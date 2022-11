Monen lippurahat ovat vaarassa ison keikkajärjestäjän konkurssin takia – ”Nopeasti asia ei tule selviämään”, sanoo asianajaja

RH Entertainmentilla oli sovittuna useita tapahtumia, joiden toteutukselle konkurssipesä miettii eri vaihtoehtoja. Perutuista tapahtumista rahat saa varmimmin takaisin, jos ostokset on tehnyt luottokortilla.

RH Entertainmentin konkurssipesä selvittää kuumeisesti konkurssin vaikutuksia yhtiön eri tapahtumiin. Yhtiö joutui perumaan viikonloppuna Manhattan Transfer -yhtyeen konsertit Oulussa ja Kuopiossa. Tänään maanantaina yhtyeen oli tarkoitus esiintyä Tampereella, mutta se tiedotti peruvansa konsertin terveydellisten syiden takia.

Lisää: Tapahtumajärjestäjä RH Entertainment hakeutuu konkurssiin – tulevat keikat vielä epävarmoja

Konkurssipesän pesänhoitajaksi määrätty asianajaja Heikki Vesa Krogerus -yhtiöstä kertoo konkurssipesän tiedottavan mahdollisista uusista peruutuksista sitä mukaa, kun selvitykset on saatu tehtyä.

Selvitystyöt on aloitettu jo heti perjantaina.

– Nyt on siitä saakka painettu pää märkänä duunia, mutta ihan vielä ei olla maalissa. Käymme näitä tilaisuuskohtaisesti läpi. Heti kun saamme tiedon, että jokin järjestyy tai ei järjesty, pyrimme siitä tiedottamaan niin nopeasti kuin mahdollista, Vesa sanoo Ylelle.

Suomen suurimpiin tapahtumajärjestäjiin lukeutuva RH Entertainment asetettiin perjantaina konkurssiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Nyt konkurssipesä pyrkii miettimään erilaisia vaihtoehtoja tapahtumien toteutumiselle. Vesan mukaan jokaisen tapahtuman kohdalla on kolme vaihtoehtoa: konkurssipesä voi itse yrittää järjestää tapahtuman, keksiä keinon, jolla tilaisuus saadaan järjestymään jonkun muun toimesta tai perua tapahtuman kokonaan.

Vesa toteaa, että eri tapahtumien osalta kaikki on vielä mahdollista.

– Siinä on kuitenkin vielä pohdittavana ja selvitettävänä monennäköistä problematiikkaa, joihin en nyt oikein voi kommentoida, sillä ne ovat pesän sisäisiä asioita, hän sanoo.

Lippurahoja voi periä suoraan konkurssipesältä

RH Entertainmentin tämän vuoden tapahtumalistauksessa on mukana monia suosittuja tapahtumia, kuten brittiläisen Uriah Deepin 50-vuotisjuhlakiertue, Raskasta joulua -kiertue, Katri Helenan joulukiertue ja Blind Channel -yhtyeen keikat useilla eri paikkakunnilla.

Pesänhoitaja Heikki Vesa ei suostu kertomaan, kuinka paljon lippuja on eri tapahtumiin myyty, mutta sanoo niitä olevan ”hyvin paljon”.

RH Entertainmentin tapahtumia ovat esimerkiksi Blind Channel -yhtyeen keikat Helsingissä, Kuopiossa, Tampereella ja Oulussa. Kuvassa yhtye Ruisrockin rantalavalla kesällä 2022. Kuva: Joanna Tzortzis / Yle

Mikäli kuluttaja on hankkinut lipun tapahtumaan, joka on peruutettu tai tullaan peruuttamaan, on peruuntumisesta aiheutuva vahinko konkurssissa valvottavaa velkaa. Lipun ostaneita neuvotaan ottamaan yhteyttä suoraan konkurssipesään sähköpostitse.

Mutta tuleeko kuluttaja oikeasti saamaan rahojaan takaisin konkurssipesältä?

RH Entertaimentin tapaukseen Heikki Vesa ei ota vielä mitään kantaa, mutta toteaa yli 15 vuoden asianajajakokemuksella kärsivällisyyden olevan valttia. Nopeasti asia ei tule selviämään, hän sanoo.

– Kannattaa varautua siihen, että kaikkia lippurahoja ei välttämättä saa takaisin, eli ottaa ennakko-oletukseksi se, että jonkinnäköinen luottotappio voi olla kuluttajalla edessä. Kaikki sen yli on sitten positiivista.

Konkurssipesän päätavoitteena on saada mahdollisimman moni tapahtumista järjestymään, jotta lippumenetyksiä tulisi mahdollisimman vähän.

– Teemme kaikkemme sen eteen, että saisimme tietoa mahdollisimman nopeasti, Vesa toteaa.

Sekä konkurssipesän pesänhoitaja Heikki Vesa että KKV:n Nina Konu kehottavat ihmisiä odottamaan nyt kärsivällisesti tietoja tulevien keikkojen toteutumisesta. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Luottokortilla maksaneet voivat taputtaa itseään olalle

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan, ettei RH Entertaimentin konkurssi ole ainakaan vielä ruuhkauttanut linjoja. Yhteydenottojen määrän odotetaan kuitenkin kasvavan lähitulevaisuudessa, arvioi kilpailu- ja kuluttajaviraston Nina Konu.

Vastaavanlaiset tapaukset, joissa kuluttaja joutuu perimään mahdollisia saataviaan konkurssipesältä, ovat Konun mukaan harvinaisia.

Jos liput ovat ostettu, mutta keikka perutaan, on ensisijaisen tärkeää tehdä tarvittavat hakemukset konkurssipesälle. Vesan tavoin myös Konu kehottaa kuitenkin varautumaan pahimpaan.

– Vaatimus kannattaa kuitenkin tehdä, vaikka se voikin olla turhaa. Ei sitä voi etukäteen varmaksi tietää.

Kaikista todennäköisimmin rahansa saa takaisin, jos liput on maksettu luottokortilla. Silloin vaatimukset voi esittää luottokorttiyhtiölle.

– Itsekin usein netistä ostoksia tehdessäni käytän luottokorttia ihan vain sen takia, että ongelmatilanteissa on lisäturva olemassa.

Tapahtumien peruuntumisesta aiheutuvat saatavat voi ilmoittaa RH Entertainmentin konkurssipesälle sähköpostitse osoitteeseen rh@krogerus.com. Saatavailmoituksessa pyydetään ilmoittamaan velkojan yhteystiedot, saatavan määrä ja peruste sekä tieto siitä, milloin lippu on ostettu.

