Oras Tynkkynen on yksi eniten ilmastokokouksissa olleista suomalaisista – nyt hän kertoo, miksei matkusta Egyptin kokoukseen

Nyt puhuu Oras Tynkkynen, konkari, joka on yksi eniten kansainvälisiä ilmastokokouksia ja ilmastodiplomatiaa seuranneista suomalaisista.

Tynkkynen on vuodesta 1997 lähtien osallistunut 21 ilmastokokoukseen Suomen valtuuskunnissa asiantuntijajäsenenä, kansanedustajana, valtioneuvoston kanslian ilmastopolitiikan asiantuntijana ja Maan ystävien edustajana. Viimeisimmäksi hän on ollut Sitran vanhempana neuvonantajana Glasgow’n ilmastokokouksessa viime vuonna.

Miksi ilmastoasioista yhä neuvotellaan 30 vuoden jälkeenkin? Eikö kaiken pitäisi olla jo selvää?

– Perusasiat ovat olleet selviä jo Pariisin ilmastosopimuksesta vuodesta 2015 alkaen. On puolentoista ja kahden asteen tavoitteet ja tavoite hiilineutraalista maailmasta. Maali on siis selvillä, mutta miten sinne päästään ja miten tuetaan, on aika paljon monimutkaisempaa. Paljon on vielä sovittavaa ja erityisesti sovitun toimeenpanoa koskevaa neuvoteltavaa.

Mitä 30 vuoden kokouksista on jäänyt päällimmäisenä mieleen?

– Ehkä mieleenpainuvimmat ja historiallisimmat hetket ovat ne, kun pystyy olemaan huoneessa läsnä, kun tehdään kauaskantoisia päätöksiä. Sellainen oli Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015, kun silloinen Ranskan ulkoministeri Laurent Fabius nuiji pöytään sovun ilmastosopimuksesta. Se oli ihmiskunnan historiassa suuri hetki. Pariisin ilmastokokous oli suurin menestyminen. Toisessa ääripäässä on Haagin kokous, joka jouduttiin keskeyttämään tuloksettomana. Useimmin kokousten merkitys on äärilaitojen välimaastossa.

Christiana Figueres, Ban Ki-moon, Laurent Fabius ja Francois Hollande iloitsevat, kun Pariisin ilmastosopimus saatiin aikaan Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015. Kuva: EPA/All Over Press

Mitä olet oppinut ilmastokokouksista 25 vuodessa?

– Ensimmäinen ilmastokokoukseni 20-vuotiaana Kiotossa vuonna 1997 oli elämää muuttava kokemus. Ensimmäinen kerta teki kansainvälisestä ilmastopolitiikasta itselle ihan toisella lailla konkreettista ja tärkeää. Silloin jo näki, että ilmaston kuumeneminen on yksi sivilisaation suurimmista ongelmista tulevaisuudessa. Siinä missä nyt ilmastoasiat ovat poikkileikkaavasti yhteiskunnan asialistalla, silloin aika harvassa olivat ne, jotka seurasivat ilmastoasioita. Se oli mieleenjäävä reissu muutenkin; meitä oli isompi porukka, jotka menimme junalla kokoukseen. Pidimme eräänlaista seminaaria junassa seitsemän päivää putkeen.

Oras Tynkkynen Kiotossa Japanissa vuonna 1997. Kuva: Oras Tynkkynen

Mikä on ilmastokokousten suurin onnistuminen?

– Se, että nyt olemme kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ratkaisevasti paremmassa tilanteessa kuin 10 vuotta sitten. Silloin olimme etenemässä noin 3,5 asteen kuumenemiseen, joka olisi kaikilla mittareilla ollut katastrofaalista. Nyt, jos kaikki maailman maat toteuttavat kaikki päästösitoumuksensa, voitaisiin päästä 1,8 asteeseen. Ensin Pariisin sopimuksen virallisilla 2030-sitoumuksilla päästään 2,4-2,6 asteeseen ja sen päälle vielä pitkän aikavälin hiilineutraaliustavoitteilla 1,8 asteeseen. Jos katsomme vain niitä lupauksia, mitkä valtiot ovat jo hyväksyneet, menemme 2,8 asteen kuumenemiseen.

Mikä on ilmastokokousten suurin epäonnistuminen?

– Varmastikin se, että kaikki edistys on saavutettu aivan liian hitaasti ja aivan liian myöhään. Jos Kiotossa olisi saatu se, mikä 2015 Pariisissa, olisi paljon halvemmalla saatu ilmastokriisi rajoitettua 1,5 asteeseen, ja paljon varmemmin. Nyt vielä viime tingassa yritetään kammeta maailman päästöjä alas. Se on riskialtista ja kallista. On myös iso mahdollisuus, ettei siinä edes onnistuta.

Mikä on tärkein tavoite nyt meneillään olevassa ilmastokokouksessa Egyptissä?

– Mikään yksittäinen ilmastokokous ei ratkaise ilmastokriisiä. Jos järjestettäisiin kansainvälinen rauhankonferenssi, olisi kohtuutonta vaatia, että yksin sen perusteella sodat loppuisivat. Sekä Egyptissä että muissakin kokouksissa pitää yrittää nytkytellä kohti sitä perimmäistä maalia. Koska se on Afrikan maaperällä järjestetty kokous, siellä pitää pystyä etenemään myös ilmastorahoituksessa sekä kehittyville maille maksettavien ilmastonmuutoksen aiheuttamien vahinkojen ja menetysten korvaamisessa. Yksittäisiä symbolisia avauksia onkin jo saatu.

