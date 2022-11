Halvan pörssisähkön aika kaksinkertaistui – näin imatralaismies on hyödyntänyt pörssisähkön halvat tunnit jo vuosien ajan

Vaikka sähkö on ollut tänä vuonna kallista, on myös halvan sähkön aika on lisääntynyt huomattavasti. Tämä antaa mahdollisuuksia säästöön.

Antti Kosonen hyödyntää halpaa pörssisähköä omakotitalonsa lämmityksessä. Halpaa sähköä on yhä enemmän tarjolla.