Huoli kaarinalaisen koulun väkivaltatapauksista leimahti sosiaalisessa mediassa – rehtori vakuuttaa, että tapauksiin on puututtu

Varsinaissuomalaisen Kaarinan kaupungin kouluissa on tapahtunut väkivaltatapauksia syksyn aikana. Piispanlähteen koulun rehtori korostaa, että jos oppilas pelkää tulla kouluun, niin koulun on korjattava tilanne.

Varsinais-Suomessa Kaarinan Piispanlähteen yhtenäiskoulussa on tapahtunut vakavia ja uhkaavia kiusaamistilanteita, kertovat paikkakuntalaiset viestipalvelu Twitterissä ja Facebookissa. Jotkut ensimmäisen luokan oppilaat eivät sosiaalisen median kirjoitusten mukaan uskalla mennä niiden takia kouluun.

Asiasta kirjoittaa Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) muun muassa yksi Kaarinan kaupunginvaltuutetuista. Koululta kerrotaan, että kiusaamistapauksia on ollut.

Kaarinan Piispanlähteen rehtorin mukaan alakoulussa ei ole ollut kuitenkaan rikosilmoituksiin asti menneitä väkivaltatapauksia.

Piispanlähteen rehtori Tiina Tuominen kertoo Ylelle sähköpostitse, että raa'asta väkivallasta ei voi puhua.

– Kaikkiin välitunneilla tai siirtymätilanteissa tapahtuneisiin tilanteisiin on puututtu, asiat on selvitetty, toimittu viranomaisen virkavastuulla. Lisäksi toimintamalleja valvonnoissa on tarkennettu ja näin saatu oppilaiden koulupäivän turvallisuutta lisättyä, Tuominen kirjoittaa.

Tuominen kertoo, että poliisiin ollaan koulun puolesta oltu yhteydessä muutamia kertoja syksyn aikana.

Tällä viikolla tuli ilmi myös väkivaltatapaus toisessa kaarinalaisessa yhtenäiskoulussa. Tapauksessa kolme nuorta miestä pahoinpiteli koulun pihalla kaksi 11-vuotiasta oppilasta.

Kouluun tulossa vanhempainilta

Tuomisen mukaan mikäli joku oppilas pelkää silti edelleen kouluun tuloa, niin koulun henkilökunnan on selvitettävä ja korjattava tilanne.

Rehtorin mukaan kuluvalla viikolla koulussa kävi poliisi kertomassa ajankohtaisista ilmiöistä. Puheenaiheena oli muun muassa oikeus koskemattomuuteen ja vahingonkorvausvastuu rikkoutuneista tavaroista.

Tuominen kertoo myös, että ensi viikolla koulussa järjestetään yhteinen vanhempainilta, jossa syksyn tapahtumiin otetaan kiinni.

– Keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, mitä voimme yhdessä tehdä koulu ja kodit. Lisäksi vanhempainyhdistyksen kanssa yhteistyötä tiivistetään, Tuominen sanoo.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun). Helsingin Sanomien haastatteleman Lounais-Suomen poliisin mukaan Piispanlähteen koululla on ollut ”oireilua”. Lehden mukaan poliisi seuraa kouluissa tapahtuvaa väkivaltaa, joka on ollut poliisilaitoksen alueella kasvussa.