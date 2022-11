Hanna Brotheruksen Maa-teoksessa tanssin ammattilaiset kohtaavat maahanmuuttajanuoret – ”Sanoilla voi valehdella, mutta keholla ei”

Vaasan kaupunginteatterissa saa lauantaina ensi-iltansa tanssiteos Maa, jossa esiintyvät neljä ammattitanssijaa yhdessä viiden maahanmuuttajanuoren kanssa.

Esityksen koreografiasta ja ohjauksesta vastaa tanssitaiteilija Hanna Brotherus.

Nuorilla ei ollut aikaisempaa kokemusta esiintymisestä ennen teoksen harjoittelun alkamista.

– Ensikohtaaminen oli heti riemullinen. Olin häkeltynyt siitä avoimuudesta ja rohkeudesta millä nuoret tulivat mukaan. Käsinkosketeltava herkkyys on ollut alusta saakka läsnä, Brotherus summaa.

Alussa aikaa meni siihen, että työryhmä ryhmäytyi ja tutustui toisiinsa. Brotherus halusi, että luottamus löytyy kehollisen kokemuksen kautta.

– Sanoilla voi valehdella, mutta keholla ei.

Rohkeus palkittiin

Maa on yhteistuotanto Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen, Vaasan kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalveluiden ja kansalaisopisto Alman kanssa.

Neljä vuotta Suomessa asunut kongolaislähtöinen 18-vuotias Elize Kapinga opiskelee Almassa aikuisten perusopetuksessa.

Aluksi tanssiteokseen mukaan lähteminen arvelutti, mutta lopulta rohkeus palkittiin.

Maa-tanssiteoksen työryhmä. ”Yhdeksän nuorta ihmistä astuu näyttämölle löytääkseen yhteisen maan unelmille, läsnäololle ja kohtaamiselle.” Kuva: Vaasan kaupunginteatteri

– Ajattelin että pitää yrittää uusia asioita ja näyttämöllä oleminen on jotain, mitä en ollut aikaisemmin kokenut. Tanssiminen, uusien liikkeiden oppiminen ja ihmisiin tutustuminen on ollut upea kokemus, Kapinga pohtii.

Harjoittelun aikana Kapinga on pohtinut suhdettaan Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin. Hän arvostaa uuden kotimaansa turvallisuutta.

Ammattilaiset mukana

Yksi teoksessa mukana olevista ammattilaisista on kaupunginteatterin tanssija Ulla Väätäinen.

Ammattilaiselle on tärkeää, että harjoittelussa on oltu taideteoksen äärellä yhdessä nuorten kanssa, joilla ei ole tanssitaustaa.

– He ovat uskomattoman taitavia liikkumaan ja rohkeita tekemään nopeasti partneri- ja kontaktityöskentelyä. Tämä on ollut turvallinen yhteisö harjoitella uutta. Aluksi nojailimme toisiimme ja haimme yhteyttä sitä kautta. Tietenkin on pidetty huolta siitä, että tehdään kivoja, innostavia ja mielenkiintoisia juttuja, Väätäinen kuvailee harjoitusten alkua.

Mortetza Isazadeh 18 on lähtöisin Afganistanista. Hän on aikaisemmin harrastanut nyrkkeilyä ja kertoo arastelleensa tanssimista aluksi.

– Aluksi jännitti, mutta nyt on hyvä. Ei ole väliä mistä olet kotoisin, vaan tärkeintä on että olemme kaikki yhdessä, Isazadeh summaa.