopuolelta.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lapsien määrä nousi työperäisen maahanmuuton myötä, kun Kaskisiin muutti Näpiössä työskenteleviä lapsiperheitä.

Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kristiinankaupungin vastaanottokeskus asuttaa Kaskisissa asiakkaitaan, joille kaupungilla on velvollisuus järjestää perusopetusta.

– Aivan muutamien viikkojen sisällä meille tuli viime keväänä 30 oppilasta. Kaskisten koulun koko oli noin 30 ja sitten kun tulee yht'äkkiä 30 oppilasta lisää, niin se on ihmetyksen paikka. Meillä ei ollut yhtään luokkatilaa, eikä yhtään opettajaa heille.

Uudet oppilaat otettiin Suurlan mukaan ilolla vastaan ja kaupunki teki parhaansa. Opettajia kutsuttiin eläkkeeltä takaisin töihin.

– Katsoimme lukujärjestyksestä, että mikä tila oli kulloinkin vapaana. Veistoluokassa on opetettu, urheiluhallin lattialla on opetettu, aulassa on opetettu ja olemme pitäneet ulkokoulua.

Kesän aikana selvitettiin koulurakennuksen kaikki ylimääräiset neliöt, jotka voitaisiin ottaa opetuskäyttöön. Yksi luokkatila rakennettiin sopivasti väljään aulaan. Joulun seudulla vanha jakelukeittiö aiotaan muuttaa opetustilaksi.

Viime kevään tilanne ratkaistiin, mutta 1. elokuuta on oltava vielä neljä uutta luokkatilaa.

– Nyt on se tilanne, ettei enempää neliöitä löydy, ja me tarvitsemme lisärakennuksen.

Tilaongelmaan haetaan kiireellistä ratkaisua, mutta mahdollisia vaihtoehtoja vasta kartoitetaan.

Kaupungissa toimii samassa koulurakennuksessa kaksi alakoulua: suomenkielinen Kaskisten koulu ja ruotsinkielinen Kaskö Svenska Skola. Oman yläkoulunsa Kaskinen lakkautti vuonna 2013.

Kaskisten sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Sirkka Suurla toteaa, että 50 prosentin kasvu oppilasmäärässä on valtava muutos mille tahansa kunnalle. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Yhdysluokkia joudutaan jakamaan erilleen

Tällä hetkellä suomen- ja ruotsinkielisissä kouluissa opetetaan oppilaita yhdysluokissa. Luokat on muodostettu 1.–2.-luokkalaisten, 3–4.-luokkalaisten ja 5.–6.-luokkalaisten kesken.

Ensi vuodeksi suomenkielinen 1.–2.-luokka on jaettava erilleen oppilasmäärän ylittäessä lainmukaisen maksimimäärän.

Myös ruotsinkielisessä koulussa eräs opetusryhmä saatetaan joutua jakamaan kahtia, mikäli oppilasmäärä lisääntyy yhdellä oppilaalla.

Sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Sirkka Suurla esitti sivistyslautakunnan kokouksessa 8. marraskuuta, että kaupunki rekrytoi kaksi vuoden määräaikaista opettajan virkaa: suomenkieliseen kouluun yhden uuden luokanopettajan ja ruotsinkieliseen kouluun yhden tuntiopettajan.

Mikäli opetusryhmä täytyy jakaa Kaskö Svenska Skolanissa, tuntiopettaja siirtyisi luokanopettajaksi.

Suurlan mukaan Kaskisiin on ollut helppoa rekrytoida opettajia.

– Olemme saaneet erittäin hienosti opettajia meidän toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin, että siihen voin olla tyytyväinen. Meillä on erinomainen opettajakunta.

Oppilasmäärän muutos koostuu pääosin vieraskielisistä oppilaista, joten myös heidän osuutensa oppilaista on kasvanut vauhdilla. Ensi lukuvuonna suomenkielisessä alakoulussa vieraskielisiä oppilaita on 37 prosenttia.

Varhaiskasvatuksen ensi syksyn ennusteessa vieraskielisten lapsien osuuden ennakoidaan kasvavan yli 50 prosenttiin.

– Meillä on yksittäinen vuosiluokka, jossa on vain yksi ruotsinkielinen oppilas ja kaikki muut oppilaat ovat muunkielisiä. Se aiheuttaa tietysti varsinaisia haasteita luokanopettajalle. Varhaiskasvatuksessa on myös opetusryhmiä, jossa yli puolet ovat muunkielisiä.

