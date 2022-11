Yle Hersonissa: Kaupungin laidalla iloitaan venäläisten tappiosta – nyt alkaa tuhojen korjaaminen

Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen on raportoimassa Hersonin alueella.

HERSONIN ALUE Ludmila ei järjestänyt juhlia, mutta karjui sydämensä kyllyydestä. Näin hän kertoo hetkestä, kun ymmärsi Venäjän paenneen Hersonista Dneprjoen yli.

– Hurrasin, lauloin ja iloitsin. Ei tässä mitään varsinaisia juhlia silti pysty järjestämään.

Ludmila huusi onnesta, kun Ukraina vapautti Hersonin. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Ludmila huokuu onnea, vaikka Venäjän miehitys on ollut rankka hänen perheelleen. Hän pyörittää poikansa kanssa ruokakauppaa pienessä tilassa.

Kadun toisella puolella on suurempi tuhoutunut kaupparakennus.

– Siihen osui kaksi ammusta. En tiedä, pystymmekö ikinä entisöimään rakennusta, Ludmilan poika Leonid sanoo.

Leonid tutkii tuhoja hänen ruokakaupassaan. Venäjä iski rakennukseen raketinheittimellä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Perheellä oli myös muita liikkeitä Hersonin alueella. Ne kaikki ovat tuhoutuneet.

– En tiedä, miten jälleenrakennamme kaiken, mutta kaikki täällä haluavat palata normaaliin elämään. Siksi aiomme jälleenrakentaa, sanoo Leonid.

– Elämä on palaamassa. Ihmisiä palaa tänne, Ludmila jatkaa.

Sotilaat vakuuttavat Ukrainan vapauttavan kaikki alueensa

Kaupan edustalla käy vilinä. Asiakkaina on useita sotilaita, jotka viettävät vapaapäivää. He kertovat, että ovat viisi päivää kerrallaan palveluksessa ja sen jälkeen viisi päivää vapaalla.

Yksi miehistä on saanut ilmatorjuntakoulutusta ulkomailla. Palvelustoverinsa kanssa he vakuuttavat, että Ukraina vapauttaa kaikki alueensa.

– Olen Melitopolista. Siellä on sukua ja ystäviä. En voi jättää heitä Venäjän miehityksen alle.

Yle ei julkaise kylän nimeä, koska lähistöllä sijaitsee tukikohta.

Kylän pienessä kaupassa käy vilske. Monet sotilaat hakevat naposteltavaa vapaapäivänä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Tämä kylä oli jonkin aikaa miehitetty, mutta Ukraina vapautti sen jo aiemmin.

Nainen tulee kauppaan kolmen lapsen kanssa. He ovat paenneet Nova Kahovkasta. Siellä he elivät Venäjän miehityksen alla järkyttävissä oloissa.

Alle kymmenvuotias poika kertoo tapahtumista.

– Venäläiset tulivat kyläämme. He etsivät ihmisiä, jotka lähettivät koordinaatteja Ukrainan puolustusvoimille. He ampuivat heti, jos löysivät epäillyn.

Korkeintaan kymmenvuotias poika kertoo järkyttävästä välikohtauksesta, jonka hän näki.

– Kerran yksi mies huusi kadulla ”Kunnia Ukrainalle”. Venäläiset ilmestyivät kuin tyhjästä paikalle. Se mies ei ole enää elossa, hän sanoo vakavana.

Pojat elivät Nova Kahovkassa Venäjän miehityksen aikaan. He näkivät kun venäläiset ampuivat paikallisen miehen. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Nova Kahovkassa sijaitsee valtava pato, jonka yli osa venäläisistä pakeni Dneprjoen itäpuolelle. Paluu sinne on liian aikaista.

Vanhus huokaisee: ”Nyt ei ole enää tulitusta”

Kylänraitin vastaantulijoista kaikki iloitsevat Venäjän tappiosta. Useita taloja on tuhoutunut Venäjän tulituksessa. Nyt on jälleenrakennuksen aika, he sanovat.

– Enää ei ole tulitusta. On täysin hiljaista, yli 80-vuotias Julia huokaisee onnellisena.

Hän kertoo, että hänellä on sukulaisia Hersonin kaupungissa.

– Harmi, etten vielä saa mennä auttamaan heitä. Hersonissa on pulaa kaikesta, hän sanoo.

Julia on onnellinen, että kylässä on jälleen hiljaista. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Venäjän joukot tuhosivat Hersonin kaupungin infraa ennen vetäytymistään. Muun muassa sähkönjakelua tuhottiin.

Myös tämän kylän läheisyydessä näkee paljon tuhoutuneita sähkölinjoja.

Viranomaisten mukaan Hersonin kaupungin humanitaarinen tilanne on vaikea.

Sinne vievällä maantiellä näkee jatkuvasti saattueita, jotka vievät humanitaarista apua sekä miinanraivausajoneuvoja.

Tässäkin pikkukylässä Hersonissa on useita vaurioituneita rakennuksia. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Viranomaiset haluavat parhaansa mukaan raivata miinoja ja muita Venäjän virittämiä ansoja ennen kuin ihmiset palaavat koteihin ja rakennuksiin, joissa Venäjän joukot ovat olleet.

