Hevosten vointi herättää kysymyksiä yhä useammin – hevosala vastaa tieteeseen perustuvalla hyvinvoinnin mittauksella

Hevoslauma laukkaa heinäpaaleilta ylämäkeen kohti makuuhallia jyväskyläläisessä Ilomaan pihatossa. Sataa räntää ja maa on valkoinen ensi kertaa tänä syksynä. Se tekee hevosista tavallista virkeämpiä.

Kun Ilomaan yrittäjä Ilkka Vesteri ja hänen vaimonsa Marjo Konttinen aikoinaan suunnittelivat tallin perustamista, valintoja siivitti tutkimustieto hevosista eläiminä. Konttinen on ollut töissä Korkeasaaren eläintarhassa ja halusi, että hevoset voisivat elää mahdollisimman lajityypillistä elämää.

– Hevosilla ei ole pitkiä taukoja ruokailussa, ne pääsevät liikkumaan vapaasti, niillä on seurana toisia hevosia, ja ne saavat valita milloin tekevät mitäkin. Niiden ei tarvitse elää ihmisten aikataulujen mukaan, Ilkka Vesteri kuvailee.

Ilomaassa hevosilla on heinää vapaasti saatavilla, mutta paali on peitetty kahdella heinäverkolla, jotta hevoset eivät voi ahmia heinää. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Ilomaan aktiivipihatto uskoo olevansa edelläkävijä hevosten hyvinvoinnissa. Pian asia ei ole enää pelkän uskon varassa, sillä hevosten hyvinvoinnin arvioimiseen on ensimmäistä kertaa Suomessa tulossa tieteelliset mittarit.

Ilomaan aktiivipihaton yrittäjä Ilkka Vesterin mukaan pihattotallin pyörittäminen on kevyempää kuin karsinatallin. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

”Hevosalan pitää luoda nahkansa”

Hevosalan toimijat saavat yhä useammin alan ulkopuolelta kysymyksiä siitä, voivatko hevoset hyvin työssään ratsuina tai ravureina. Siksi hevosala, kuten Hippos ja Ratsastajainliitto haluavat hyvinvoinnin mittaamisesta puolueetonta ja uskottavaa. Ja siksi mittariston on perustuttava tieteeseen.

Mittaristoa varten on koottu yhteen kaikki Suomen oloihin soveltuva tutkimustieto hevosista. Mittaristoa luomaan on kutsuttu alan asiantuntija Essi Wallenius.

Hän uskoo, että hevosalan on aika luoda nahkansa.

– Alan pitää kehittyä yleisön vaatimusten ja nykytiedon mukana. Tallien asiakkaille ja yrittäjille tehtyjen kyselytutkimusten perusteella asiakkaiden suhtautuminen hevosten hyvinvointiin on tiukentunut, Wallenius sanoo.

Essi Walleniuksen mukaan hevosalan yrittäjät eivät ole yhtä tottuneita erilaisten neuvojen saamiseen kuin nautapuolella, mikä voi jarruttaa muutoksia talleilla. Kuva: Krista Järvelä

Walleniuksen työn tavoitteena on luoda helposti käytettävä sovellus, jolla kuka tahansa tallinpitäjä voi arvioida hevostensa vointia.

Perinteisesti eläinten hyvinvointia on mitattu keskittyen eläimen fyysisiin resursseihin: siihen, minkä kokoisessa tilassa eläin elää, miten usein se syö ja kuinka monta tuntia se ulkoilee.

Nyt luotava mittaristo keskittyy kuitenkin tulkitsemaan eläintä itseään.

– Eläimen hyvinvointi on aina eläinyksilön itsensä kokonaisvaltainen kokemus. Meidän on aika vaikea tehdä päätelmää tietyn hevosen hyvinvoinnista perustuen johonkin resurssiin, joka on kaikille lauman eläimille sama, Wallenius sanoo.

Esimerkiksi sen sijaan,että mitattaisiin, kuinka monta kertaa päivässä hevoselle tarjotaan ruokaa, mitataankin sitä, kuinka nälkäiseltä hevonen vaikuttaa. Pureskeleeko se vaikkapa seiniä, mikä kertoo, ettei sen pureskelun tarve toteudu ruokaa syömällä? Saman lauman eri hevosilla voi olla erilainen pureskelun tarve.

Ilomaahan tulee kriittistä palautetta hevosten hyvinvoinnista yhä useammin sellaisiltakin ihmisiltä, jotka eivät tiedä mitään hevosesta eläimenä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Wallenius uskoo, että mittariston käyttöönotto nostaa esiin suomalaisten tallien ongelmakohtia. Niitä ovat etenkin hevosten mahdollisuudet liikkua etsien ruokaa ja mahdollisuudet kanssakäymiseen lajitovereiden kanssa.

Kun mittaristoa aletaan pilotoida talleilla, etsitään varmasti ratkaisuja siihen, miten nämä asiat voitaisiin mahdollistaa myös olemassa olevissa karsina - ja tarhaolosuhteissa pienillä muutoksilla.

Nautakarjan hyvinvointi parani samoilla mittareilla ilman isoja investointeja

Uusi mittaristo valmistuu vuonna 2024. Wallenius on varma, että se parantaa hevosten hyvinvointia. Vastaava kehitys on nähty nautakarjan parissa, missä nautojen tarpeisiin perustuvaa mittaristoa on käytetty kuusi vuotta Suomessa.

Talleilla ei välttämättä tarvita suuria muutoksia.

Mittariston tarkoitus ei ole antaa suosituksia siihen, onko hevosen parempi elää pihatossa vai karsinatallissa vaan tehdä johtopäätöksiä hevosta katsoen. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Nautatiloilla eläinten hyvinvointi on parantunut esimerkiksi, koska tilan yrittäjän ymmärrys eläinten voinnista oli kehittynyt; tai tilalla oli muokattu hieman navetan rakenteita ja eläinten liikkuminen oli helpottunut.

– Uskon vankasti, että sama on mahdollista hevospuolella, jos ollaan avoimia ehdotuksille, Wallenius sanoo.

Ilomaassa ei olla yhtä toivorikkaita.

– Olemme yrittäneet jo kymmenen vuotta levittää sanaa aktiivipihaton eduista hevosen lajityypillisessä käyttäytymisessä. Silti meille tulee paljon hevosia, joille pihattoa kokeillaan vasta viimeisenä oljenkortena, Vesteri kertoo.

Ruokinta-automaatti on ahdas paikka, joten hevoset täytyy opettaa käyttämään sitä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Vesteri toivoo, että mittariston seurauksena aktiivipihatot yleistyisivät ja karsinatallit jäisivät historiaan.

– Tuotantoeläinpuolella tämä on mennyt aika hyvin eteenpäin, mutta jotenkin tuntuu että hevosihmiset ovat aika syvällä poteroissaan.