Suurimmat kieliryhmät Kaskisissa ovat vietnam ja ukraina, mutta koulussa on lisäksi entisen Jugoslavian alueen kieliryhmiä.

Kaskö Svenska Skolan koulunjohtaja Kaj-Christer Ingves toteaa, että oppilasmäärän kasvu on lisännyt kiirettä, vaikka oppilasmäärien kasvu onkin positiivinen asia. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Kommunikointi on onnistunut haastavassa tilanteessa

Muunkielisten nopeasti suureksi kasvanut osuus vaikeuttaa vieraskielisten mahdollisuuksia paikallisten kielten omaksumiseen, koska kanssaoppilaat eivät välttämättä puhukaan suomea tai ruotsia.

– Se on suuri haaste oppimisen tuelle. Opettajamme ovat olleet kovilla tämän kanssa, Suurla sanoo.

Kaupunkiin palkattiin ukrainaa ja venäjää puhuva avustaja valmistavan opetuksen ryhmään.

– Yhteistä kieltä oppilaiden kanssa ei ole ennen kuin he oppivat suomea, ruotsia tai englantia.

Lisätyötä aiheuttaa myös se, että maahanmuuttajalapsille on järjestettävä perusopetukseen valmistavaa opetusta, joka kestää tavallisesti yhden vuoden. Tätäkin kaupunki järjestää niin suomeksi kuin ruotsiksi.

Kaskö Svenska Skolanin koulunjohtaja Kaj-Christer Ingves kertoo, että oikeiden ihmisten löytäminen avuksi aiheuttaa haasteita pienelle kaupungille.

Ingves kertoo, että koulun arjessa käytetään nyt enemmän englantia, mutta myös eleitä ja nykyajan tekniikkaa.

– Käytämme Google-kääntäjää ahkerasti. Yritämme myös näyttää asioita viittomakielin, jos ei puheella ymmärretä.

Hänestä oppilasmäärän kasvu on haasteista huolimatta hyvä juttu. Oppilaat kansainvälistyvät ja tutustuvat erilaisiin kulttuureihin.

– Oppilaat yrittävät auttaa toisiaan. Jollakin tavalla me aina pärjäämme.

Kulttuurien moninaisuus vaatii mukautumista myös uskonnon opetuksessa. Jos yhdessä koulussa on vähintään kolme oppilasta, joiden huoltajat pyytävät oman uskontokunnan opetusta, sitä on järjestettävä.

– Meillä opetetaan evankelisluterilaisen uskonnon ohella islamia ja elämänkatsomustietoa. Ortodoksisen uskonnon opetusta on syytä ajatella ensi syksystä alkaen, Suurla toteaa.

Kaskisten koulu ja Kaskö Svenska Skola toimivat samassa rakennuksessa. Varhaiskasvatuksen rakennus sijaitsee koulun vieressä. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Koulurakennusta pitäisi laajentaa

Kaskisten kaupungin sivistys- ja kirjastotoimenjohtaja Sirkka Suurla näkee, että pitkän aikavälin suunnitelmissa koulurakennusta tulisi laajentaa.

Asemakaava mahdollistaa koulun laajentamisen, mutta erilaisten vaihtoehtojen toteutumista on vaikeaa ennakoida. Tilojen täytyy ainakin olla muutettavissa kulloisenkin tarpeen mukaisiksi.

– Näin pienessä kunnassa yksittäisten ikäluokkien heilahdukset omankin syntyvyyden pohjalta voivat olla tosi isoja. On vuosia, ettei tällä synny yhtään lasta ja on vuosia, että syntyy 12 lasta.

Kaupungin tulevaisuuden näkemissä siintää positiivia merkkejä. Esimerkiksi Metsä Board ilmoitti 15. syyskuuta suunnittelevansa uutta taivekartonkitehdasta Kaskisiin. Tehtaan tulosta päätetään aikaisintaan vuonna 2024.

Kasvavaa trendiä on kestänyt Suurlan mukaan jo useamman vuoden.

– Uskoni alkaa vahvistua siihen, että tämä tilanne jatkuu. Minulla on olo, että työikäisen väestön suhteellinen osuus kunnan kunnan väestöstä alkaa vahvistua.

