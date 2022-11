Lapsen oikeuksien viikon teemana on oikeus turvallisuuteen – Eevi Pyykkönen ja Otso Honkanen, 5 vuotta, kertovat, mitä oikeudet tarkoittavat lapsille

Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa, jonka teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen.

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 14.–20.11. välisellä ajalla, ja viikko huipentuu lapsen oikeuksien päivään sunnuntaina 20.11.

Paltamolaisessa perhepäivähoitopaikka Karhulassa lapsen oikeudet ovat läsnä ympäri vuoden.

Viisivuotiaiden Otso Honkasen ja Eevi Pyykkösen mukaan lapsen tärkein oikeus on leikkiminen. Heillä on myös näkemys siitä, mitä lapsen oikeuksiin kuuluu.

– Leikkiminen, torkkuminen, päivälevolla oleminen, yöunet pitää myös hyvin nukkua. Lepo ja oppiminen, luettelee Honkanen.

– Ja koulussa käyminen, kiteyttää Eevi Pyykkönen.

Perhepäivähoitopaikassa on kuukausittain muun muassa lasten kokoukset, joissa lapset pääsevät päättämään heille tärkeistä asioista. Yksi lapsista on puheenjohtaja, ja toinen on sihteeri. Lapset itse kirjoittavat myös kokouksista kokouspöytäkirjat.

Tänä vuonna lapsen oikeuksien viikolle on muun muassa äänestetty ohjelmaksi nurinkurinpäivä, jolloin kaikki asiat tehdään päivän aikana hieman nurin kurin. Aikuisetkin voivat olla pyjamassa koko päivän. Myös Honkasella on suunnitelmia lapsen oikeuksien viikolle.

– Minä aion tehdä kaikkia lasten oikeuksia. Esimerkiksi vaikka olla sylissä ja vähän levähtää, kertoo Otso Honkanen.

Hänelle lapsen turvallisuus tarkoittaa mahdollisuutta olla aikuisen kanssa koko ajan.

– Lapsen turvallisuus on sitä, että lapsi pysyy turvassa ja on aikuisen kanssa koko ajan. Ja että aikuinen näkee lapsen, että se on turvassa.

Eevi Pyykkösellä on kiteytys sille, mitä lapsen oikeus turvallisuuteen tarkoittaa.

– Että on turvassa, kiteyttää Pyykkönen.

