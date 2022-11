Villasukkataiturit ovat jälleen ahkeroineet maailman lasten hyväksi – suora lähetys käynnissä Nenäpäivä-myyjäisistä Turun kauppatorilta

Paraislainen Gunn-Maj Sundholm on mainio esimerkki suomalaisten auttamisen halusta. Sundholm on osallistunut Nenäpäivän villasukkatalkoisiin jo neljän vuoden ajan, ja neulonut yhteensä noin 90 paria sukkia.

Tänä vuonna hän lahjoitti 40 paria sukkia Nenäpäivän villasukkakeräykseen.

– Se koskettaa, kun televisiosta näkee, miten kauheaa avustuskohteissa on. Toisaalta joillakin ihmisillä on liikaakin kaikkea. On hyvä asia, jos apu menee tytöille ja he pääsevät kouluun, sanoo Sundholm.

Gunn-Maj Sundholmin, kuten lukuisten muidenkin neulojien taidonnäytteet ovat myynnissä Turun kauppatorilla perjantaina kello 10–14 välillä. Tuttuun tapaan torilla on myös hernesoppatykki kello 11 alkaen, sopan lahjoittaa SAK:n Turun seudun paikallisjärjestö. Myös lipaskerääjät ovat jälleen liikkeellä.

Nenäpäivän markkinatunnelmia Turun kauppatorilta voit seurata Yle Areenassa kello 11 alkaen. Toimittajana on Minna Rosvall ja kuvaajana Kimmo Gustafsson.

Taidokkaiden villasukkien värikirjo on tänäkin vuonna laaja. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Yleisö on jälleen ottanut Sundholmin tapaan Nenäpäivän villasukkahaasteen hienosti vastaan.

Yle Turun kuuntelijoilta, katselijoilta ja lukijoilta kertyi monta säkillistä, eli useita satoja pareja villasukkia. Turun kaupungin pääkirjasto auttoi ottamaan vastaan yleisön sukkalahjoitukset.

Myyjinä Turun kauppatorilla toimivat hyväntekeväisyysjärjestöjen edustajat, joilta voi samalla kysyä Nenäpäivän keräyskohteesta. Sukkamyyjäisten tuotto menee lyhentämättömänä Nenäpäivä-keräykseen.

Gunn-Maj Sundholmin sukissa on värikkäitä raitoja. Nenäpäivän keräykseen lähti tänä vuonna 40 paria. Kuva: Jaana Juvala

Myös Gunn-Maj Sundholm antoi neulomansa sukat keräykseen Pelastakaa lapsissa toimivan Jaana Juvalan kautta. Juvala asui aiemmin Sundholmin naapurina ja puheeksi oli tullut Nenäpäivän sukkakeräys.

Nenäpäivän järjestävät yhdeksän järjestöä Ylen kanssa. Järjestöt ovat Punainen Risti, Unicef, Pelastakaa lapset, Plan International, Fida, Solidaarisuus, Suomen Lähetysseura, SASK ja Kirkon ulkomaanapu.

Nenäpäivän lahjoitukset suunnataan maailman lasten koulutuksen, terveyden, turvan ja ravinnonsaannin edistämiseen. Tarkoitus on tukea kehitysyhteistyöhankkeilla kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Tarkemmat tiedot löytyvät Nenäpäivän verkkosivulta (siirryt toiseen palveluun).