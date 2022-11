SE-juoksuista tunnettu Sara Lappalainen teki valinnan päämatkojensa välillä: ”Pitää juosta kovempaa kuin se Kuivisto”

Suomalaisilla urheilun seuraajilla on ensi kesänä ainakin aluksi pienoinen pulma. Vuosi sitten Tokion olympialaisissa yhteensä neljä Suomen ennätystä 800 ja 1 500 metrillä hurjastellut Sara Kuivisto kilpailee jatkossa sukunimellä Lappalainen. Syksyllä naimisiin mennyt huippujuoksija otti puolisonsa Olli Lappalaisen sukunimen käyttöönsä.

– Varmasti hämmentää. Se hämmentää välillä itseänikin, kun näkee uuden nimensä jostain. Pitää hetki miettiä, kuka tuo on, Lappalainen naurahtaa.

31-vuotias urheilija kertoo saaneensa asiasta palautetta.

– Muutamat herrasmiehet ovat tulleet sanomaan, että ei hyvä. Tykkään perinteistä, joten halusin ottaa mieheni nimen.

– Eivätköhän ihmiset siihen pikku hiljaa totu. Pitää vain juosta kovempaa kuin se Kuivisto. Ihmisiä ei enää kiinnosta mitkään Kuivistot sen jälkeen, Lappalainen veistelee.

Sara Kuivisto meni syksyllä naimisiin Olli Lappalaisen kanssa. Hänen sukunimensä on nyt Lappalainen. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

Enemmän annettavaa 1 500 metrille

Lappalaisen syksyyn on sisältynyt muutenkin isoja muutoksia. Yleisurheiluväki on pitkään pohtinut, aikooko nainen jatkossa panostaa enemmän jommalle kummalle matkalle. Lappalainen kertoi taannoin Länsiväylä-lehdelle (siirryt toiseen palveluun) tähtäävänsä jatkossa enemmän 1 500 metrille.

– On se ollut pidempään mielessä. Nyt koettiin, että on sen aika, Lappalainen kertoo Yle Urheilulle.

– Se ei tarkoita sitä, etten juoksisi enää kasia. Satsataan enemmän 1 500 metrille ja juostaan niitä kisoja enemmän.

Uusi painotus tulee näkymään harjoittelussa jonkin verran. Lappalainen on juossut aiemmin selvästi enemmän 800 metrin kisoja.

– Olen vähän kokematon 1 500 metrillä. Jo siitä, että 1 500 metrin kisoja juostaan enemmän, saa kehitystä. Harjoittelussa ei ole valtavia muutoksia, mutta vetojen pituudet lisääntyvät ja juostaan enemmän määrää. Se tarkoittaa sitä, että myös 3 000 metriä pitäisi kulkea hyvin. Satsataan myös vähän ylimatkalle.

Lappalainen kokee, että hänellä on 1 500 metrille enemmän annettavaa. Naisen 800 metrin Suomen ennätys on 1.59,41 ja 1 500 metrin 4.02,35. Hän oli jälkimmäisellä matkalla Euroopan tilaston seitsemäs kesällä 2021.

– Vaikka 1 500 metrin ennätykseni on hurjan hyvä ja kansainvälisestikin kova aika, minulla on fiilis, että se on tullut siinä sivussa. Tiedän, että minulla on siihen rahkeita enemmän.

Neljän minuutin alitus motivoi Lappalaista. Vuodesta 2016 lähtien rajan on alittanut vain viisi eurooppalaista.

Suomalaisjuoksijalle hyvä esimerkki on Irlannin Ciara Mageean. Lappalaista vuoden nuorempi Mageean paransi viime vuonna ennätystään lähes neljä sekuntia aikaan 3.56,63. Se oli maailmantilaston neljänneksi nopein aika.

Lappalainen sanoo, ettei hän pitänyt aiemmin 1 500 metrin juoksemisesta. Mieli muuttui viime hallikaudella, jolloin Lappalainen juoksi MM-halleissa hienosti finaaliin.

– Ystävystyin silloin 1 500 metrin kanssa enemmän. Olen tykännyt paljon enemmän 800 metrin juoksusta. Talvi oli sellainen käännekohta.

Lappalainen ei poissulje sitä, ettei hänen 800 metrin ennätyksensä enää parantuisi. Se voi olla kuitenkin uuden painotuksen myötä entistä haastavampaa.

– Kun siinä ei kisata niin paljon kuin ennen, tulos jää vähän vaisuksi. Se voi olla vaikeaa sen takia, ettei kasin kisoja tule niin paljon. Potentiaali pitää olla kuitenkin kasillakin olemassa.

Tonnivitosella neljän minuutin alittaneet eurooppalaisjuoksijat vuodesta 2016 lähtien Laura Muir, Iso-Britannia

Sifan Hassan, Hollanti

Konstanze Klorsterhalfen, Saksa

Sofia Ennaoui, Puola

Ciara Mageaan, Irlanti

Sara Lappalainen juhli Ruotsi-ottelussa kahta voittoa. Kutsu kävi sen jälkeen leikkauspöydälle. Kuva: Matti Raivio / All Over Press

Kuntoutus on vienyt aikaa

Lappalaisen viime kausi päättyi Ruotsi-otteluun syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Heti seuraavalla viikolla hänen molemmat jalkansa leikattiin. Naisen alkusyksy meni jalkoja kuntouttaessa.

Lappalaisella on paikka talven EM-halleihin, mutta sinne meneminen ei ole vielä varmaa.

– Suoraan sanottuna odotin, että olisin päässyt vähän nopeammin juoksemaan enemmän. Jalat olivat kuitenkin niin äkäisessä, kun ne operoitiin. Se on selvää, että menee vähän aikaa.

– Kaikista suurin prioriteetti on siinä, että jalat saadaan kivuttomiksi. Jos niissä on sellainen kipu kuin viime kesänä, en halua juosta metriäkään. Se oli ihan ihmisrääkkäystä.

Lappalainen on tehnyt syksyllä paljon korvaavaa harjoittelua. Ohjelmaan on sisältynyt muun muassa pyöräilyä.

– Ihmiset ajattelevat, että kun juoksijalla on joku vamma, hän on lomalla. Totuus on se, että kun on vamma, pitää treenata kahta kauheammin. Juoksu on niin paljon rasittavampaa kropalle. Jos korvaat sen pyöräilyllä, sitä pitää tehdä triplamäärä. Kaiket päivät on saanut hinkata crosstraineireilla, uimahallissa ja punttisalilla.

Hän on päässyt kuitenkin myös juoksemaan.

– Juoksen kevennetyllä juoksumatolla. Olen tehnyt lyhyitä juoksulenkkejä, Lappalainen kertoo.