Herätys: Demokraatit voittivat Arizonassa | Inflaatio huolettaa eniten | Korona leviää vanhuksissa

Aamun pääuutiset:

Demokraateille voitto Arizonassa – senaatin hallinta yhden paikan päässä

Inflaatio, energian hinta ja riittävyys suomalaisten huolilistan kärjessä – ilmastonmuutos huolestutti vähiten

Korona leviää edelleen vanhusten osastoilla: ”Jostain se pääsisi livahtamaan, vaikka he olisivat lukkojen takana”, sanoo johtajalääkäri

Miljardi vähemmän velkaa vuodessa, veronkevennykset tasaisesti kaikille, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo

Energiayhtiön johtaja: Venäjä tuhosi täysin Hersonin voimalinjat

Poikkeuksellisen lämmintä säätä maan etelä- ja keskiosaan

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lauantaina föhntuuli puhaltaa voimakkaasti tehden säästä laajalti aurinkoisen ja vuodenaikaan nähden hyvin lämpimän maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila liikkuu 10 ja 15 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää ja pilvisempää, paikoin tulee myös vähäisiä vesi- tai lumisateita. Luoteistuuli on puuskaista niin merillä kuin maa-alueillakin. Tuuleen liittyen on voimassa varoituksia (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.