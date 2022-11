Porin kaupunginjohtajaksi nousee Lauri Inna – demariministeri Krista Kiuru hävisi äänestyksen

Lauri Inna on valittu Porin kaupunginjohtajaksi. Tässä hänet on kuvattu Porin valtuuston tentissä 7.11.2022, taustallaan Porin karhuvaakuna.

Porin kaupunginjohtajasta päätettiin valtuustossa illalla suljetussa lippuäänestyksessä. Inna on ensimmäinen ei-demari, joka on sodan jälkeen noussut karhukaupungin ykkösvirkamieheksi.

Keskon aluejohtaja Lauri Inna on valittu Porin kaupunginjohtajaksi.

Inna voitti äänestyksen Porin kaupunginjohtajuudesta jo ensimmäisellä kierroksella. Hän sai 44 ääntä.

Innan vastaehdokkaat olivat perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) ja Porin vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku (kok.). Kiuru sai 14 ääntä ja Kilkku yhden äänen.

Innalla laaja kannatus

Ylen tietojen mukaan Inna sai ääniä laajasti yli puoluerajojen vasemmalta oikealle. Sekä vasemmistoliitossa että kokoomuksessa oli runsaasti hänen kannattajiaan, ja keskiryhmistä ja perussuomalaisista hän sai paljon ääniä.

Tiettävästi myös joku sosiaalidemokraatti on äänestänyt Innaa, mutta suljetun lippuäänestyksen takia nimistä ei ole varmuutta.

Yle kertoi Innan kannatuksen noususta jo viime viikolla. SDP:n enemmistö tuki tiettävästi vaalissa omaa ehdokastaan, mutta kokoomuslaiset päätyivät äänestämään Innaa jo ensimmäisellä kierroksella sen jälkeen, kun kävi selväksi, että kokoomusehdokas Kilkulla ei ollut mitään mahdollisuuksia tulla valituksi kaupunginjohtajaksi.

Vasemmalta oikealle ehdokkaat Lauri Inna, Krista Kiuru ja Lauri Kilkku. Kuva: Kimmo Gustafsson, Petteri Sopanen ja Katja Halinen / Yle

Inna nousi ohi ministerin

Monen Helsingissä toimivan tiedotusvälineen analyyseissa ministeri Krista Kiurun valintaa Porin kaupunginjohtajaksi on pidetty todennäköisenä. Porista katsottuna tilanne on kuitenkin ollut paljon moniulotteisempi.

Yhtenä taustatekijänä nyt nähdylle vaalitulokselle on se, että Porin kaupunginjohtajuus on koko sodanjälkeisen ajan ollut SDP:n hallussa.

Väistyvä kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen piti hallussaan Porin ykkösvirkaa yli 18 vuotta. Häntä ennen kaupunginjohtajan paikalla istuivat Martti Sinisalmi, Heikki Koski, Oiva Kaivola ja Martti Ekblom, kaikki sosiaalidemokraatteja.

Demarikaupunginjohtajat on valittu aikana, jolloin Porin kaupunginvaltuustossa oli vasemmistoenemmistö. SDP:n ja laitavasemmiston enemmistö on hävinnyt 2000-luvulla.

Keväällä demarileirissä arvioitiin, että Krista Kiuru ei lähtisi kaupunginjohtajakisaan, jos hänellä ei olisi jo etukäteen varmuutta riittävästä enemmistöstä kaupunginvaltuustossa. Alkuvuonna äidiksi tullut Kiuru päätti kuitenkin hakea tehtävää ja perusteli ratkaisuaan osittain sillä, että hän haluaa olla enemmän kotona muuttuneessa elämäntilanteessa.

Edellinen kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen jää eläkkeelle. Kuva: Antti Laakso / Yle

Innalla hyvä maine

Keskon Lounais-Suomen aluejohtajalla toimivalla Lauri Innalla on Ylen tietojen mukaan poikkeuksellisen hyvä maine.

Hän on aiemmin toiminut muun muassa TVO:n ja puolustusvoimien tiedotuksessa sekä Salon kaupunginjohtajana ja Hattulan ja Punkalaitumen kunnanjohtajana. Arviot Innan pärjäämisestä ovat olleet hyvät.

Sekä Krista Kiurulla että Lauri Kilkulla on Porin valtuustossa vastustajia. Innalla ei sellaisia tuntunut olevan. Tämä vahvisti hänen asemiaan.

Valtuutettu äänestää Porin kaupunginjohtajaa suljetussa lippuäänestyksessä. Valtuuston puheenjohtaja Mari Kaunistola (kok.) taustalla. Kuva: Antti Laakso / Yle

Krista Kiuru ei tullut paikalle Porin valtuuston kokoukseen vaan hänen tilallaan oli varavaltuutettu. Myöskään Lauri Inna ei ollut paikalla. Lauri Kilkku oli kokouksessa esittelemässä Porin talousarviota, joka hyväksyttiin ennen kaupunginjohtajan valintaa.

Kiuru jatkanee politiikassa

Porin kaupunginjohtajan tehtävä on määräaikainen ja se kestää kuuden vuoden ajan. Monesti työpaikkaa vaihtanut Inna on luvannut pysyä tehtävässä koko kauden ajan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on kertonut, että jos hän ei tule valituksi Porin kaupunginjohtajaksi, hän on ehdolla kevään eduskuntavaaleissa. Jos Kiuru olisi valittu Porin kaupunginjohtajaksi, tämä olisi voinut tuoda satakuntalaisdemareille ongelman, koska vastaavan ääniharavan saaminen vaaleihin on hankalaa.

Porin kaupunginjohtajaa haki alun perin 29 hakijaa, mutta kolmikko Inna–Kilkku–Kiuru valikoitui loppusuoralle syksyn aikana.

