Kuollut paloittelusurmaaja Virpi Butt on nyt ainoa tiedossa oleva epäilty Raisa Räisäsen murhassa

Paloittelusurmasta tunnettu Virpi Butt on tällä hetkellä ainoa tiedossa oleva epäilty 16-vuotiaana kadonneen Raisa Räisäsen murhatutkinnassa.

Hänen osuuttaan mahdollisessa henkirikoksessa ei ole saatu poissuljettua, mutta ei vahvistettuakaan.

Koripalloa harrastava Raisa Räisänen katosi Tampereella 16. lokakuuta vuonna 1999. Siitä lähtien hänen katoamistaan on tutkittu.

Ilta-Sanomat kertoi perjantaina, (siirryt toiseen palveluun) että keskusrikospoliisi on epäillyt Virpi Buttia 16-vuotiaana kadonneen Raisa Räisäsen murhasta. IS kertoi, että Butt on yhtenä tutkintalinjana ollut naisepäilty.

Virpi Butt on tällä hetkellä ainoa tiedossa oleva epäilty Raisa Räisäsen murhatutkinnassa. Kuva Buttista vuodelta 2005. Kuva: Mika Kanerva / Yle

Epäily nousee esille poliisin televalvonnasta

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jussi Luoto ei ota kantaa nimiin. Hän vahvistaa kuitenkin Ylelle, että naisepäiltyä epäillään edelleen, eikä häntä ole saatu poissuljettua.

Luoto muistuttaa, että pitkän tutkinnan aikana on ollut useita nimeltä tiedettyjä epäiltyjä. Näiden muiden osuus on saatu kuitenkin poissuljettua, eikä heitä enää epäillä, ellei jotain uutta vinkkiä tule.

Kuinka monta epäiltyä on tällä hetkellä?

– Yhtä henkilöä ei ole voitu poissulkea, häntä epäillään yhä.

Ainoassa epäillyssä eli naishenkilössä on siis kyse Virpi Buttista. Buttin nimi nousee esille Pirkanmaan käräjäoikeuden pakkokeinopöytäkirjoista. Yle on lukenut asiakirjat.

Keskusrikospoliisi tarvitsi vuonna 2019 luvan oikeudelta kuunnella Buttia Räisäsen murhasta epäiltynä. Poliisi esitteli oikeudelle seitsemän vinkkiä ja todistajaa, kun pyysi lupaa kuunnella Buttin bulgarialaista liittymää.

Lukuisia vinkkejä

Yksi vinkeistä on ollut paljon julkisuudessa. Räisäsen näköinen nainen oli nähty Lapintiellä kävelemässä itseään lyhyemmän, 30–50-vuotiaan naisen kanssa. Tämä nainen oli nähty aiemmin kapakoissa.

Vinkkejä tuli myös lukuisia muita. Todistajien mukaan nuori noin 20-vuotias tyttö oli nähty liikkuvan itseään vanhemman, ainakin noin 30–40-vuotiaan, tyttöä lyhyemmän naisen kanssa esimerkiksi Tampereen Hämeensillalla, Koskipuistossa, Tuomiokirkonkadulla ja Lapintiellä Vuorikadun risteyksessä.

Yksi silminnäkijöistä tiesi Buttin kuntosalilta ja Gladiaattoreista ja tunnisti tämän.

Yksi todistajista heräsi Räisäsen katoamisyönä kamalaan naisen kirkaisuun.

Katusoittajana ollut todistaja kertoi puolestaan havainnoistaan vasta vuonna 2006. Ilta-Sanomat kertoi näistä havainnoista ensimmäisenä.

Katusoittaja kertoi törmänneensä Virpi Buttiin, joka oli esitellyt todistajalle repussaan ollutta ihmisen päältä vaikuttavaa päätä. Todistaja kertoi olevansa 95 prosenttisen varma, että kyseessä oli tytön pää.

Butt on kuollut ulkomailla

Virpi Butt kuoli vuonna 2021, kertoi Ilta-Sanomat (IS) (siirryt toiseen palveluun). Hän oli kuollessaan 49-vuotias.

Poliisi vahvistaa Ylelle, että Buttia koskeva kuolemansyyn selvittäminen on käynnissä Sisä-Suomen poliisissa. Tieto kuolemasta on tullut ulkomailta.

Butt tuomittiin elinkautiseen niin sanotusta Pirkkalan paloittelusurmasta vuonna 2003. Vankeusrangaistus kesti 15 vuotta.

Butt vapautui ehdonalaiseen vuonna 2018. Mediatietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ennen vapautumistaan hän vaihtoi nimensä Lucrezia Francesca Pandora Buttiksi.

Koska Butt on vasta epäilty, eikä hänen osuudestaan ole varmuutta, tutkinta Raisa Räisäsen tapauksessa jatkuu yhä.

Muokattu 11.11. kello 16.38: Lisätty tieto, että Butt vaihtoi nimensä ennen vapautumistaan ehdonalaiseen.

