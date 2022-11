”Ikävää, että heidän vastoinkäymisensä eskaloituivat tähän pisteeseen” – näin yhteistyökumppani kommentoi RH Entertainmentin konkurssiuutisia

RH Entertainmentin tapahtumalistauksessa on mukana paljon tunnettujakin kotimaisia ja ulkomaisia nimiä.

RH Entertainmentin konkurssin vaikutukset näkyvät myös Ikaalisten kylpylässä. Alkamassa on pikkujoulusesonki, eikä jo ilmoitettuja tapahtumia haluttaisi perua.

Tamperelaisen tapahtumajärjestäjä RH Entertainmentin hakeutuminen konkurssiin on herättänyt paljon keskustelua tapahtuma-alalla. Yhtiö on ollut järjestämässä muun muassa Raskasta joulua -kiertuetta ja Blind Channelin konserttia Helsingin jäähallilla.

Konkurssiuutiset vaikuttavat paitsi RH Entertainmentin, myös moniin sen kanssa yhteistyötä tehneisiin tahoihin. Keikkapaikkojen järjestäjillä on nyt täysi työ selvittää, saadaanko tapahtumat toteutettua suunnitellusti.

Ikaalinen Spa -kylpylähotellin toimitusjohtaja Eero Aho kertoo saaneensa tiedon konkurssista torstaina. Kylpylähotellin ohjelmistossa on lukuisia eri tapahtumia, joissa RH Entertainment on mukana, esimerkiksi juuri edellisiltana järjestetty Haloo Helsingin konsertti. Konsertin yhteydessä Aho pääsi juttelemaan tapahtumajärjestäjien kanssa.

Yhteistyötä on tehty jo pitkään, ja kaikki on Ahon mukaan sujunut aina mallikkaasti. Keskusteluyhteys on ollut hyvä, eivätkä taloudelliset ongelmat ole ennen tätä näyttäytyneet.

– Toki olemme olleet tietoisia heidän velkasaneerauksestaan, ja silloinkin keskusteltiin syksyn tapahtumien järjestämisestä. Sen perusteella näimme, että olisimme pystyneet viemään kaikki läpi, mutta nyt joudumme suunnitelmia mukauttamaan, Aho sanoo.

Lisää: Toteutuvatko Ukrainan kansallisbaletin kiertue tai Raskasta joulua -konsertit? – Konserttitalot odottavat lisätietoa konkurssihakemuksen jäljiltä

Lipun ostaneilta pyydetään kärsivällisyyttä

Pikkujoulusesonki on Ikaalisten kylpylässä juuri alkamassa, ja tapahtumakalenterissa on lukuisia eturivin artisteja. Monet tapahtumista oli tarkoitus toteuttaa yhteistyössä RH Entertainmentin kanssa.

Tavoitteena on saada ilmoitetut tapahtumat järjestettyä, mutta selvyyttä asioihin saadaan vasta myöhemmin.

– En osaa sanoa mitään aikataulua, enkä halua lähteä arvailemaan, että onko se tänään huomenna vai ensi viikolla, kun saamme varmuuden.

Aho huomauttaa, että osalle artisteista palkkio on jo etukäteen maksettu. He esiintyvät normaalisti.

Lisäksi yhteistyökuviossa on mukana myös muita toimijoita, kuten RH Entertainmentin osaomistamia yrityksiä, jotka eivät ole konkurssiselvityksessä mukana.

Ikaalinen Spa & Resortin toimitusjohtaja Eero Aho toivoo asiakkailta nyt malttia. ”Ei nyt hätiköidä, kyllä tässä kaikki keinot kokeillaan, että tapahtumat järjestyisivät.” Arkistokuva kesäkuulta 2021. Kuva: Miikka Varila / Yle

Lisähämmennystä tuli, kun Lippu.fi ilmoitti heti konkurssiuutisen tultua kaikkien RH Entertaimentin tapahtumien olevan peruttu ja lipunmyynnin päättyneen.

Lippu.fi:n toimitusjohtaja Ari Palhamo kommentoi Ylelle, että kyseessä oli täysin normaali käytäntö.

– Kun saimme eilen kello 15 tiedon siitä, että RH Entertainment oli jättänyt hakemuksen Pirkanmaan käräjäoikeudelle yrityksen konkurssiin asettamiseksi, ei meillä ollut muuta mahdollisuutta kuin ottaa kaikki yrityksen tapahtumat pois myynnistä välittömästi.

Palhamon mukaan Lippu.fi:n tavoitteena oli viimeiseen asti välttää tilanne, jossa kuluttajan lippurahat päätyisivät konkurssipesälle, mutta tapahtumaa ei järjestettäisi.

– Sen jälkeen olemme saaneet jo esimerkiksi Ikaalisen konsertin kohdalta varmuuden siitä, että tapahtuma voidaan järjestää. Siltä pohjalta olemme viestineet lipun ostaneille tapahtumien toteutumisesta ja avanneet ne takaisin myyntiin. Näin toimimme jatkossakin sitä mukaa, kun tilanne selkenee.

RH Entertainment järjesti marraskuun alussa jenkkiräppäri 50 Centin paljon puhuttaneen Suomen kiertueen. Kuva Seinäjoen konsertista. Kuva: Tuomo Mäenpää / Yle

Perutuksi ilmoitettiin myös Ikaalisten kylpylän tapahtumia, kuten eilinen Haloo Helsingin keikka.

– Viesti lähti heidän oman arvionsa mukaan ja pyysimme sitten korjausta. Ei se tietenkään ole kenellekään helppoa nopeasti tehdä päätöksiä, ja joskus sitten tällaisia tapahtuu, Eero Aho kommentoi.

– Toki en voi kiistää, etteikö tällainen tilanne olisi meille kiusallinen.

RH Entertainmentin puolesta Eero Aho on pahoillaan.

– Vaikka tässä on ollut haastava liiketoimintaympäristö, on meillä aina ollut hyvä ja toimiva yhteistyö, jonka avulla olemme saaneet myös nimekkäitä artisteja esiintymään. Ikävää, että heidän vastoinkäymisensä eskaloituivat tähän pisteeseen.

