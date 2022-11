Vanhempien läsnäolo rauhoitti mutta myös karkotti nuoria perjantai-illan kokoontumispaikoilta Seinäjoella – ”Mä lähden, jos mutsi tulee”

Kello on vähän yli iltaseitsemän perjantaina Seinäjoen Pajuluomalla. Seinäjoki varautuu uuteen viikonloppuun. Viime aikoina perjantait ja lauantait ovat olleet rauhattomia nuorten suosimilla kokoontumispaikoilla.

Alakouluikäiset ovat vaihtuneet yläkoululaisiin ja osin toisen asteen opiskelijoihinkin nuorisotila Roubessa. Väkeä parveilee myös ulkona, mutta vielä hillitysti.

Nuoriso-ohjaajien mukaan perjantain alkuillan meno oli tavallista rauhallisempaa ja nuoria oli illan ensimmäisinä tunteina liikkeellä aiempaa vähemmän. Syy tähän lienee se, että vanhemmat kutsuttiin tutustumaan Seinäjoen nuorisotiloihin ja nuorten illanviettoon.

– Rauhallisempaa on, mutta mukavasti väkeä valuu jo sisään, tuumaa nuoriso-ohjaaja Anu Heikkilä.

Höpöttämistä ja säännöistä nipottamista

Iltaohjaaja Jussi Hautamäki sulahtaa nuorten joukkoon. Onko nuoruudesta apua nuorisotyössä?

– Tunnen itseni vanhaksi, kun näiden nuorten kanssa olen tekemisissä. Kyllä siitä varmasti apua on, kun on nuoremman puoleinen tai nuorekas, Hautamäki virnistää.

– Työnkuvaani kuuluu vahvasti nuorten kanssa höpöttely ja säännöistä nipottaminen eli että ollaan ihmisiksi. Sellaista peruskasvattamista ja keskustelua, Jussi Hautamäki tiivistää.

Iltaohjaaja Jussi Hautamäki ja nuoriso-ohjaaja Anu Heikkilä huolehtivat perjantai-illalla nuorisotila Rouben ohjelmasta ja turvallisuudesta Seinäjoen Pajuluomalla. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Kun peruskasvatus ei riitä

Hetikään aina tuo peruskasvattaminen ei ole viikonloppujen riennoissa riittänyt. Pajuluoman palvelutalon pihamaalla parveilee viikonloppuna sen verran paljon nuoria, että ongelmia ja häiriköintiä syntyy.

Nuorisotyöntekijöiden ensisijainen tehtävä on huolehtia nuorisotilojen sisällä toiminnasta ja nuorten hyvinvoinnista, mutta huoli pihamaan tapahtumista ajaa heitä myös ulos kierroksille, vaikka rahkeet eivät tahdo siihen riittää.

– Puhutamme nuoria ja soitamme tarvittaessa nuoren kanssa kotiinkin. Siitä huolimatta lähes joka viikonloppu on soitettava poliisi tai ambulanssi paikalle, kun on ollut huonokuntoista porukkaa, selvittävät Anu Heikkilä ja Jussi Hautamäki.

Vanhempien läsnäolo rauhoittaa ja karkottaa

Alkuillasta Roubessa vieraili viisi vanhempaa, iltakymmeneen mennessä määrä oli kasvanut yli kymmeneen. Nimettömänä pysytellyt yläasteikäisten lasten äiti poikkesi nuorisotilaan pyöräilymatkallaan.

– Kun seuraan tätä yläasteikäisten maailmaa, niin ajattelin, että täytyyhän tänne tulla.

Äiti arveli, että vanhempien poikkeaminen nuorisotiloissa sekä rauhoittaa mutta toisaalta myös karkottaa väkeä paikalta.

Siirrytäänkö sitten jonnekin muualle koolle?

– Siirrytään, yläasteikäisten äiti arvioi. Hän pitää tärkeänä sitä, että vanhempia kuitenkin näkyisi nuorten kokoontumispaikoilla. Hän toivoo kaupunkiin vielä nykyistäkin enemmän nuorisotiloja.

Anu Heikkilä laskee nopeasti kaupungin nuorisotilat ja päätyy lähelle kymmentä paikkaa. Muun muassa Ylistarossa, Peräseinäjoella ja Nurmon keskustassa on kantakaupungin lisäksi omat nuorisotilat.

– Toki on suuntia, joissa ei ole omaa nuorisotilaa. Kasperissa meillä on ollut pop up -nuoppareita, koska siellä ei vielä ole omaa tilaa.

“Mä lähden, jos mutsi tulee”

Pajuluoman palvelutalon pihamaalle, nuorisotila Rouben läheisyyteen kerääntyy nopeasti parinkymmenen nuoren rykelmiä. Mopoautoja ja mopoja riittää ja henkilöautollakin pihassa kurvaillaan. Kavereiden mielestä toisten mopot ovat viritettyjä, omistajien mukaan eivät ole.

Nuoret eivät ole innoissaan siitä, että vanhemmatkin on kutsuttu perjantai-illan viettoon Roubelle.

– Mä lähden, jos mutsi tulee, porukasta ilmoitetaan.

– Joo, se hävettäisi, kuuluu toisaalta.

Pihamaalla viihtyvien nuorten haastattelukierroksella paljastuu, että suurin osa nuorista on 15-vuotiaita. Lähes kaikilla on kotiintuloaika, suurimmalla osalla iltakymmeneltä, muutamilla puoliltaöin.

