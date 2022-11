Jäsenmaat suuttuivat, koska EU-parlamentti haluaa lisää rahaa – suomalaismeppi puhuu jopa ”skandaalista”

EU:n jokavuotiset budjettineuvottelut ovat aina olleet vaikeat, mutta tänä vuonna ne ovat erityisen repivät.

EU-maat, Euroopan parlamentti ja komissio neuvottelevat parhaillaan ensi vuoden rahoituksesta. Neuvottelut katkaistiin perjantaiyönä, kun sopua ei ollut näköpiirissä.

Viikonlopun aikana yhteisymmärrystä on etsitty esimerkiksi Ukrainan tukemisesta, pakolaisten vastaanottamisesta ja EU-instituutioiden rahankäytöstä eri kokoonpanoissa.

Huomenna maanantaina jatketaan taas yhteisessä pöydässä. Sovinnon takaraja on maanantaina puoliltaöin.

Suurin ongelma on kuitenkin parlamentin rahankäyttö. Moni jäsenmaa, myös Suomi, vastustaa hallintomenojen lisäyksiä.

Meppien palkat nousevat 640 eurolla

Ensin selvisi, että mepit ja tuhannet virkamiehet saavat seitsemän prosentin palkankorotukset. Se johtuu inflaatiotarkastuksesta. Jo vuosia sitten EU:ssa on sovittu, että palkat sidotaan kustannusindeksiin.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja parlamentin puheenjohtajan Roberta Metsolan palkat nousevat parilla tuhannella eurolla inflaatiotarkistuksen jälkeen. Parlamentin vihreä ryhmä aikoo tiettävästi vedota korkeisiin virkamiehiin, että nämä luopuisivat korotuksista vapaaehtoisesti tai maksaisivat jonkinlaisen solidaarisuusmaksun. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

EU-maat ovat ärsyyntyneet ​​myös parlamentin talousarvion ylilyönneistä. Parlamentti haluaa muun muassa palkata itselleen 52 uutta virkailijaa ja 116 avustajaa – vaikka väkeä palkattiin lisää meppien työn tueksi jo viime vuonnakin.

Europarlamentaarikon ja budjettivaliokunnan varajäsenen Petri Sarvamaan (kok.) mielestä on tavallista, että jäsenvaltiot ajavat suu säkkiä myöten elämistä.

– Jäsenvaltiot leikkaavat aina, ja parlamentti yrittää tuoda [rahaa] takaisin, ja näin päästään tasapainoon, Sarvamaa selittää.

Hän ymmärtää kansalaisten närkästyksen esimerkiksi palkankorotuksista, mutta niihin mepit eivät itse ole vaikuttaneet.

Uusien virkojen perustamiseen on Sarvamaan mielestä perusteita.

– Olen itse ollut neuvottelemassa kyberturvaan ja hybridiuhkiin liittyvistä lisäposteista, niitä tulee noin 50–60. Ehdottomasti nämä ihmiset pitää saada sinne, koska siinä on kyse meidän kaikkien yhteisestä turvallisuudesta, Sarvamaa sanoo.

Toinen budjettivaliokunnan varajäsen, Mauri Pekkarinen (kesk.) taas vastustaa henkilöstömenojen kasvua.

Mauri Pekkarinen: Tämä on jo ylimitoitettua

Vuodesta toiseen parlamentti on ajanut suurempaa budjettia kuin jäsenmaat tai komissio. Tällä kertaa se korotti budjetin jokaisen kohdan loppusummaa.

– Teimme vain tavanomaisesta budjetista erityislaatuisen, budjettimeppi, romanialainen Nicolae Ştefanuta hehkutti (siirryt toiseen palveluun) neuvottelujen alla.

”Linnarauha on rikkoutunut”

Mepit saattoivat nyt mennä liian pitkälle. Jäsenmaiden suurlähettiläät moittivat jo kesällä budjetin ylityssuunnitelmia.

Heidän mielestään myös parlamentin on tehtävä osansa ja hillittävä menoja kriisiaikoina. Muut EU-instituutiot joutuvat leikkaamaan menojaan.

Valtioiden edustajien on vaikea selittää meppien kulujen kasvua äänestäjille. Suuri osa jäsenmaista ilmoittikin neuvottelujen aluksi perjantaiaamuna vastustavansa parlamentin hallintomenojen kasvua.

– Tietynlainen linnarauha on nyt rikkoutunut. Käytäntönä on ollut, että neuvosto eli jäsenmaat eivät puutu parlamentin budjettiin. Nyt tavallaan voi sanoa, että kuppi on mennyt nurin, EU-parlamentin varapuheenjohtaja, vihreiden Heidi Hautala sanoo.

Suunnitelmissa myös uudet tilat

Eikä siinä kaikki. Koronakaranteeneista palattuaan parlamentti on pannut tuulemaan.

