Ilmastoaktivistit yrittivät liimata itsensä maailmankuuluun Huuto-maalaukseen Norjassa – poliisin mukaan kiinni otettujen joukossa suomalainen

Ilmastoaktivistit yrittivät liimata itsensä Edvard Munchin Huuto-maalaukseen Norjan pääkaupungissa Oslossa. Vartijat kuitenkin estivät aikeet eikä taideteokseen tullut vaurioita.

Norjan poliisi kirjoittaa Twitterissä, että kaksi henkilöä yritti liimata itsensä lasilla suojattuun teokseen Kansallismuseossa. Norjalaismedian mukaan kolmas henkilö kuvasi tapahtumaa.

Norjan poliisi kertoo Twitterissä myös, että poliisi on ottanut kiinni kolme naista tapaukseen liittyen. Poliisin mukaan yksi heistä on suomalainen. Kaksi muuta ovat Tanskasta ja Saksasta. Poliisi on yhteydessä myös yhteen naiseen silminnäkijänä.

Norjalaisen Munchin teos on vuodelta 1893 ja se lukeutuu maailman kuuluisimpiin maalauksiin.

Ilmastoaktivistien tarkoituksena oli protestoida Norjan öljyteollisuutta vastaan.

Ilmastoaktivistit ovat ottaneet viime aikoina kohteekseen taideteoksia. Aiheesta keskusteltiin tällä viikolla A-Studiossa:

Elokapinan ilmastoaktivistin Iiris Laisin mielestä painopisteet ovat aktivismikeskustelussa päälaellaan.

AFP, AP