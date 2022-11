Mikko Rantanen huippuvireessä NHL:ssä heti Suomen vierailun jälkeen – Teräväinen ja Aho syöttivät Edmontonin kumoon, Laine alusti näyttävän maalin

Suomessa viime viikolla katsojia ilahduttanut Mikko Rantanen palasi Pohjois-Amerikkaan huippuvireessä. Rantanen iski kaksi maalia ja sai yhden syöttöpisteen, kun Colorado Avalanche kukisti Nashville Predatorsin maalein 5–3.

Ennen Rantasen juhlia nähtiin kuitenkin näyttävä maali, kun Eeli Tolvanen päätti upean syöttökuvion jo vajaan neljän minuutin pelin jälkeen. Osuma oli Tolvaselle kauden toinen.

Tämän jälkeen alkoi viime viikolla hattutempun Tampereella tehneen Rantasen show. Suomalainen iski ensin ylivoimalla Nathan MacKinnonin ja Artturi Lehkosen syötöstä kiekon verkkoon ajassa 7.37

Myöhemmin toisessa erässä MacKinnon vapautti jäähyltä päässeen Rantasen läpiajoon, eikä suomalainen erehtynyt. Turkulainen päätti upean iltansa näyttävällä syötöllä Evan Rodriguesin ylivoimaosumaan.

Lokakuussa neljä pisteetöntä peliä pelannut Rantanen on äitynyt huippuvireeseen. Hän iski jo ennen Suomen reissua tehot 1+1 New York Islandersia vastaan, ja on senkin jälkeen tehnyt kolmessa ottelussa tehot 5+3=8. Kauden kokonaissaldo on tällä hetkellä 9+10=19.

Nashvillen maalilla torjunut Kevin Lankinen torjui kamppailussa 30 kertaa. Mikael Granlund sai puolestaan syöttöpisteen Ryan Johansenin maaliin. Granlund on aloittanut kauden tehoilla 1+10=11.

Teräväinen loukkaantui

Carolina Hurricanes järjesti puolestaan maalijuhlat kotikaukalossaan Edmonton Oilersin kustannuksella. Suomalaishyökkääjistä Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen saivat kumpikin kaksi syöttöpistettä, kun Carolina vei ottelun maalein 7–2.

Kaksikko oli vahvasti mukana ketjukaverinsa, venäläishyökkääjä Andrei Svetshnikovin, hattutempussa. Kaksikko alusti Svethsnikovin ensimmäisen osuman, minkä lisäksi Aho petasi ohjurillaan paikan hattutempulle.

Teräväisen ilta päättyi jo toisessa erässä ylävartalovamman takia. Päävalmentaja Rod Brind'Amourin mukaan suomalaisen tilanne arviodiaan perjantain aikana.

Edmontonin Jesse Puljujärvi pelasi ykkösketjussa vajaa 15 minuuttia, mutta jäi ilman tehopisteitä, kuten puolustaja Markus Niemeläinen. Carolinan Jesperi Kotkaniemi pelasi puolestaan 16 minuuttia.

Korpisalo loisti

Syöksykierteessä ollut Columbus Blue Jackets sai maistuvat pisteet, kun Joonas Korpisalo torjui 5–2-voiton Philadelphia Flyersia vastaan. Korpisalo torjui 32 kertaa.

Columbuksen parhaimmistoa oli niin ikään Johnny Gaudreau tehoilla 1+2. Gaudreau oli yhdessä Patrik Laineen kanssa alustamassa Boone Jennerin voittomaaliksi jäänyttä 3–0-maalia.

Rasmus Ristolainen pelasi toisen ottelunsa päävalmentaja John Tortorellan katsomokomennuksen jälkeen. Ristolainen kellotti 16 minuutin peliajan.

Detroit Red Wingsin maalivahti Ville Hussolla oli synkempi iltapuhde New York Rangersia vastaan. Husso torjui 25 kertaa, mutta päästi peräti kuusi maalia kolmannessa erässä. Rangers voitti ottelun 8–2.

Detroitin Olli Määttä sai yhden syöttöpisteen ja urakoi lähes 22 ja puoli minuuttia. Kaapo Kakko jäi ilman tehopisteitä.