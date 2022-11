Helsingissä kaksi uutta putkirikkoa – osa sunnuntain vahingoista saatu korjattua

Helsingin keskustassa Mikonkadulla on ilmennyt uusi putkirikko. Myös Pitäjänmäessä on putkirikko Vaakatiellä, tiedottaa HSY.

Mikonkadulla on yksi kiinteistö ilman vettä ja Vaakatiellä on viidessä kiinteistössä asukkaita ilman vettä. Korjaukset molemmissa kohteissa on aloitettu.

Helsingissä tapahtui eilen sunnuntaina putkirikkojen sarja, joka HSY:n mukaan johtui ison runkolinjan rikkoutumisesta Kalliossa. Sunnuntaina vettä tulvi kaduille ja maata sortui muun muassa Vallilassa.

Maanantaiaamuna kello 9 mennessä HSY:n mukaan Violankadun, Rautalammitien ja Bulevardin kohteet on korjattu.

HSY kertoo, että korjaukset on aloitettu Fleminginkadulla. Kumpulantaipaleella korjaukset aloitetaan myöhemmin. Kummassakaan kohteista ei ole kiinteistöjä ilman vettä.

