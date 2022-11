Millaista on valmentaa Gareth Balen kaltaisia supertähtiä? Anton Matinlauri, 33, kertoo poikkeuksellisesta työstään Los Angelesissa

Gareth Bale, Wales. José Cifuentes, Jhegson Méndez ja Diego Palacios, Ecuador. Kellyn Acosta, USA. Lisäksi maalivahti Maxime Crépeau kuuluisi todennäköisesti Kanadan MM-ryhmään, ellei olisi loukkaantunut vakavasti MLS:n finaalissa.

Suomalainen fysiikkavalmennuksen spesialisti Anton Matinlauri valmensi edellä mainittuja jalkapallon MM-kisapelaajia tällä kaudella. Valmennettaviin kuului myös muun muassa puolustajaikoni Giorgio Chiellini, kun Matinlaurin työnantaja Los Angeles FC voitti lyhyen seurahistoriansa ensimmäisen Major League Soccerin mestaruuden.

Tottenhamista Real Madridiin 2013 ennätyksellisellä sadan miljoonan euron summalla siirtynyt Bale tunnetaan valtavasta urheilullisuudestaan. Hän voitti Madridissa muun muassa viisi Mestarien liigan titteliä, mutta viimeisinä vuosina vastuu väheni dramaattisesti.

Kesällä 2022 Bale siirtyi Losiin, kuten teki 38-vuotias Chiellini, joka oli edustanut Juventusta vuodesta 2004. Chiellini voitti yhdeksän Italian liigamestaruutta ja johti maajoukkueensa EM-kultaan 2021.

– He ovat rautaisia ammattilaisia. Tulevat ensimmäisinä paikalle, hoitavat kehonhuoltonsa ja aktivointinsa kuntosalilla päivästä toiseen viimeisen päälle. Molemmat käyttävät tähän todella huomattavan ajan joka päivä, kertoo Matinlauri.

– Itselle on tullut jopa vähän yllätyksenä, kuinka nöyriä ja maan pinnalla olevia tyyppejä he ovat, Matinlauri jatkaa.

LAFC:n kokeneet tähtipelaajat Giorgio Chiellini (vas.), Gareth Bale ja Carlos Vela. Kuva: Getty Images

Italia ei selvinnyt MM-kisoihin. Chiellini lopetti maajoukkueuransa keväällä, kun Euroopan mestari Italia ja Etelä-Amerikan mestari Argentiina kohtasivat Finalissima-ottelussa, jonka Argentiina vei 3–0.

Matinlauri kertoo, että Chiellinin kanssa työskentely pohjautuu osittain kokeneen topparin kehontuntemukseen.

– On ollut tärkeää ymmärtää, mitä hän on tehnyt aiemmin ja mikä toimii, mikä ei. Olen siinä sivussa myös päässyt oppimaan häneltä paljon esimerkiksi sitä, miten hän liikkuu liiketaidollisesta näkökulmasta eri pelitilanteissa. Se auttaa hahmottamaan myös yksilövalmennusta.

Giorgio Chiellini ja toinen puolustajalegenda Leonardo Bonucci nostivat pokaalia, kun Italia juhli Euroopan mestaruutta Wembleyllä heinäkuussa 2021. Kuva: Getty Images

Giorgio Chiellini ja päävalmentaja Roberto Mancini kantoivat EM-pokaalia, kun Italian joukkue laskeutui Roomaan Euroopan mestarina. Kuva: Mondadori Portfolio / Getty Images

Wales pelaa Qatarissa toista kertaa historiassaan MM-turnauksessa. Ensimmäinen oli 1958 Ruotsissa.

MM-turnaus on ollut Balen uran suuri unelma, jota seurasiirron Los Angelesiin oli tarkoitus myös palvella.

Vammoista kärsinyt Bale pelasi MLS-siirtonsa jälkeen 13 ottelussa, mutta ei yhtään täyttä 90-minuuttista.

Gareth Balea pidetään kaikkien aikojen walesilaispelaajana. Hän sementoi asemansa johdattamalla maansa MM-kisoihin. Kuva: CameraSport / Getty Images

Kun Walesin MM-kisajoukkue julkaistiin, päävalmentaja Rob Page antoi skeptisiä kommentteja kapteeninsa pelikunnosta.

Matinlauri ei voi kertoa joukkueensa pelaajan tilasta tarkempia tietoja.

Bale pelasi maajoukkueessa syyskuun Kansojen liigassa ensimmäisen täyden 90-minuuttisensa yli vuoteen. Sen jälkeen hän on pelannut yhteensä vain puolen tunnin verran, joten huolet ovat ymmärrettäviä.