Miksi itse et ole tänä vuonna paikan päällä Egyptissä?

– Egyptissä en ole nyt mukana, koska ilmastokokoukset ovat vain väline, joilla ei ole itseisarvoa. Mietin joka kerta, ovatko hyödyt kustannuksia isommat, kuten käytetty aika ja hiilijalanjälki. Euroopan kokouksiin voi osallistua junalla, mutta ei Egyptin. Viivan alle jäi siis enemmän miinusta tällä kertaa.

Intian pääministeri Narendra Mori ja silloinen Walesin prinssi, nykyinen kuningas Charles III, Glasgow'n ilmastokouksessa vuonna 2021. Kuva: Jane Barlow/WPA Pool/Shutterstock/All Over Press

Maailman päästöt pitää puolittaa seitsemässä vuodessa, jotta 1,5 asteen tavoite on saavutettavissa. Miten se on mahdollista?

– Se mitä tarvitaan, on sitä mitä tähänkin asti, mutta vain paljon enemmän ja nopeammin: useammalta maalta tiukempia tavoitteita, isompia summia ilmastorahoitukseen, joilla vältetään runsaspäästöinen tulevaisuus. 1,5 asteen tavoite perustuu jo nyt osin siihen, että joskus hiilidioksidia imuroidaan pois ilmakehästä. Teoriassa on mahdollista imuroida hiilidioksidia niin maan penteleesti, mutta se ei ole mitenkään realistista.

Onko peli jo menetetty?

– Lineaarisella polulla 1,5 asteen tavoitetta on mahdotonta saavuttaa, mutta kehitys ei usein etene lineaarisesti. Kun uutta teknologiaa syntyy, alkuun käyttöönotto näyttää etenevän turkasen hitaasti, esimerkiksi tuulivoiman käyttö mateli pitkään nollan tietämillä. Jossain vaiheessa se ampaisi räjähdysmäiseen kasvuun, S-käyrän tavoin. Samoin jos viljellyn lihan teknologia yleistyy, ruuantuotantoon ei tarvita eläimiä, jotka aiheuttavat päästöjä. Silloin on mahdollista leikata hyvinkin paljon ruuantuotannon päästöjä ja jarruttaa metsäkatoa. Myös päästöttömään teräksen tuotantoon aletaan tietää ratkaisut teknisesti, mutta vielä se ei näy missään luvuissa.

Onko mahdollista tehdä sellaisia päätöksiä, joilla päästään turvalliselle polulle?

– Muutokset ovat mahdollisia tieteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti, mutta mahdottomia poliittisesti. Ei ole nähtävissä sellaista poliittista polkua, että maailman päättäjät rajoittaisivat päästöjä riittävän paljon riittävän nopeasti. Toisaalta, ennenkin on tapahtunut asioita, jotka vaikuttavat mahdottomilta. En olisi uskonut, että Pariisin sopimus asettaisi tavoitteen rajoittaa ilmastonmuutoksen 1,5 asteeseen tai että Kiinassa, Intiassa ja Saudi-Arabiassa tehdään hiilineutraaliustavoitteita. Mutta niinpä vaan nyt on. Päätöksenteon dynamiikka voi nytkähtää aivan uuteen asentoon nopeastikin.

Oras Tynkkynen, silloinen Kepan edustaja Jonas Biström ja Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen Pariisin ilmastokokouksessa vuonna 2015. Kuva: Yle / Pasi Toiviainen

Mikä ilmastotoimissa on kaikkein vaikeinta? Miksi päästöjä ei ole leikattu jo enemmän?

– Sen takia, että ei olla vielä koskaan yritetty tosissaan. Vaikka on neuvoteltu 30 vuotta, maailma käyttää edelleen fossiilisten polttoaineiden tukiin satoja miljardeja joka vuosi. Jos kaikille päästöille laitettaisiin pienikin hinta, päästöt alkaisivat laskea hyvinkin nopeasti hyvin paljon. Esimerkiksi Suomessa omalla autolla ajamisesta maksetaan koviakin veroja ja samaan aikaan lentoliikenne on vapautettu lähes kaikista veroista. Se on suoraa tukea kaikkein saastuttavimpaan tapaan liikkua.

Onko jonkinlaisia syitä vielä toiveikkuuteen ilmastonmuutoksen kanssa?

– Tutut asiat antavat aihetta toivoon. Vähäpäästöinen teknologia on kehittynyt nopeasti, kansalaisten huomattava enemmistö tukee ilmastotyötä, myös muualla maailmassa, esimerkiksi Intian kaltaisissa maissa. Nyt järjestelmä on valmiimpi kuin aiemmin ratkaisemaan ilmasto-ongelman. Pariisin sopimuksessa ovat lähes kaikki maailman maat. Ilmastoneutraaliustavoitteet kattavat noin 4/5 maailman päästöistä. Liikkeelle lähdettiin muutamassa vuodessa. On tehty huikea käänne ihmiskunnan historiassa muutamassa vuodessa. Tarvittavat ratkaisut ovat olemassa. Kun se on mahdollista, niin olisiko mitään hullumpaa, että ihmiskunta jättäisi tarttumatta tähän mahdollisuuteen ja valitsisi tietoisesti sen polun, että aiheutetaan huonompi tulevaisuus?

