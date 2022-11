USA:ssa on länsimaiden lyhin vaalikausi – seuraava vaalikampanja on jo alkanut

Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä on Euroopasta katsoen erikoinen, mutta se on ollut kestävä ja takaa äänestäjille suoran vaikuttamisen arjen politiikkaan, sanoo tutkija Jani Kokko.

Yhdysvalloissa tämän viikon vaalien kaikkia ääniä ei ole vielä laskettu, eivätkä kongressin valtasuhteet ole selvinneet, mutta spekulaatio vuoden 2024 presidentinvaaleista käy jo kuumana.

Presidentti Joe Bidenilta tivattiin heti, aikooko hän pyrkiä jatkokaudelle. Floridan kuvernööristä Ron DeSantisista maalataan republikaanien uutta toivoa. Donald Trump on vihjannut julistavansa ehdokkuutensa jo ensi viikolla. Kaikkien muidenkin mahdollisten presidenttiehdokkaiden ruotiminen on alkanut viimeistään nyt.

Yhdysvalloissa on ikuisesti vaalikampanja käynnissä. Tahti voi kuulostaa hengästyttävältä, mutta Ylen haastattelema Yhdysvaltain-asiantuntija muistuttaa, että amerikkalainen poliittinen järjestelmä ja perinne ovat hyvin erilaisia kuin eurooppalainen.

– Yhdysvalloissa on totuttu siihen, että aina kampanjoidaan. Ehkä se pitää yllä kansalaisten mielenkiintoa politiikkaa kohtaan, kun on jatkuvan kampanjoinnin periaate, sanoo väitöskirjatutkija Jani Kokko Jyväskylän yliopistosta.

Vaalit joka toinen vuosi

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneessa on länsimaalaistyylisten demokratioiden lyhin parlamentaarinen vaalikausi, kertoo talouslehti The Economist (siirryt toiseen palveluun). Kongressiedustajan kausi on vain kaksi vuotta.

Joka toinen vuosi kaikki 435 kongressipaikkaa valitaan siis uudelleen vaaleilla. Kaikki tällä viikolla valitut kongressiedustajat joutuvat puolustamaan paikkojaan jo vuoden 2024 vaaleissa.

Demokraatti Maxwell Frost, 25, valittiin edustajainhuoneeseen ensimmäisenä z-sukupolven kongressiedustajana. Kuva: Giorgio Viera / AFP

– On ymmärrettävä kysymys, paljonko he siellä saavat aikaan vai saavatko aikaan mitään. Kaksivuotiskausi melkein menee siihen, että ryhtyy keräämään vaalirahaa uudelleenvalintaa varten, tutkija Kokko sanoo.

Käytännössä moni kongressiedustaja istuu edustajainhuoneessa vuosia ja jopa vuosikymmeniä, jolloin ainakin heidän saavutuksensa mitataan pitkällä aikavälillä.

Tilanteesta oli kuitenkin huolissaan jo 1960-luvulla presidentti Lyndon B. Johnson, joka esitti edustajainhuoneen kauden pidentämistä neljään vuoteen. Itsekin 25 vuotta kongressissa istunut Johnson sanoi Economistin mukaan, ettei edustajilla riitä kunnolla aikaa lainsäädäntöön eikä kampanjointiin.

– Eurooppalaisesta näkökulmasta vaikuttaa oudolta, että heillä on noin lyhyt kausi. Toisaalta Euroopassa parlamentti voidaan hajottaa [kesken kauden] ja järjestää uudet vaalit, mikä ei ole Yhdysvalloissa mahdollista, Kokko muistuttaa.

Reportaasi Arizonasta: Rusty Bowers pelkää jo omaa puoluettaan – kuinka käy Yhdysvaltain demokratian?

Senaatin pitäisi tuoda vakautta

Economistin mukaan Yhdysvaltain ”perustajaisät” halusivat kirjata perustuslakiin lyhyet vaalikaudet, koska liian pitkien pelättiin johtavan tyranniaan. Perustajaisillä tarkoitetaan niitä miehiä, jotka 1700-luvulla osallistuivat Yhdysvaltain itsenäistymiseen ja perustuslain laatimiseen.

– Halutaan, että kansalaisilla on suora vaikutusmahdollisuus arjen politiikkaan. Siksi he pystyvät kahden vuoden välein lausumaan mielipiteensä edustajainhuoneen toiminnasta, tutkija Kokko sanoo.

Jo 1700-luvulla oltiin kuitenkin huolissaan ”demokratian liiallisuudesta”. Niinpä kongressista luotiin eräänlainen kompromissi.

Toisin kuin esimerkiksi Suomen eduskunta Yhdysvaltain kongressi on jaettu kahteen kamariin: alahuoneeseen eli edustajainhuoneeseen ja ylähuoneeseen eli senaattiin. Senaattorit tuovat kongressiin jatkuvuutta, sillä heidän kautensa kestää kuusi vuotta.

Kuitenkin joka toinen vuosi kolmasosa senaatin paikoista valitaan uudelleen vaaleissa. Näin ollen senaatin hallinta voi heilahtaa puolueelta toiselle joka toinen vuosi. Tämä järsii pitkäjänteisyyttä etenkin nykypäivänä, kun puolueiden välinen yhteistyö on vähäistä.

Republikaani Kevin McCarthy on todennäköisesti nousemassa edustajainhuoneen uudeksi puheenjohtajaksi. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Tyyli on toiminut 250 vuotta

Yhdysvalloissa vaaliähkyä vähentää se, että joka toinen vuosi pidettävissä vaaleissa äänestetään kerralla kaikesta mahdollisesta.

Suomessa eri hallinnon tasoista äänestetään pääsääntöisesti erillisissä vaaleissa. Yhdysvaltain vaaleissa äänestyskaavakkeessa voivat olla samaan aikaan presidentti, senaattorit, kongressiedustajat, kuvernöörit, šeriffit ja paikallisen koululautakunnan edustajat.

– Yhdysvalloissa on hyvin vahva suora demokratia. Siellä kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa jopa paikallishallinnon virkakunnan kokoonpanoihin, Kokko sanoo.

– Lainsäädäntö on 250 vuoden ajan pohjautunut tälle järjestelmälle, ja se on kestänyt.