Bale kommentoi Sky Sportsilla (siirryt toiseen palveluun), että hänellä on ollut ”pieni vamma”, eikä hän ollut vielä ”sataprosenttisessa kunnossa” MLS:n finaalissa 5. marraskuuta. Nyt hän vannoi olevansa iskussa.

– Olen täysin kunnossa ja valmis. Jos minun täytyy pelata kolme 90-minuuttista, voin pelata, Bale lupaili viitaten MM-alkulohkon otteluihin Yhdysvaltoja, Irania ja Englantia vastaan.

Gareth Bale huokui intoa Walesin MM-kisamatkasta joukkueen lehdistötilaisuudessa maanantaina. Kuva: PA Images / Getty Images

Maailmantähtien fysiikkavalmentajaksi

33-vuotias Matinlauri on vastuussa Los Angeles FC:n voimaharjoittelusta sekä mukana pelaajien loppuvaiheen kuntoutuksessa kentällä ja punttisalilla. Lisäksi hän toimii apuna kentällä tapahtuvassa fysiikkaharjoittelussa. Titteli on Head Of Strength & Conditioning – tiivistettynä voidaan puhua fysiikkavalmentajasta.

Anton Matinlaurin matka Los Angeles FC:hen Pelasi jalkapalloa ja opiskeli 2009–13 Averettin yliopistossa Yhdysvaltain Virginiassa. Teki triplakandin: urheiluterapiasta (athletic training), liikuntalääketieteestä (sport medicine) sekä liikuntatieteestä valmennuspainotuksella.

Työharjoittelu MLS:ssä San Jose Earthquakesin joukkueessa 2013.

Fysiikkaharjoittelusta maisterin tutkinto Espanjassa, Murcian yliopistossa 2015.

Työharjoittelu Sevillan edustusjoukkueessa Espanjassa 2015–16. Sevilla voitti kauden päätteeksi Eurooppa-liigan.

Työskenteli urheilusuorituskyvyn analytiikkaan keskittyneessä Catapult Sports -yrityksessä, jonka jälkeen HJK:n fitnessvalmentajana 2017–20.

Työskenteli Kolumbiassa Fortalezan fysiikkavalmennuksen johtajana sekä apuvalmentajana vuoden 2021 alusta maaliskuuhun 2022.

Matinlauri on suorittanut Uefa A -valmentajalisenssin. Lisäksi hän on NATA-sertifioitu athletic trainer sekä NSCA-sertifioitu fysiikkavalmennuksen spesialisti (strength and conditioning specialist). Kansainvälisten organisaatioiden myöntämät tittelit ja sertifikaatit ovat vaikeita, eikä niille ole välttämättä suoraa vastiketta suomeksi.

Los Angeles FC:ssä työskentelee päävalmentaja, kolme apuvalmentajaa, videoanalyytikko ja pari data-analyytikkoa. Matinlaurin mukaan tämä vastaa hyvin lähelle hänen viimeistä vuottaan HJK:ssa.

Suurimmat erot tulevatkin suorituskyky- ja lääkintäpuolella. LAFC:ssä työskentelee Head of Performance, Head Of Strength & Conditioning (Matinlauri), suorituskykydatasta vastaava data-analyytikko, psykologi, ravintoterapeutti ja lääkäreitä. Lisäksi paikan päällä ovat koko ajan Head of Rehabilitation, Head of Athletic Training sekä muu athletic training -henkilöstö.

Finaaliottelun ikävä ja hurmaava draama

MLS-sarjassa 2018 ensimmäisen ottelunsa pelannut LAFC kuuluu nyt Los Angelesin City of Champions -hegemoniaan.

Lakers on voittanut 17 kertaa NBA:n mestaruuden, Dodgers seitsemän kertaa MLB:n, Rams kahdesti Super Bowlin ja Kings kahdesti Stanley Cupin.

Los Angeles FC:n paikalliskilpailija Galaxy on vienyt MLS-mestaruuden useimmin, viidesti, joista viimeisin 2014.

Mestaruutensa jälkeen LAFC:n pelaajat ovat käyneet esittelemässä pokaaliaan niin hallitsevan Super Bowl -voittajan Ramsin kuin NBA-seura Clippersin peleissä.

Los Angeles FC kaatoi Philadelphia Unionin MLS:n finaaliottelussa. Se oli, niin kliseeltä kuin kuulostaakin, dramaattinen trilleri.

– Vielä seuraavana aamuna oli epäuskoinen olo, että todella voitimme ja vielä tuollaisen tapahtuman jälkeen. Keho oli euforisessa olotilassa, Matinlauri päivittelee.

