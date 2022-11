Tamperelainen Henri Backman valittiin johtamaan Suomen Partiolaisia

Henri Backman on Suomen Partiolaisten uusi puheenjohtaja. Hän on toiminut partiolaisissa eri tehtävissä noin kymmenen vuotta.

Ensihoitajana työskentelevä Henri Backman on liittynyt partioon aikuisiällä. Rekisteröityjä partiolaisia on Suomessa tätä nykyä runsaat 60 000.

Suomen Partiolaiset on valinnut uudeksi puheenjohtajakseen Henri Backmanin Hämeen Partiopiiristä.

Backman on Tampereen Kotkat -lippukunnasta. Ensihoitajana työskentelevä Backman on liittynyt partioon aikuisena ja on toiminut siellä eri tehtävissä noin kymmenen vuoden ajan.

Hänet valitsi viikonloppuna yhdistyksen jäsenkokous. Varapuheenjohtajiksi valittiin helsinkiläinen Eero Kivistö, Mellilän Mennikäiset, Lounais-Suomen Partiopiiri ja lietolainen Jens Back, Scoutkåren Vasa Korsfarare, Finlands Svenska Scouter.

Suomen Partiolaiset on Suomen suurin nuorisojärjestö. Järjestö kertoo nettisivuillaan vuoden 2021 jäsenmääräkseen 60 564. Joukko on viidessä vuodessa kasvanut noin tuhannella hengellä.