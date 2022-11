Porin tuore kaupunginjohtaja Lauri Inna kävi hölkkäämässä puolimaratonin ennen äänestystulosta: ”En malttanut olla paikoillani”

Porin kaupunginjohtajaksi valitun Lauri Innan puhelin soi maanantai-iltana tiuhaan.

Vastavalittu kaupunginjohtaja kertoo olevansa kiitollinen ja iloinen. Inna ei ollut Porissa paikan päällä, vaan seurasi Porin kaupunginvaltuuston äänestystä kotoaan Salossa.

– En halunnut antaa väärää viestiä, että jotenkin ennakoisin äänestystulosta. Nöyrin mielin kotosalla katsottiin tulos. Puolimaratonin kävin sitä ennen hölkkäämässä, kun en malttanut olla paikoillani, Lauri Inna kertoo Ylelle puhelimitse.

Äänivyöry valtuustossa

Keskon aluejohtajana toimiva Lauri Inna valittiin Porin kaupunginjohtajaksi heti ensimmäisellä äänestyskierroksella.

Hän sai 44 ääntä 59:stä. Kilpakumppaneista perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sai 14 ja Porin kaupunginjohtajan virkaa sijaistava Lauri Kilkku yhden äänen.

– Toivon, että äänestyspäätöksen taustalla on puhtaasti ammatillinen arviointi. Minulla on vahva kunnanjohtajatausta, ehkä se vaikutti. Päteviä ehdokkaita olimme kaikki kolme ja kaikille meille tämä on ollut erilainen syksy omien töiden lomassa, Inna miettii.

Uutta ulkopuolelta

Inna kertoo olevansa helposti lähestyttävä ihmisten johtaja.

Hän ei osaa itse arvioida sitä, onko ulkopaikkakuntalaisuudesta ollut äänestystuloksessa merkitystä.

– Varmasti siinä on ollut vaikutusta, että olen ollut pitkään tällaisissa työtehtävissä. Toivon, että pystyn tuomaan ulkoapäin uusia kontakteja, ajatuksia ja verkostoa. Sellaisia vahvuuksia, joita Pori tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan.

Pori ei ehkä täysin pääse käyttämään kaikkea sitä potentiaalia, jota sillä olisi tarjolla, Inna arvioi.

Porilla on hänen mielestään alueena runsaasti mahdollisuuksia ja niitä myös hyödynnetään. Hänen mielestään kaupungilla on kuitenkin mahdollisuus suoriutua paremminkin.

– Oma periaatteeni on johtajana pitkälti sellainen, että joka päivä paremmin. Uskon, että on myös asioita, hankkeita ja onnistumisia, jotka odottavat omaa aikaansa. Toivottavasti pystyn tuomaan Porille lisäarvoa ja että yhdessä tekeminen korostuu jatkossakin.

