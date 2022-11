Voiko Cristiano Ronaldo palata tällaisen jälkeen Manchester Unitediin? Latasi poikkeuksellisen tylyä materiaalia haastattelussa

Yhden kaikkien aikojen parhaista jalkapalloilijoista, Cristiano Ronaldon, ja tämän seurajoukkueen Manchester Unitedin liitto on ollut kriisissä koko Valioliigan alkukauden.

Ronaldo, 37, on muun muassa saanut rangaistuksen kieltäydyttyään tulemasta vaihdosta kentälle.

Sunnuntaina Ronaldo ei ollut kokoonpanossa, kun ManU otti viimeisessä ennen MM-kisataukoa pelatussa Valioliigan ottelussa 2–1-voiton Fulhamista.

Silti Ronaldo on jälleen otsikoiden pääaihe, sillä hän on antanut todella poikkeuksellisen haastattelun mediapersoona Piers Morganille. Morgan kertoo Twitterissä 90-minuuttisesta haastattelusta, joka esitetään keskiviikkona ja torstaina TalkTV-kanavalla, mutta brittitabloidi The Sun julkaisi haastattelusta (siirryt toiseen palveluun) maistiaisia sunnuntaina.

Morganin mukaan Ronaldo on saanut tarpeekseen ivasta ja syyttelystä, jota häneen on kohdistettu viime kuukausina. Morgan mainostaa, että kyse on räjäyttävimmästä haastattelusta, jonka Ronaldo on koskaan antanut.

Ronaldo on sanonut viime aikojen olleen hänen uransa vaikempia niin urheilullisesti kuin henkilökohtaisesti.

Täksi kaudeksi ManUn päävalmentajaksi tullut Erik ten Hag on vakuutellut läpi kesän ja syksyn, että Ronaldo on tärkeä osa seuran suunnitelmia.

Ronaldo sen sijaan sanoo Morganille, että päävalmentaja sekä ”muutamat muut” seuran johdossa yrittävät pakottaa hänet ulos seurasta. Ronaldon mukaan tämä alkoi jo viime kaudella.

– Tunnen itseni petetyksi, Ronaldo lataa.

MUTV:n kuvaa. Näin päävalmentaja Erik ten Hag kommentoi Cristiano Ronaldon tilannetta lokakuussa, kun portugalilainen oli kieltäytynyt menemästä kentälle Tottenham-voitossa 19.10.2022.

Ronaldon mukaan Manchester Unitedissa aika on pysähtynyt sen jälkeen, kun Sir Alex Ferguson lähti seurasta vuonna 2013. Ronaldon mukaan Ferguson tietää, ettei ManU ole sillä tasolla, jolla sen kuuluisi, mutta muut kieltäytyvät sitä ymmärtämästä.

– Sen jälkeen kun Sir Alex lähti, en ole nähnyt seurassa mitään kehitystä. Mikään ei ole muuttunut.

Viime kaudella Ole Gunnar Solskjärin saatua potkut ManUa luotsasi saksalainen Ralf Rangnick, joka siirtyi pestiin Moskovan Lokomotivin urheilujohtajan pestistä.

– Jos et ole edes valmentaja, kuinka aiot olla Manchester Unitedin pomo? En ollut koskaan edes kuullut hänestä.

Nykyinen luotsi saa yhtä kovaa sapiskaa portugalilaiselta.

– En kunnioita häntä, koska hän ei osoita kunnioitusta minua kohtaan.

Viime keväänä Ronaldon perhettä kohtasi suru, kun Ronaldon puoliso Georgina Rodriquez odotti kaksosia. Tyttölapsi syntyi terveenä, mutta poika kuoli.

Ronaldo kertoo Morganille saaneensa jopa kuninkaalliselta perheeltä surunvalittelut, mutta Unitedia hän syyttää empatian puutteesta.

Kun Ronaldo kesällä 2021 teki lähtöä Juventuksesta, häntä vietiin jopa ManUn paikallisvihollisen Manchester Cityn riveihin. Ronaldo kertoo Morganille, että Sir Alex Ferguson sai vakuuteltua hänet palaamaan Unitediin.

Ronaldo voitti Fergusonin kanssa ManUssa kolme Valioliigan mestaruutta sekä Mestarien liigan. Portugalilainen on usein korostanut haastatteluissa, kuinka paljon arvostaa Fergusonia.

Ronaldo kuitenkin palasi sanojensa mukaan Unitediin, jossa nuorilla pelaajilla ei ole asennetta, eikä seura kykene enää houkuttelemaan parhaita pelaajia.

Sir Alex Ferguson onnitteli Ronaldoa lokakuussa, kun tämä teki 700:nnen maalinsa seurajoukkuetasolla. Kuva: Getty Images

Nykyinen päävalmentaja Erik ten Hag (vas.) ja Cristiano Ronaldo eivät ole löytäneet yhteisymmärrystä. Kuva: Manchester United / Getty Images

Ronaldo sanoo antaneensa haastattelun, koska ”fanit ansaitsevat tietää totuuden”. Hän kiittelee haastattelussa, että fanit ovat olleet aina hänen tukenaan.

– Haluan parasta seuralle. Tästä syystä tulin Unitediin. Mutta seurassa on asioita, jotka eivät auta saavuttamaan huipputasoa, jolla ovat City, Liverpool ja nyt jopa Arsenal. Tämän seuran pitäisi olla huipulla, mutta se ei valitettavasti ole.

Ronaldo on voittanut 32 pokaalia urallaan, kuten viisi Mestarien liigaa ja seitsemän liigamestaruutta neljässä eri maassa. Hänet on palkittu viidesti maailman parhaana Kultaisella pallolla. Portugalin kanssa EM-kultaa 2016 voittanut Ronaldo matkaa nyt viidenteen MM-turnaukseensa.

Morganin mielestä on vaikea nähdä, miten Ronaldo voisi enää palata Unitediin. Muun muassa ESPN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) ManU on pitkin syksyä yrittänyt tarjota Ronaldoa muihin seuroihin ilmaissiirrolla, mutta kukaan ei ole halunnut ottaa Ronaldon 500 000 punnan (noin 571 000 euroa) viikkopalkkaa kannettavakseen. Ronaldon sopimus ManUn kanssa kestää ensi kesään asti.

ManUssa toivotaankin ESPN:n mukaan, että tämä esiintyisi MM-viheriöillä pirteästi, mikä voisi nostaa kiinnostusta tammikuun siirtoikkunaa ajatellen.

Manchester United on surkean alkukautensa jälkeen noussut Valioliigassa jo viidenneksi. Sarjakärki Arsenal on 11 pistettä edellä. Sarjataulukon näet tästä linkistä.