– Me olemme urheilullisia nuoria. Mikä sun oma suhtautuminen on päihteisiin, porukan suulain poika yrittää kääntää keskustelun pois nuorista.

Keskustelun soljuessa 15-vuotiaat kuitenkin myöntävät, että alkoholia kuluu heidänkin viikonlopun vietossa. Poikien mielestä sitä on helppo hankkia joko salaa kotoa kaapista tai vinkkaamalla kadulla kulkeville, päihtyneille aikuisille, josko hakisivat heille. Palvelusta pitää kuulemma joskus myös maksaa.

Nuorten ryhmähaastattelussa vastaukset kertovat todennäköisesti osatotuuden. Pieni joukko puhuu ehkä omasta kokemuksestaan ja suurin osa kertoo kuulemastaan tai ehkä näkemästään. Parinkymmenen nuoren porukassa osa varmasti myös keksii vastauksia ja rehentelee niillä kavereiden kuunnellessa.

Pohjan nuorisotalon pihamaalla jopot jonossa

Yle Pohjanmaan kierros jatkuu Pajuluomalta Hyllykallion koulun alueelle. Paikka on nuorten suosittu kokoontumispaikka ja roskaamisjäljet ovat yleensä sen mukaiset. Iltakahdeksan jälkeen alueella ei tällä kertaa näy vielä merkkiäkään kokoontumisista.

Kierros jatkuu Pohjan nuorisotalolle. Ensituulahdus on aivan toisenlainen kuin Pajuluomalla. Nuorisotalon pihassa ovat jopot jonossa ja yksi vanhempi tuo nuortaan paikalle ja toinen hakee omaansa. Kukaan ei notku pihalla.

Nuoret ovat vastassa jo nuorisotilan eteisessä. He innostuvat kehuskelemaan sisään saapuvalle, kenen äiti tai isä on jo ehtinyt käydä paikalla.

– Meillä on nyt vähän vähemmän nuoria paikalla kuin normaalisti perjantaisin, laskee nuoriso-ohjaaja Minna Koivuluoma.

Iltayhdeksään mennessä Pohjan nuorisotalolla poikkesi kahdeksan vanhempaa.

– Olemme supertyytyväisiä, että vanhemmat ovat olleet kiinnostuneita ja halukkaita katsomaan, missä oma lapsi kulkee ja viettää iltoja.

Miten meno Pohjassa on näin paljon rauhallisempaa kuin Pajuluomalla muutaman kilometrin päässä?

– Totta kai on hauskaa ja nuoria liikkeellä, mutta Pohjassa ei ole ollut ongelmia. Se menee vähän sykleissä aina. Nuoret siirtyvät nopeasti toiseen paikkaan, nuoriso-ohjaaja Minna Koivuluoma pohtii.

Hanna Leisti tutustui tyttärensä Emmin vapaa-ajanviettopaikkaan eli Pohjan nuorisotilaan. Biljardissa tytär voitti äidin. Kuva: Päivi Rautanen / Yle

Äidin ja tyttären yhteinen ilta

Joupissa asuva, 14-vuotias Emmi Leisti kertoo viettävänsä usein viikonloppua Pohjan nuorisotilassa.

– Tämä on ihan paras paikka. Ihmiset, kuten nämä ohjaajat, ovat tosi kivoja. Pelataan, kuunnellaan musiikkia ja puhutaan toistemme kanssa.

Tällä kertaa tytär otti myös äitinsä mukaan perjantai-illan viettoon Pohjan nuorisotalolle.

– Olen innoissani mutta vähän arvelutti, että pitäisikö tuoda, mutta toin kumminkin, Emmi Leisti tuumaa.

Hanna Leisti on tyytyväinen näkemäänsä ja iloinen tyttärensä vapaa-ajanviettopaikasta.

– Olen ollut tyytyväinen, että Emmi on tänne löytänyt. Täällä hän on tykännyt olla ja saanut uusia kavereita. En ole kuullut, että täällä olisi mitenkään kauhean rauhatonta.

Eikä ilta yllättänyt äitiä.

– Osasin odottaa juuri tätä meininkiä, mitä täällä on ollut.

Kiinnostu nuoresta

Hanna Leisti sanoo olevansa valmis auttamaan, jos vanhempien apua tarvitaan nuorisotilojen valvonnassa.

– Totta kai lähden mukaan, jos apua tarvitaan.

Nuoriso-ohjaaja Minna Koivuluoma innostaa vanhempia poikkeamaan nuorisotalolla jatkossakin.

– Kannattaa olla kiinnostunut siitä, mitä lapsi tekee, kenen kanssa hän liikkuu, minne menee ja käydä vaikka katsomassa, onko lapsi siellä nuorisotilassa, minne hän on sanonut menevänsä vai jossain muualla.

Perjantai-illan biljardiottelussa tytär voittaa äidin.

– Olemme aina olleet tosi läheisiä ja teemme paljon yhdessä kaikkea. Vaikka olisi ollut kuinka kamalan haasteellinen päivä, yritämme kysellä kuulumisia ja tehdä kaikkea pientä päivässä ja viikonloppuna, Hanna Leisti kertoo.

Hanna Leisti sanoo luottavansa tyttäreensä.

– Kotiintuloajat pitävät aina.

Aiheesta aiemmin:

Jopa sadat nuoret kokoontuvat koulujen pihoille Seinäjoella, suuri osa päihtyneitä – nuorisotoimi huolestui: ”Tunnelma kuin festareilla”