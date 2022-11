Hämmentyneet hyönteiset levittäytyivät ympäri maata – näin lämmin syksy vaikuttaa Suomen luontoon

Tänä syksynä on ollut poikkeuksellisen lämmintä. Luonnossa liikkuva on voinut aistia sen muullakin tavoin kuin jättämällä pukematta ylimääräisen alusvaatekerraston. Joutsenet huutavat vielä järvellä, kärpänen pörrää terassilla ja suppilovahvero nostaa lakkiaan sammaleen seasta.

Tässä jutussa kerrotaan, kuinka lämmin alkutalvi näkyy luonnossa ja millaisia vaikutuksia sillä on lintujen, hyönteisten ja kasvien talvehdintaan.

Jos ruokaa ja sulaa vettä riittää, joutsen voi viipyä pitkäänkin

Leuto syyskeli näkyy etenkin lintubongareille. Osa muuttolinnuista saattaa jäädä venyttämään muuttoaan talvehtimisalueilleen, osa jää Suomeen kokonaan.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Markus Piha sanoo, että talvehtimaan suuntaavia lintuja on muuttostrategialtaan erilaisia.

– Osa muuttaa tarkkaan ohjelmoituna aikana kohti talvehtimisalueitaan, vaikka olisi kuinka lämmintä.

Piha arvelee, että etenkin hyönteissyöjät ovat pääosin jo lähteneet.

Nämä joutsenet nähtiin maanantaina Tampereen Tohloppijärvellä. Kuva: Antti Eintola / Yle

Syksyn viivyttelijöitä voivat olla erilaiset vesilinnut, joilla ole syytä kiirehtiä, jos vesialueet eivät ole vielä jäässä ja ravintoa riittää. Näin on esimerkiksi joutsenten kohdalla.

Myös harmaahaikaroita voi olla vielä lukuisia, Piha arvioi.

– Pääosin vesiympäristöön kytkeytyneitä isokokoisia lintuja, joiden höyhenpuku kestää vettä, hän summaa.

Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtajan Jukka T. Helinin mukaan myös telkkiä ja koskeloita saattaa bongata myöhäänkin, jos vesistöt eivät ole jäässä.

Jukka T. Helin sanoo pitkän matkan muuttajien suuntaavan etelään jo hyvissä ajoin. Etenkin hyönteissyöjät lähtevät matkaan jo varhain loppukesästä. Kuva: Juha Kokkala

Vesilinnut saattavat jäädä jopa talvehtimaan leudoksi talveksi sulalle vesialueelle. Pihan mukaan vesilintujen syysmuutto on viivästynyt viime vuosikymmeninä jopa kuukaudella. Näin on etenkin hanhien, sorsien ja joutsenten kohdalla.

Mustarastaita jää talvehtimaan aiempaa enemmän Suomeen. Tätä helpottavat lämpimien kelien lisäksi runsaat talviruokintapaikat, arvioi Helin.

Lämmin alkutalvi ei suosi kaikkia lajeja. Esimerkiksi kanalinnut eivät hyödy lämmöstä, sillä ne vaihtavat talvipukunsa valkoiseksi. Lumettomassa maisemassa valkoinen riekko voi joutua pedon kynsiin herkemmin.

Ravinnon löytymisen ollessa niukassa, voi osa lajeista suunnata etelään, vaikka vielä olisikin lämmintä. Esimerkiksi marjoja suosivia rastaita ja tilhiä on Jukka T. Helinin mukaan Pirkanmaalla enää hyvin vähän tällä hetkellä.

Helin sanoo nähneensä viikko sitten vielä haapanoita, nokikanoja ja uiveloita. Haapanoiden määrä on jo vähentynyt, mutta Helin bongasi eilen vielä yhden yksilön Tampereen Iidesjärvellä. Kuva: Juha Kokkala

Hyönteisten syyspörrääminen on lisääntynyt

Leuto marraskuu näkyy myös hyönteisten ilmenemisenä luonnossa. Tampereen hyönteistutkijainseuran puheenjohtajan Tero Piiraisen mukaan ilmiö ei ole epätavallinen.