Mepit ovat perustaneet uuden puheenjohtajansa Roberta Metsolan kaudella jo esimerkiksi kokonaisen uuden pääosaston. Parlamentti suunnittelee myös uuden rakennuksen hankkimista Strasbourgista.

Tyrkyllä olisi Ranskan pyytämättä ja yllättäen rakennuttama Osmose-konttorikompleksi parlamentin pääovea vastapäätä. Ranska haluaa pönkittää Strasbourgin asemaa parlamentin kotipaikkana, ja todennäköisesti siksi se ”pakkosyöttää” uutta Osmosea euroedustajille.

– Kiinnostavaa on se, että mistä tämä koko rakennushanke on alunperin lähtenyt liikkeelle, koska kukaan ei tunnu tietävän siitä mitään – ja tämähän on skandaali jo sinänsä, Hautala sanoo.

Oikealla näkyvä Osmose-rakennus valmistui EU-parlamentin Strasbourgin-päärakennuksen viereen viime vuonna. Nyt se odottaa käytännössä tyhjillään käyttäjiään. Kuva: Dalibor Brlek / Alamy/All Over Press

Hautala epäilee, että Ranskan valtio ja jokin parlamentin ”epävirallinen ryhmä” ovat käyneet keskusteluja rakennuksesta vuosien varrella. Kukaan ei kuitenkaan tunnusta tilanneensa sitä.

– Ranskan valtio, Strasbourgin aluehallinto ja kaupunki, ne kaikki on vähän pakkosyöttämässä parlamentille uutta hienoa rakennusta... ikään kuin jonkinlaisena osoituksena siitä, että parlamentti pysyy Strasbourgissa ja maksaa ehkä vähän sitä velkaa, joka meidän pitkäaikainen poissaolo pandemian takia aiheutti siellä, Hautala sanoo.

Taustalla poliittinen peli

Hautalan mukaan kukaan ei ole osoittanut, että parlamentilla olisi tarvetta uuteen rakennukseen. Vanhoja tiloja voitaisiin remontoida.

Yhtenä vaihtoehtona parlamentissa on esitetty, että vanhasta rakennuksesta tehdään hotelli meppien käyttöön. Tuosta ideasta on käytännössä ilmeisesti luovuttu.

– Kukapa meistä haluaisi työpaikallaan nukkua, Hautala sanoo. Lisäksi hotellin turvajärjestelyistä tulisi erittäin kalliit.

– Kyllä tämäkin osoittaa sen, että meillä on valtava tarve sisäiselle hallintoreformille, että pitää olla läpinäkyvät ja päivänvaloa kestävät menettelyt.

Taustalla on todennäköisesti monimutkainen poliittinen peli, jossa nappuloina ovat niin poliittiset virat, valta-asemat kuin rakennuksetkin.

Hautala on kirjoittanut huolistaan EU-parlamentin puheenjohtajalle Roberta Metsolalle avoimen kirjeen (siirryt toiseen palveluun), josta tämä ”poltti päreensä”. Episodista raportoi kesällä esimerkiksi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Petri Sarvamaa: Yhdellä ryhmällä on jeesusmainen sädekehä

”Vihreät jeesustelevat”

Metsola on Petri Sarvamaan puoluetoveri oikeistokonservatiivien EPP:ssä. Se on parlamentin suurin ryhmä.

Sarvamaa sanoo pitävänsä poliittisia nimityksiä ”vastenmielisinä”, mutta silti niitä tekevät hänen mukaansa kaikki ryhmät.

– Niitä on ollut maailman sivu. Sanoin tästä avoimesti meidän ryhmässä, että ei näytä hyvältä, Sarvamaa sanoo.

Sarvamaa arvostelee kuitenkin vihreitä ”jeesustelusta”. Parlamentin poliittisten ryhmien välillä käydään hänen mukaansa kulissien takaista taistelua, ja vihreät tuovat ongelmia ”hyvin usein juuri tällä tavalla julkisuuteen”.

Esimerkiksi Osmose-rakennuksen hankinnasta on hänestä vielä liian aikaista keskustella.

– Se on asia, joka on täysin kesken. Se on vielä esivalmistelussa, ja kustannusvaikutusten halutaan olevan plus miinus nolla, Sarvamaa sanoo.

Budjettiosapuolet eivät halunneet kommentoida tilanteen etenemistä neuvottelujen ollessa kesken viikonloppuna.

Suomea budjettipöydissä edustaa valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) valtiosihteeri Katri Makkonen esikuntineen ja parlamenttia muun muassa budjettivaliokunnan jäsenet Eero Heinäluoma (sd.) ja Nils Thorvalds (r.)

Tekstiä muutettu 13.11. klo 17:46: Korjattu Katri Makkosen titteli valtiovarainministerin, ei valtiovarainministeriön alivaltiosihteeriksi.

