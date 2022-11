Joensuun Prisman kultaliikkeeseen murtauduttiin elokuvatyyliin köydellä laskeutumalla – poliisi kaipaa nyt vihjeitä pakoautosta

Poliisilla ei ole julkisuuteen juurikaan uutta kerrottavaa sunnuntaina aamuyöllä Joensuun Prismassa tapahtuneesta törkeästä koruvarkaudesta. Poliisi on tällä hetkellä erityisen kiinnostunut mahdollisesta pakoautosta.

– Autosta ei ole saatu minkäänlaista valvontakamerakuvaa, sanoo rikosylikomisario Kimmo Wetterstrand Itä-Suomen poliisista.

Wetterstrandin mukaan varmaksi ei myöskään tiedetä, ovatko tekijät poistuneet Prismasta autolla.

Tekijät laskeutuivat katosta köydellä

Joensuun Prismassa sijaitsevaan kultaliikkeeseen murtauduttiin sunnuntaina aamuyöllä elokuvatyyliin.

Kaksi tummiin pukeutunutta ja naamioitunutta henkilöä oli laskeutunut köydellä katon kautta rakennukseen sisään. He rikkoivat kultaliikkeen ikkunoita ja vitriinejä ja varastivat runsaasti arvo-omaisuutta. Poliisi ei kerro varastetun omaisuuden tarkkaa arvoa.

– Prisman valvontakameroissa molemmilla tekijöillä on kohtuullisen isot kassit ja kantamukset mukana. Omaisuutta on viety runsaasti, ja kun kyseessä on kultaliike, se on arvokasta, Wetterstrand sanoo.

Tekijät tallentuivat valvontakameroihin kauppakeskuksen sisällä, mutta esimerkiksi heidän sukupuolestaan ei ole varmuutta.

Varkaat olivat sisällä kauppakeskuksessa vain muutamia minuutteja ja poistuivat paikalta vääntämällä ulko-ovet auki. Prisman hälytysjärjestelmät toimivat normaalisti, mutta tekijät olivat jo ehtineet poistua paikalta viranomaisten saapuessa.

– Nopea toiminta kertoo siitä, että teko oli luultavasti tarkkaan suunniteltu, Wetterstrand sanoo.

Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja erityisesti Prisman alueelta sunnuntaiyönä klo 3 jälkeen poistuneista ajoneuvoista.