– Öttiäiset eivät katso kalenteria, vaan enemmän säätä. Jos lämpötila on kohdillaan, ne kyllä liikkuvat päivin öin.

Ilmaston lämpenemisellä on Piiraisen mukaan ollut vaikutusta hyönteisten esiintymiseen loppusyksystä, jolloin ne voivat päätyä hyönteistutkijan suurennuslasin alle.

– On aivan selvää, että monet lajit ovat levittäytyneet tänne pohjoiseen, kun ilmasto on lämmennyt. Täällä on tällä hetkellä sellainen tanskalainen ilmasto parinkymmenen vuoden takaa. Samat lajit, jotka olivat tuolloin Tanskassa, ovat levittäytyneet tänne pohjoiseen, Piirainen kertoo.

Tampereen hyönteistutkijainseuran puheenjohtaja Tero Piirainen sanoo, että hyönteisharrastajan kausi voi jatkua nykyisin jopa joulu-tammikuuhun saakka. Kuva: Juha Kokkala

Uusia hyönteislajeja on Piiraisen mukaan tullut Suomeen satoja, ellei tuhansia. Toiset lajit taas vetäytyvät entistä pohjoisemmaksi.

– Lajit kamppailevat elintilasta, kun elinolosuhteet muuttuvat.

Talvehtiminen voi olla hyönteiselle hankalampaa, kun alkutalven sää onkin normaalia lämpimämpää.

– Monet lajit ovat tottuneet siihen, että talvi tulee ja keli viilenee, jolloin niiden elimistö pääsee talvehtimistilaan paremmin. Kun pyöritään nollan yläpuolella, voivat perhoset ja muutkin hyönteiset olla hieman hukassa.

Luonnossa tallaaja ei välttämättä huomaa eroa

Luonnonvarakeskuksen metsäekologian professori Anne Tolvasen mukaan kasvillisuudesta ei poikkeuksellisen lämmintä alkutalvea välttämättä erota.

– Puut ovat menneet jo lepotilaan erityisesti päivän lyhentyneen pituuden johdosta. Se vaikuttaa siihen, milloin ne ”ajattelevat”, että talvi tulee.

Puut eivät erityisen herkästi ala kasvattamaan uutta kasvustoa, vaikka syksy lämmin olisikin. Aluskasvillisuudessa Tolvasen mukaan saattaa esiintyä toisinaan lisäkukintaa etenkin marjoilla, varpukasveilla, joillakin ruohoilla sekä harvoin pensailla.

Lisäkukinta on kuitenkin Tolvasen mukaan harvinaista.

– Nyt näyttää siltä, että kasvit ovat jo lepotilassa ja odottavat sitä, että lumi tulla tupsahtaisi niiden peitteeksi.

Pajunkissoja voi löytää myös loppusyksystä tai alkutalvesta, mikäli lämpöä riittää. Professori Anne Tolvanen ei ole itse kohdannut pajunkissoja tänä syksynä, mutta sanoo sen olevan mahdollista. Arkistokuva. Kuva: Eleni Paspatis / Yle

Poikkeuksellisen lämmin keli kasvin ollessa lepotilassa kuluttaa sen energiavarastoja: kasvi hengittää, mutta ei yhteytä.

Yhteyttäminen pitää yllä kasvin energiavarastoja. Ilman auringonvaloa ja lehtivihreää sitä ei tapahdu. Lepotilassa kasvin energiankulutus on normaalisti minimissään.

Normaalia korkeampi energiankulutus talviaikaan voi näkyä pienempänä kasvuna seuraavana vuonna. Anne Tolvasen mukaan yksittäinen lämmin alkutalvi ei kuitenkaan juurikaan vaikuta kasvin kasvamiseen.

Lämpimät ja kosteat syksyt altistavat puita sienitaudeille. Jos routimaton maa saa lumipeitteen päällensä, saattavat sienitaudit iskea lumipeitteen alla maassa olevaan kasvustoon tavallista herkemmin, Tolvanen sanoo.

