Jenni Lättilällä on monta roolia: sopraano, tutkija, opettaja – mutta viikonloppuna hän nousee traktorin pukille tai tarttuu kivääriin

Jenni Lättilä on energiapakkaus ja multitaskaaja. Hän on Sibelius-Akatemian laulumusiikin aineryhmän ainejohtaja ja lehtori, joka opettaa ja hallinnoi. Sen lisäksi hän tekee tutkimustyötä oopperalaulajan ammatista ja esitelmöi aiheestaan Suomessa ja ulkomailla.

Hän on myös esiintyvä artisti: konsertoi ja tekee oopperarooleja.

Jenni Lättilä Lady Macbethin roolissa, Verdin oopperassa Macbeth, Jyväskylän oopperassa 2019. Kuva: Matti Salmi/ Jyväskylän oopperayhdistys

Tuhannen asian nainen

Jos tässä olisi kaikki, tämän voisi vielä jollain tapaa käsittää, mutta hän on myös maatalon emäntä kaikkine tilan töineen. Kynnöt, puinnit, metsänraivaukset, halkosavotat ja leipomiset kuuluvat Lättilän elämään yhtä lailla kuin ooppera, opettaminen ja tutkimus. Raivaussaha ja metsästyskivääri pysyvät Lättilän käsissä yhtä tukevasti kuin nuottivihko.

Jenni Lättilä vetämässä Lied-seminaaria Sibelius-Akatemiassa. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Voisi kuvitella ettei tällaiseen ”arkeen” enää paljon muita harrastuksia mahdu, mutta toisin on. Helsingissä ollessaan Lättilä käy Töölön martoissa ja Kuhmoisissa hän osallistuu maatalousnaisten toimintaan.

Jenni Lättilä tekee myös käsitöitä, muun muassa valmistaa kansallispukuja. Suuren tuvan kangaspuissa on aina joku työ meneillään. Ylivoimaisesti rakkain harrastus on kuitenkin metsästys.

Tilalla kasvaa kuminaa ja tattaria

Viikot Lättilät asuvat Helsingin ydinkeskustassa ja viikonloput Kuhmoisissa maatilallaan

Lättilät viljelevät kuminaa ja tattaria. Ne soveltuvat hyvin myös pienempien peltoalojen viljelyyn. Tilan päärakennus on 1900-luvun alusta ja pelkästään alakerrassa on neliöitä 400m2. Uuneja talossa on kaikkiaan 12 kappaletta. Peruslämpö pidetään yllä sähköllä mutta vähintään yhtä tärkeässä roolissa on puilla lämmittäminen.

Suuren tuvan valtavassa graniittisessa leivinuunissa kypsyvät niin arjen kuin juhlan herkut. Kuva: Vesa Kytöoja / Yle

– Ilman viljelyä talo olisi järkyttävän kallis kesämökki. Nyt maatalous tuottaa sen mitä tila kuluttaa.

Lättilöiden sukutila on yli 500 vuotta vanha. He eivät halua olla se sukupolvi, johon tila loppuisi. Jää nähtäväksi millaisen ratkaisun heidän lääkäriksi opiskeleva poikansa tekee tilan kanssa. Jenni Lättilää tympii maaseudun ja kaupunkielämän vastakkainasettelu.

– Ruuan tuotantoa tarvitaan, mutta silti maataloutta usein paheksutaan. Onko ulkomailla ruuan tuottaminen ja sen tänne kuljetus jotenkin ekologisempaa tai taloudellisempaa? Ja mikä valtava merkitys maataloudella on Suomen huoltovarmuuteen, Lättilä toteaa.

Sopraano Jenni Lättilä hyppäämässä traktorin pukille ja kyntämään peltoa. Kuva: Vesa Kytöoja / Yle

– Eikä maaseudun elävänä pitäminen ole pelkästään viljanviljelyä ja karjankasvatusta, se on myös kulttuurihistorian ylläpitämistä, johon olennaisena osana kuuluvat vanhat rakennukset ja niiden ylläpito.

Välillä sydän hakkaa jännityksestä

Lättilä metsästää läpi vuoden, metsästyskaudesta riippuen lintuja, peuroja, jäniksiä ja hirviä.

”Kohta se tulee...!” Metsästyksessä on samanlaista jännitystä kuin oopperalavalla. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Metsästysseurat ovat hyvin kärryillä riistakannoista Lättilän mukaan. Jos kesällä huomataan esimerkiksi kanalintujen poikueiden olevan pieniä, silloin niitä ei syksyllä metsästetä. Seurat huolehtivat usein monien eri lajien talviruokinnasta.

Metsästys on myös jännittävää. Ei voi tietää tarkkaan mitä metsällä tapahtuu. Ne hetket, kun havaitsee riistaeläimen lähestyvän ja saa sen kiväärin tähtäimeen, silloin sydän hakkaa ja adrenaliinitasot nousevat.

Metsästysseura Pyypojat päivän saaliinsa peurapukin ympärillä. Jenni Lättilä hymyilee kaatajan Jukka Peltolan takana. Kuva: Timo Lättilä

Hienointa Lättilän mielestä metsästyksessä on kuitenkin ulkona ja luonnossa oleminen sekä yhdessä tekeminen.

– Yhteisöllisyys on vahvaa varsinkin hirvimetsällä. Se lähentää kyläläisiä toisiinsa. Mutta onhan tämä kieltämättä aika masokistista hommaa… Seisoa tuntikausia sateessa. Aika zen-meininkiä.