Varsinaisella peliajalla Philadelphia oli noussut kahdesti tasoihin erikoistilanteista.

Jatko-ottelua oli jäljellä kymmenen minuuttia, kun Philadelphian jamaikalaiskärki Cory Burke karkasi läpiajoon. LAFC:n maalivahti Crépeau tuli vastaan rangaistualueen ulkopuolelle ja kaatoi Burken punaisen kortin arvoisesti. Samassa tilanteessa Crépeaun jalka katkesi.

Maxime Crépeau loukkaantui vakavasti tässä tilanteessa, kun sääret kopsahtivat yhteen. Kuva: Getty Images

Kuva: Getty Images

– Jatkoaika oli piinaava. Varsinkin, kun tuli punainen kortti ja maalivahti loukkaantui vakavasti, oli aika hiljaista. Näytti kuitenkin, että tilanne hoituu ja mennään vääjäämättä pilkuille.

Kun kellossa oli 123 minuuttia, eli pelattiin jatko-ottelun kolmatta lisäminuuttia, puolustaja Jack Elliott rynni Philadelphian johtoon finaalin toisella osumallaan.

Sitten esiin nousi Bale, joka oli tullut vaihdosta jatko-otteluun. Käynnissä oli jo kahdeksas lisäajan minuutti, kun Bale näytti mainittua hurjaa fysiikkaansa. 185-senttinen walesilainen voitti ilmakamppailussa lähes kaksimetrisen Elliottin ja painoi pallon verkkoon. Nyt rankkarit olivat tosiasia.

MLS:n finaalin yhdeksänminuuttisen koosteen näet Youtubesta tästä linkistä (siirryt toiseen palveluun). Alla näkyvät twiitit ovat Balen 3–3-tasoituksesta ajassa 120+8.

Rankkareiden aluksi LAFC:n Cristian Tello epäonnistui, mutta niin teki myös Philadelphian Daniel Gazdag, joka liukastui.

Sen jälkeen maalille vaihdettu John McCarthy torjui kaksi peräkkäistä vetoa, kun taas LAFC:n kolme seuraavaa vetäjää onnistuivat. Niin pääsivät alkamaan Los Angelesin juhlat taattuun jenkkityyliin.

Pukukopissa suihkusi samppanja. Seuraavana päivänä järjestettiin mestaruusparaati.

Los Angeles FC:n fanit pitivät tunnelmaa yllä mestaruusottelussa. Kuva: Getty Images

Gareth Bale ja kumppanit pääsivät suihkuttelemaan samppanjaa dramaattisen finaalin jälkeen. Kuva: Getty Images

Bale pelasi vain jatkoajan, mutta teki ensimmäisen maalinsa sitten elokuun ja pelasti LAFC:n rankkarikisaan. Chiellini ei pelannut finaalissa.

Juhlaparaatin ykkösnimi olikin kapteeni Carlos Vela, joka kuuluisi luultavasti Meksikon MM-kisajoukkueeseen, ellei olisi lopettanut maajoukkueuraansa.

33-vuotias Vela, joka muistetaan Euroopasta Arsenalista ja Real Sociedadista, oli LAFC:n ensimmäinen hankinta, kulmakivipalanen. Kaudella 2019 Vela ja Galaxyn Zlatan Ibrahimovic riepottelivat vastustajien puolustuksia. Vela vei maalipörssin voiton 34 osumalla, Ibrahimovicin oli tyytyminen 30 maaliin.

Tällä kaudella MLS:n maalipörssin voitti Nashvillen saksalainen Hany Mukhtar 23 osumalla. LAFC:n ykköstykki oli kolumbialainen Cristian Arango 16 maalillaan.

– Vela oli seuran ensimmäinen iso nimi. Nyt kun hän sai tuotua mestaruuspokaalin, se oli hänelle sekä iso kunnia kapteenina että jossain määrin varmaan helpotuskin. Hän vakiinnutti itsensä seuralegendana, uskoo Matinlauri.

Carlos Vela (keskellä) on ollut LAFC:n MLS-taipaleen alusta lähtien kokoonpanon tärkein johtohahmo. Kuva: Getty Images

Ensi kauden uudet haasteet

Matinlauri jatkaa LAFC:ssä vielä ainakin ensi kauden. Uutta haastetta seuralle tuo pelimäärän selvä lisääntyminen.

LAFC pääsee pelaamaan Concacafin eli Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian alueen jalkapalloliiton Mestarien liigaa. Lisäksi ensi kesänä starttaa uudessa muodossaan Meksikon liigan ja MLS-joukkueiden Leagues Cup.

Alta voit kuunnella lisää, miten Matinlauri kuvaili valmistautumista tulevaan kauteen.