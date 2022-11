Suomen ensimmäiset Nascar-ajot pidetään maaliskuussa Rovaniemellä: ”Tämä on ensimmäinen kerta, kun Nascar-tapahtuma järjestetään jäällä”

Putkirunkoisilla autoilla ajettava kilpailu on vielä tuntematon laji Suomessa. Euroopassa ja erityisesti USA:ssa Nascar on suosittua autourheilua.

Seinäjokelainen Tuomas Pöntinen ja hyvinkääläinen Henri Tuomaala ajavat Nascar-autoilla Euroopan sarjassa. Miehet edustavat lähes puolta kaikista Suomen Nascar-ajajista. Kaikkiaan suomalaiset ajajat voi laskea yhden käden sormilla.

Nascar on lyhenne sanoista National Association for Stock Car Auto Racing, joka on pohjoisamerikkalainen autourheilujärjestö. Autossa on kuoren sisällä yksinkertainen putkirunko, jonka varustelu on karsittu ylimääräisen massan vähentämiseksi.

– Ei se ole tavallista autoa koskaan nähnytkään. Paitsi se koppa, mikä siihen päälle laitetaan, Pöntinen kertoo.

– Tarjolla on kolme erilaista lasikuitukoria sen putkirungon päälle kolme erilaista lasikuitukoria: Ford Mustang, Toyota ja Chevrolet, Tuomaala jatkaa.

Alkuperäisen amerikkalaisen Nascarin lisäksi on siis Euroopan sarja EuroNascar

– Nascar on Amerikassa varmaan suurimpia autourheiluluokkia. Siellä ajetaan monenlaisilla radoilla. Enimmäkseen se on ovaalia, Pöntinen kertoo.

Kilpautossa esimerkiksi Ford Mustangin lasikuitukori kätkee sisälleen putkirungon. Kuva: Antti Lahtinen

Euroopan versiota ajetaan normaaleilla moottoriradoilla.

– Kuten vanhoilla formula 1 -radoilla ja MotoGB-radoilla. Radat ovat ihan erilaisia, ja kalusto on hiukan erilaista kuin alkuperäisessä Amerikan Nascarissa.

Rovaniemellä tehdään maaliskuussa historiaa

Maaliskuun 4.– 5. päivinä ajetaan ensimmäisen kerran Nascar-autoilla Euro Series -sarjan osakilpailu Rovaniemellä. Nascar Whelen Euro Seriesin PR-päällikkö Gian Luca odottaa innolla Rovaniemen kilpailua.

– Odotamme kuljettajia useista eri maista ja myös eri moottoriurheilulajeista.

Rovaniemen kilpailu on ensimmäinen Nascar-kilpailu Suomessa, mikä on molempien haastateltavien mielestä merkittävä asia. He uskovat, että Suomessa vielä tuntematon laji valloittaa myös suomalaisten sydämet.

Suomessa ajaminen merkitsee pohjoisissa olosuhteissa ajamista.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Nascar-tapahtuma järjestetään jäällä, Luca kertoo.

Jäällä ja lumella tuo Nascarin uuden ulottuvuuden. Tuomaala arvioi autonsa painoksi 1300 kg.

– En ole jäällä vielä ajanut, mutta voisin kuvitella, että raskaalla autolla ajaminen ei ole läheskään niin tarkka kuin ralliautolla. Varmaan mennään aika lailla luisussa joka paikkaan.

Suomalaiset kuskit eivät ole aivan huipulle vielä päässeet, mutta ovat vähitellen parantamassa asemiaan. Tämän vuoden ajot päättyivät kaksi viikkoa sitten.

2023 kilpailut pidetään Suomen lisäksi Englannissa, Espanjassa, Kroatiassa, Saksassa, Tšekeissä, Italiassa ja Belgiassa.

