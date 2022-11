Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Piia Kattelus-Kilpeläisen valituksen määräaikaisesta poliisin virasta erottamisesta

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt seinäjokelaisen Piia Kattelus-Kilpeläisen valituksen, joka koski hänen määräaikaista erottamistaan poliisin virasta.

Kattelus-Kilpeläisellä oli virka Pohjanmaan poliisilaitoksella. Hänet erotettiin virantoimituksesta kuukauden ajaksi vuonna 2020.

Työnantajan perusteluna erottamiselle oli Kattelus-Kilpeläisen kirjoitus Seinäjokinen-lehdessä marraskuussa 2019 sekä hänen esiintymisensä Alfa-TV:n suorassa lähetyksessä helmikuussa 2020.

Pohjanmaan poliisilaitoksella arvioitiin, että Kattelus-Kilpeläisen väitteet olivat esitystyyliltään ja sisällöltään epäasiallisia sekä poliisin arvolle sopimattomia. Lisäksi työnantajan arvion mukaan Kattelus-Kilpeläinen esitti epätosia väitteitä huolimatta aiemmin saamistaan kahdesta kirjallisesta varoituksesta.

Poliisilaitos kuitenkin piti irtisanomista liian ankarana seuraamuksena, koska kirjalliset varoitukset ovat olleet tilanteessa vailla lainvoimaa.

Poliisin on turvattava yleisön luottamus toimintaan

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko poliisilaitos voinut erottaa poliisin virantoimituksesta määräajaksi sillä perusteella, että hänen oli katsottu toimineen poliisin käyttäytymisvelvollisuuden vastaisesti.

Käyttäytymisvelvollisuudella pyritään turvaamaan yleisön luottamus poliisin toiminnan asianmukaisuuteen sekä poliisiorganisaation puolueettomuuteen, tasapuolisuuteen ja toiminnan syrjimättömyyteen.

Koska virkamiesoikeudellisten seuraamusten perusteena olivat olleet pääasiassa Kattelus-Kilpeläisen esittämät kannanotot, seuraamukset merkitsivät hänen sananvapautensa rajoittamista. Asiassa arvioitiin tämän vuoksi, täyttivätkö rajoitukset perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tarkoitetut sananvapauden rajoitusedellytykset.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Pohjanmaan poliisilaitoksella oli hyväksyttävä syy puuttua virassa olevan poliisin toimintaan virkamiesoikeudellisin keinoin. Seuraamuksia pidettiin tekojen moitittavuuteen nähden oikeasuhtaisina.

Poliittiseen ilmaisuvapauteen liittyy korostettu sananvapauden suoja

Korkea hallinto-oikeus otti päätöksessään huomioon, että myös poliisilla on oikeus esittää kriittisiäkin mielipiteitä poliisiorganisaatiota ja poliisin johtoa kohtaan sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun yleistä mielenkiintoa herättävistä aiheista.

Arvioinnissa otettiin lisäksi huomioon Kattelus-Kilpeläisen asema poliittisesti aktiivisena toimijana ja poliittiseen ilmaisuvapauteen liittyvä korostettu sananvapauden suoja.

Viime vuoden syksyllä Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi Kattelus-Kilpeläisen valituksen samaisessa asiassa. Tuolloin hallinto-oikeus huomautti, että poliisin velvollisuus on käyttäytyä myös vapaa-ajalla niin, että poliisin uskottavuus ei vaarannu.

Kattelus-Kilpeläinen teki omat johtopäätöksensä ja irtisanoutui

Kattelus-Kilpeläinen sai tiedon Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä tuoreeltaan tänä aamuna.

– Oikeus on puhunut, pulinat pois. Kunnioitan aina oikeuden päätöksiä. On hyvä, että päätös tuli, onhan sitä siellä pitkään pähkäiltykin.

Kattelus-Kilpeläinen kertoo, että hänen omaan uraansa päätöksellä ei enää ole vaikutusta.

– Päätös ei tässä kohtaa hirveästi muuta mitään. Olen irtisanoutunut poliisin virasta jo tammikuussa. Olen siis jo tehnyt omat ratkaisuni ja mennyt elämässä niin sanotusti eteenpäin.

Kattelus-Kilpeläinen ei halua sanoa, oliko Korkeimman hallinto-oikeuden päätös hänelle pettymys.

– Ne on vanhoja juttuja, jotka liittyvät siihen, että olen toiminut poliisin virassa. Nyt sitten Korkein hallinto-oikeus on linjannut, että silloin kun on poliisin virassa, niin mielipiteen- ja sananvapaus on rajoitetumpaa. Sen mukaan sitten eletään, mutta kuten sanottu, niin itse olen irtisanoutunut poliisin tehtävistä jo vuoden alussa.

Ennen irtisanoutumistaan Kattelus-Kilpeläinen oli virkavapaalla poliisin tehtävistään.

– Olen suorittanut toisen ylemmän korkeakoulun tutkinnon. Haluan jatkossakin puolustaa mielipiteen-, sanan- ja uskonnonvapautta, Kattelus-Kilpeläinen toteaa.

Perussuomalaisten puoluehallitus erotti heinäkuussa Kattelus-Kilpeläisen puolueen jäsenyydestä. Syyksi on ilmoitettu hänen puolueen vastainen toimintansa.

Kattelus-Kilpeläinen on ehdolla seurakuntavaaleissa Seinäjoella Kristillis-isänmaallisten listalta.

