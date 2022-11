MM-ralliauto paloi kuin soihtu, miljoona euroa savuna ilmaan – kuljettaja hämmästeli, asiantuntija avaa mahdollisia syitä

Perjantain ensimmäinen erikoiskoe keskeytyi Dani Sordon auton syttymisen takia. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun uusi Rally 1-auto palaa MM-rallissa.

MM-rallissa nähtiin dramaattisia hetkiä yön aikana, kun Hyundain Dani Sordon auto syttyi ilmiliekkeihin EK 2:n aikana.

Sordo yritti yhdessä kartturinsa Candido Carreran sekä M-Sportin Gus Greensmithin ja Jonas Anderssonin kanssa sammuttaa autoa, mutta mitään ei ollut tehtävissä.

– En ole koskaan kokenut vastaavaa. En olisi voinut ikinä uskoa, että auto palaa kokonaan. Olen pahoillani tiimin puolesta auton menetyksestä, Sordo kertoi Dirt Fishin haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Nykyinen MM-sarjan ralliauto maksaa noin miljoona euroa. (siirryt toiseen palveluun)

Sordon mukaan hänen autossaan oli savuhaittoja jo torstain aikana, ja aluksi auto täyttyikin savusta EK 2:n aikana. Sordo kertoo pysähtyneensä, kun näki auton sisällä lieskoja.

Autoa yritettiin sammuttaa Greensmithin autosta saadulla sammuttimella, mutta auto paloi kuin soihtu ilmiliekeissä. Syttymisen syytä ei toistaiseksi tiedetä.

Yle Urheilun asiantuntija Miikka Anttilan mukaan Sordo oli valitellut jo testierikoiskokeelta asti ylimääräistä polttoaineen hajua autossaan. Hän pitääkin todennäköisenä, että polttoaine on vuotanut autossa.

– FIA (kansainvälinen autoliitto) siirtyi täksi vuodeksi uuteen polttoaineeseen ja on sanottu, että se on haastavampi tiivisteiden ja muiden osalta. Onkohan se aiheuttanut polttoainevuotoa auton sisälle? Joka tapauksessa sieltä se on varmasti syttynyt, Anttila arvelee.

Anttilan mukaan ennen kauden alkua pelättiin, että auton takana oleva uusi hybridiyksikkö aiheuttaa ongelmia. Hänen mukaan näyttää siltä, että Sordon auton palaminen ei kuitenkaan liity hybridiyksikköön.

– Kauden alussa pelättiin, että hybridiyksikön hiilikuitusuoja tulisi aiheuttamaan ongelmia. Toistaiseksi näitä (auton palamisia) ei ole nähty.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun uusi Rally1-auto palaa MM-rallissa. Täystuhot ovat MM-tasolla harvinaisia, mutta eivät poikkeuksellisia. Vuonna 2020 Meksikon MM-rallissa nähtiin dramaattisia hetkiä, kun Esapekka Lapin Ford Fiesta syttyi liekkeihin ja paloi kokonaan.

Anttilan mukaan Sordon tapauksen kaltaisissa tilanteissa autoa on todella vaikeaa sammuttaa.

– Kun auto syttyy erikoiskokeen aikana, se ehtii saada sellaisen tulipalon ja sen verran lämpöä aikaan, että sitä on todella vaikea sammuttaa tuollaisessa tilanteessa.

– Jos auto olisi pelkästään metallia, se olisi eri asia. Autossa on hiilikuituosia, ja kun ne syttyy, se palaa kuin soihtu.

Kuljettajakaksikko selvisi tilanteesta ilman vahinkoja. Anttilan mukaan ralliautosta pääsee tällaisissa tilanteissa todella nopeasti ulos.

– Vaikka vyöt ovat kiinni, niin sieltä pääsee käytännössä sekunnissa ulos. Vyöt vaan nopeasti auki ja ovi auki. Se on eri asia, jos ovi ei aukea ulosajon jäljiltä. Tässä tapauksessa auto pysäytettiin leveällä tiellä ja oli tilaa aukaista ovet. Sieltä pääsee todella nopeasti pihalle.

Sordon tapauksen takia EK 2 keskeytettiin, minkä lisäksi EK3 päätettiin perua.

MM-rallissa on ollut yön aikana muitakin käänteitä. EK 4 keskeytyi niin ikään, kun henkilöauto ajoi vastaanSami Pajaria ja Emil Lindholmia. Erikoiskokeen aikana nähtiin myös Craig Breenin ulosajo.