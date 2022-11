Mielenterveyspotilaat on siirretty asumispalveluihin, kun osastopaikkoja on vähennetty – tutkija: ”Kukaan ei ole tutkinut, toimiiko tämä vai ei”

Psykiatrisen sairaalahoidon osastopaikkoja on vähennetty pitkin vuosia. Sama uhkaa jatkua myös hyvinvointialueilla, jotka ovat kovissa säästöpaineissa.

Psykiatristen sairaalapaikkojen vähenemistä ei ole Suomessa pystytty korvaamaan lisäämällä avohoidon palveluja samassa suhteessa. Tuoreessa tutkimuksessa todetaan, että tarvetta on paikattu lisäämällä mielenterveyskuntoutujien asumispalveluja.

– Yhteiskunnallisesti olemme muodostaneet hyvältä kuulostavan asumispalvelujärjestelmän tukemaan vakavista mielenterveyshäiriöistä kärsivien ihmisten kuntoutumista, mutta kukaan ei ole varsinaisesti tutkinut että toimiiko se vai ei, kertoo väitöskirjatutkija Erfan Jahangiri Oulun yliopistosta.

Oulun yliopiston neurotieteen tutkimusyksikön tutkijat selvittivät mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen, psykiatristen sairaalapalvelujen sekä avohoitopalvelujen käyttöä Suomessa vuosien 1996 ja 2018 välillä.

– Mielestäni tutkimus todistaa, että se hätähuuto joka kuuluu joka puolella Suomea psykiatrian palveluissa – ala on aliresursoitu, on uupumusta ja mielenterveyspalvelut eivät toimi – on todellinen, huomauttaa Jahangiri.

Sairaalapaikkojen vähentämisellä tavoitellaan suuria säästöjä

Selvityksessä kävi ilmi, että psykiatrinen avohoito erikoissairaanhoidossa on lisääntynyt vasta viimeisen 10 vuoden aikana. Avopalveluiden käyttö on kuitenkin lisääntynyt hitaammin, kuin osastopaikkoja on vähennetty.

Kuitenkin asumispalvelujen kevyin muoto, tuettu asuminen, on jatkanut kasvuaan.

Trendi näyttää jatkuvan hyvinvointialueilla: esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aikoo vähentää psykiatrian sairaalapaikkoja, lakkauttaa psykiatrisen osaston Kuusamosta ja keskittää hoidon Ouluun.

Paikkavähennyksillä tavoitellaan yhteensä yli 70 miljoonan euron säästöjä vuosina 2023–2025.

Siirtyminen sairaalapainotteisesta hoidosta avopainotteiseen on tehty nopeasti

Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sari Raassinan mukaan esimerkiksi hoitokäytänteiden muutos on mahdollistanut sairaalapaikkojen vähentämisen.

Raassinan mielestä tuetun asumisen lisääntyminen on sinänsä hyvä asia.

– Se ovat merkittävä osa avopalveluita ja auttavat mielenterveyskuntoutujaa elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä ja parhaassa tapauksessa ylläpitää ja vahvistaa osallisuutta yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Raassina korostaa sitä, että myös niin sanottuja perinteisiä sairaalapaikkoja pitää olla tarjolla riittävästi. Eli paikkoja, joissa esimerkiksi tahdonvastainen lääkintä ja rajoittamistoimenpiteet ovat mahdollisia, tai vakavassa itsemurhariskissä tai muuten tuhoisasti käyttäytyvää potilasta voidaan suojella häneltä itseltään.

Hän myöntää, että muutos sairaalapainotteisesta hoidosta avopainotteiseen on ollut Suomessa nopeaa.

– Siksikin hoitopolut ovat monilla alueilla kivikkoiset.

Taustalla vaikuttaa kuitenkin myös koko Suomen laajuinen alan osaajapula. Raassinan mukaan myös korona on vaikeuttanut avohoitopalveluiden saatavuutta.

