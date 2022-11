Yhtiö värvää alkoholiongelmasta kärsiviä suomalaisia ihmiskokeeseen – sienipsykedeeli voi auttaa lopettamaan juomisen

Psilosybiini on tietyissä sienilajeissa esiintyvä alkaloidi, joka vaikuttaa voimakkaasti ihmisen tietoisuuteen. Arkistokuva.

Kanadalaisyhtiö rekrytoi tutkimukseensa 50 alkoholiongelmasta kärsivää suomalaista. Psykedeelien tehosta riippuvuuksien hoidossa on jo alustavaa näyttöä.

Kanadalainen bioteknologiayhtiö Clairvoyant alkaa tutkia psilosybiinin vaikutuksia ihmisiin Suomessa. (siirryt toiseen palveluun) Yhtiö haluaa selvittää, auttaako psilosybiinillä terästetty terapiahoito alkoholin ongelmakäyttäjiä vähentämään juomista.

Psilosybiini on useissa sienilajeissa esiintyvä psykedeeliyhdiste. Psykedeelit vaikuttavat voimakkaasti ihmisen tajunnantilaan muuttamalla ajattelua, havainnointia ja tunnekokemusta.

Clairvoyant on ensimmäinen taho, joka alkaa tutkia psykedeelin vaikutuksia suomalaisiin ihmisiin. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta vahvistetaan, että se hyväksyi tutkimushankkeen syyskuussa. Myös tutkimuseettinen toimikunta Tukija näytti tutkimukselle vihreää valoa.

Kanadalaisyhtiö rekrytoi tutkimukseen 160 ihmistä, joista 50 on suomalaisia. Tutkimusta tehdään myös Bulgariassa ja Kanadassa, jossa kokeet on jo aloitettu.

Tutkimuspotilaiksi valikoidaan naisia ja miehiä, jotka juovat vähintään kuutena päivänä kuukaudessa yli 4–5 annosta kerralla.

Psilosybiinisieniä kasvaa myös Suomessa. Psilosybiini on luokiteltu Suomessa huumausaineeksi, jonka hallussapito ja käyttö on laitonta. Arkistokuva. Kuva: Lauri Rautavuori / Yle

Clairvoyantin tutkimuksissa potilas saa psilosybiiniä kaksi kertaa, neljän viikon välein. Hoitoon kuuluu myös psykoterapiaa.

Yksi psilosybiinisessio kestää noin kahdeksan tuntia. Kaksi psykoterapeuttia on koko ajan läsnä. He ovat erikoistuneet psykedeeliterapiaan ja motivaatiota lisäävään terapiaan.

Osa koehenkilöistä saa lumelääkettä, jotta psilosybiinihoidon tehoa voidaan verrata kontrolliryhmään.

Suomessa tutkimushankkeessa on mukana päihdehoitoon erikoistunut Addiktum oy, jonka tiloissa tutkimukset tapahtuvat. Kokeisiin osallistuvat yhtiön terapeutit saavat 30 tunnin koulutuksen.

Clairvoyantin toimitusjohtaja Damian Kettlewell kertoo sähköpostitse Ylelle, että Suomi on hyvä tutkimusmaa, koska alkoholiongelmaisten hoitoverkosto on täällä niin kehittynyt. Lisäksi Suomessa on hyvät mahdollisuudet tehdä laadukasta kliinistä tutkimusta, hän sanoo.

Toimitusjohtajan mukaan yhtiö aloittaa suomalaispotilaiden rekrytoimisen tammikuussa 2023. Ensimmäisten kokeiden on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä, ja sitä seuraa isompi, noin 300 henkilön tutkimus. Kettlewell toivoo hoitomuodon saavan luvan Euroopassa 2026.

Psykedeelit on vuodesta 1971 alkaen luokiteltu huumausaineiksi. Nyt niiden lääketieteellinen tutkimus on elpymässä. Voiko psykedeeleistä löytyä hoito mielen ongelmiin? Ohjaaja: Onni Kalin. Julkaistu: 30. huhtikuuta 2021.

Psilosybiini tekee ihmisestä muovautuvan

Toistaiseksi ei täysin ymmärretä, miksi psykedeelit vaikuttavat auttavan psyykkisiin vaivoihin, sanoo tutkija ja psykologian tohtori Samuli Kangaslampi. Hän on suomalaisen Psykedeelitutkimusyhdistyksen puheenjohtaja.

Psilosybiini voi saada aikaan väliaikaisen tilan, jossa ihminen on altis radikaaleille muutoksille. Muovautuva mielentila hyödynnetään jatkamalla hoitoa terapialla.

– Erityisesti riippuvuuksissa on kyse tiettyyn toimintaan jumiutumisesta. Motivaation löytäminen muutoksen tekemiseen on keskeistä. Psilosybiini voi muuttaa pinttyneitä ajatusmalleja ja toimintatapoja, Kangaslampi selittää.

Toisaalta psykedeelikokemus itsessään voi olla niin merkityksellinen, että se muuttaa ihmisen arvojärjestystä tai vahvistaa tunnetta, että muu elämä on riippuvuutta tärkeämpää.

– Vaikka asian tietäisi muutenkin, kokemus voi vakuuttaa ihmisen niin syvästi, että se kantaa muutokseen, Kangaslampi sanoo.

Satoja tutkimuksia käynnissä

Psykedeelitutkimus elää kultakauttaan. Ihmiskokeita on käynnissä satoja (siirryt toiseen palveluun), ja joidenkin alaan erikoistuneiden pörssiyhtiöiden markkina-arvo on satoja miljoonia euroja.

Psykedeelejä on viime vuosina tutkittu monien psyykkisten sairauksien hoitoon eri puolilla maailmaa, muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa. Alustavat tutkimustulokset ovat olleet lupaavia. Uusilta mielenterveyshoidoilta odotetaan paljon.

MDMA:ta kutsutaan usein psykedeelin sijaan empatogeeniksi aineen avoimuutta, luottamusta ja läheisyyttä lisäävän vaikutuksen vuoksi. Kuva: Michal Moravcik / AOP

Pisimmällä on katukaupassa ekstaasina tunnetun MDMA:n tutkiminen traumaperäisen stressihäiriön hoitoon. MDMA-avusteinen terapia hyväksytään viralliseksi hoitomuodoksi luultavasti lähivuosina. Selvästi eniten psykedeelejä tutkitaan masennuksen hoitoon.

Myös riippuvuudet ovat yleinen tutkimuskohde. Elokuussa julkaistussa pienessä tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) 49 alkoholin ongelmakäyttäjää sai terapian yhteydessä kaksi annosta psilosybiiniä. Kahdeksan kuukauden tutkimusjakson aikana alkoholin riskikäyttö väheni koepotilailla 83 prosenttia ja puolet lopetti juomisen kokonaan. Lumelääkettä saanut ryhmä hyötyi selvästi vähemmän.

Psykedeelien potentiaali nähtiin jo 1950–60-luvulla, kun LSD:tä tutkittiin erityisesti alkoholismin hoitoon. LSD vaikuttaa ihmiseen samankaltaisesti kuin psilosybiini.

– Vanhoista tutkimuksista tehtyjen meta-analyysien perusteella LSD:n lisääminen hoitoon noin kaksinkertaisti hoidon tehon, Samuli Kangaslampi kertoo.

