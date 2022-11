Rap-artisti Gettomasa aukoi päätään toimittajalle, lehti julkaisi keskustelun sanasta sanaan – ”erikoinen päätös”, arvioi musiikkilehden päätoimittaja

Sanomalehti Keskisuomalaisen free-toimittaja Jemo Kettusen tekemä haastattelu räp-artisti Gettomasan (oik. Aleksi Lehikoinen) kanssa on nostattanut paikoin kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi viestipalvelu Twitterissä. Keskisuomalainen julkaisi haastattelun (siirryt toiseen palveluun) sunnuntaina 13. marraskuuta 2022.

Tapaus on kirvoittanut kielenkantoja myös toimittajien keskuudessa puolesta ja vastaan.

Poikkeuksellisen haastattelun julkaisemisesta teki se, että lehti julkaisi toimittajan ja artistin välisen keskustelun sellaisenaan. Haastattelussa Gettomasa muun maussa kritisoi toimittajaa puutteellisesta valmistautumisesta haastatteluun.

Musiikkilehti Soundin päätoimittaja Mikko Meriläinen kertoo keskustelleensa Keskisuomalaisen julkaisemasta jutusta paljon kollegoidensa kanssa. Meriläinen pitää artikkelia erikoisena sisällön lisäksi julkaisupäätöksensä vuoksi.

– Ymmärrän kyllä nykyajan somekohujen myötä muodostuvan logiikan, että miksi tällainen (juttu) julkaistaan, mutta onhan siinä moni asia myös pielessä.

Meriläinen huomauttaa, että silloin tällöin toimittajan työssä eteen tulee tilanteita, joissa juttu ei niinsanotusti lennä toimittajan ja haastateltavan välillä.

– Harvoin niitä (keskusteluja) kuitenkaan päätetään sellaisenaan julkaista, hän toteaa.

Todellista tapahtumien kulkua voi arvailla

Meriläinen muistelee ensimmäisen kerran jutun luettuaan hämmästelleensä samaa asiaa kuin Gettomasakin. Toimittaja vaikutti lähteneen tekemään haastattelua vähällä valmistelulla.

Meriläisen mukaan on kuitenkin mahdotonta jutun perusteella tietää, miten kaikki on todellisuudessa mennyt.

– Hyvin nopeasti Gettomasa ottaa jutussa roolin, jota vastaan olisi varmaan ollut hyvin vaikea sanoa mitään. Haastattelu olisi varmaan lopulta mennyt sitä rataa kuin se sitten menikin, hän pohtii.

Vaikeita haastattelutilanteita tulee aika ajoin vastaan

Musiikkialalla tulee välillä eteen tilanteita, joissa haastateltava ei pidä hänelle esitetyistä kysymyksistä. Joskus artisti on olettanut, että haastattelu koskee vain hyvin rajattua aihepiiriä ja ärsyyntyy, jos siitä vähänkin livetään.

– Usein tilanteet liittyvät siihen, ettei asiasta ole etukäteen viestitty tarpeeksi esimerkiksi tiedottajan ja artistin välilä ja kerrottu, mistä (jutunteossa) on kyse, Meriläinen kertoo.

Joissain harvoissa tapauksissa artistin reaktio kysymykseen on kirjattu myös Soundissa julkaistuun juttuun.

– Ne ovat joskus hyvinkin hedelmällisiä ja kertovat paljon haastateltavasta ja hänen asennoitumisestaan kysymyksen aiheeseen, Meriläinen sanoo.

Sosiaalinen media hämärtää sitä, missä haastattelussa on kysymys

Sosiaalisessa mediassa artistilla voi olla seuraajia enemmän kuin yksittäisellä mediatalolla. Instagramissa ja muilla somekanavillaan hän voi viestiä itsestään niin kuin itse haluaa. Artisteista esimerkiksi Pyhimys on aikaisemmin kieltäytynyt kommentoimasta albumiaan ja arvostellut toimittajia.

Meriläisen mukaan some on jonkin verran muuttanut artistien suhtautumista haastatteluihin. Moni on tottunut säätelemään omaa julkisuuskuvaa ja ajattelee, että heillä on valtaa vaikuttaa lopulliseen juttuun.

– Aikaisempaa useammin haastattelun jälkeen artistille tulee yllätyksenä, mitä haastattelu tarkoittaa. Esimerkiksi se perusasia, että mitä haastattelussa on puhuttu, niin se on käyttötavaraa toimittajalle jutun kirjoittamista varten, Meriläinen huomauttaa.

Soundi on keskittynyt rock-musiikin genreen. Siellä tilanteet, joissa juttujen sisältöön halutaan vaikutaa jälkikäteen, ovat vielä olleet Meriläisen mukaan vähäisiä.

Musiikkialalla suhtautuminen perinteiseen mediaan vaihtelee

Meriläinen katsoo, että Gettomasan tapauksessa korostuu se, että hän ei ehkä ole kokenut tarvitsevansa niinkutsutun perinteisen median eli sanomalehden tarjoamaan julkisuutta.

– Hän on siinä varmaan oikeassa. Hän on päässyt hienoon asemaan nousemalla (esiin) yhteisönsä ja sosiaalisen median kautta.

Suhtautuminen musiikkialan lehtiin ja perinteiseen mediaan kuitenkin vaihtelee musiikkityylien välilä. Esimerkiksi rock-musiikissa esille pääsy alan julkaisuissa on Meriläisen mukaan vielä tärkeässä roolissa.

– Artistit tuntuvat pitävän asiaa itsekin arvossa. Hyvin paljon pyritään vaikuttamaan siihen, että pääsisi lehdessä itsekin esille, hän sanoo.

Varsinkin nouseville ja aloitteleville artisteille heidän työnsä noteeraaminen musiikkilehden artikkelissa voi tuoda uskottavuutta ammatillisesti.

Julkaisupäätös ”ei välttämättä epäonnistunut, mutta erikoinen”

Haastattelun julkaisupäätöstä Meriläinen kuvailee erikoiseksi.

– En sano, että se on välttämättättä epäonnistunut päätös, mutta erikoinen se on.

Mitä Meriläinen itse olisi vastaavassa tilanteessa päätoimittajana tehnyt?

Hän sanoo miettineensä asiaa.

– Minusta kysymys on mediasidonnainen. Musiikkilehtenä haluamme varmistaa, mitä olemme tekemässä. Valmistaudumme haastatteluihin kunnolla. En haluaisi paljastaa ja ylpeillä, jos tällainen moka tapahtuisi, eli luultavasti en olisi julkaissut, Meriläinen sanoo.

Haastattelun julkaisemisen on kuitenkin tuonut julkisuutta niin artistille kuin haastattalun julkaisseelle mediatalollekin. Julkaisu on levinnyt voimakkaasti sosiaalisessa mediassa.

– Ihmiset, jotka eivät Gettomasaa tähän asti ole tienneetkään, niin ovat kyllä tämän kautta tutustuneet vähintäänkin nimeen ja levittäneet tehokkaasti juttua eteenpäin.