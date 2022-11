Tänä aamuna talolle on tullut kolme nuorta. Kahvin ja aamiaisen ohessa he ovat lupautuneet kertomaan, minkälainen kaupungin huumetilanne on. Nuoret kertovat kokemuksistaan anonyymisti, koska he eivät halua leimautua aiheen tiimoilta, vaikka eivät itse käytä huumeita.