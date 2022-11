Räppäri Sana pääsi 50 Centin lämmittelijäksi, mutta törkykommentit somessa muuttivat ilon järkytykseksi

Räppäri Sana eli Sanna Rönnberg oli juuri palaamassa biisileiriltä kuullessaan mahtavan uutisen: hänet oli valittu yhdysvaltalaisen rap-tähti 50 Centin lämmittelijäksi Suomen kiertueelle.

– Se oli ihan uskomatonta, että minut pyydettiin sinne!

Lämmittelijät julkistettiin yleisölle pari viikkoa ennen kiertuetta. Ilo vaihtui kuitenkin pian järkytykseen, sillä nimien julkaisua seurasi törkeiden kommenttien vyöry sosiaalisessa mediassa.

Modernia poppia ja räppiä yhdistelevä oululaisartisti on suurille yleisöille vielä hieman tuntematon, mistä syystä jotkut kyseenalaistivat valinnan isosti somessa. Julkistuksen jälkeen Rönnberg sai lukuisia ilkeitä kommentteja esimerkiksi TikTokissa ja Facebookissa. Hänestä levitettiin huhuja, joiden mukaan hän olisi päässyt kiertueelle esimerkiksi rahaa tai suuseksiä vastaan.

– Tuntuu, että sama mitä teen, niin saan aina tällaisen nettivihan päälleni. Ihmiset maalittavat minua siellä aika paljon ja niin kävi nytkin.

Somessa myös kyseenalaistettiin hänen ammattitaitonsa ja väitettiin hänen esittäneen ainoastaan cover-kappaleita.

– Olen aloittaessani ollut yksi Suomen ensimmäisistä naisräppäreistä, joten koen, että ansaitsin todellakin olla sillä kiertueella. Silti sain kommentteja, kuinka nainen ylipäätään ei olisi kuulunut 50 Centiä lämmittelemään. Kerrottiin kuinka paska olen ja etten ole ansainnut paikkaani kiertueella.

Kuuntele Sanan eli Sanna Rönnbergin haastattelu Yle Areenasta: Artisti Sana sai turpaan, kun aloitti räppäämisen – lämppää nyt 50 centin kiertueella: ”Paras näpäytys kiusaajille”

Nettikiusaaminen on yleistä, mutta siitä ei saa tulla normaalia

Sosiaalialan ammattilaisena työskentelevä Juulia Rantahalvari on tutkinut gradussaan nettikiusaamisen vaikutuksia hyvinvointiin. Hänen mukaansa ilmiö yleistyy koko ajan ja yhä useammat joutuvat kohtaamaan sitä. Kuitenkaan ilmiön yleisyys ei saisi tehdä siitä hyväksyttävää, tai normaalia.

Kiusaaminen vaikuttaa Rantahalvarin mukaan kokonaisvaltaisesti ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa jopa kuolemiin.

– Monesti nettikiusaaminen täyttää jo rikoksen tunnusmerkit. Kyseessä voi usein olla esimerkiksi laiton uhkaus, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen, tai kunnianloukkaus. Nettikiusaamisessa kärjistyy teknologiaviestinnän kolme erityispiirrettä, jotka tekevät siitä erityisen haavoittavaa: kasvottomuus, nopea leviäminen ja se, että viestit pysyvät siellä netissä, kertoo Rantahalvari.

Rönnberg on jalostanut netissä saamistaan törkykommenteista sanoituksia biiseihinsä. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Somessa levitettiin valheellisia väitteitä, joiden mukaan Rönnberg on narkomaani. Todellisuudessa hän on ollut jo seitsemän vuotta absolutisti, ja entisestä alkoholiongelmastaan hän on puhunut julkisuudessa varsin avoimesti.

– Tällaiset valheet voisivat helposti vaikuttaa vaikkapa työmahdollisuuksiini ja uraani. Näiden kirjoittelijoiden olisi hyvä miettiä, että he voivat oikeasti syyllistyä rikokseen tällaisia valheita levittäessä, sanoo Rönnberg.

MySafetyn keväällä 2021 teettämän tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan 26 prosenttia yli 10-vuotiaista suomalaisista on kokenut nettivihaa tai -kiusaamista. Suomen väkilukuun suhteutettuna se vastaa noin 1,4 miljoonaa suomalaista.

Yleisintä nettikiusaaminen on alle 30-vuotiaiden keskuudessa. 10–17-vuotiaista 46 prosenttia ja 18–29-vuotiaista 43 prosenttia on joutunut netissä loukkaavien kommenttien kohteeksi.

Kovan ulkokuoren kasvattaminen ei kannata

Uransa alkuvuosina kiusaaminen oli Rönnbergin mukaan pahinta ja äityi jopa fyysiseksi väkivallaksi. Hän pyrki selviytymään luomalla itselleen kovan ulkokuoren, mutta on huomannut siitä olleen enemmän haittaa kuin hyötyä. Hänen mielestään puhuminen on ainoa asia joka oikeasti auttaa.

– Nyt käyn psykoterapiassa ja yritän tosissani päästä siitä kuoresta irti, ja se on todella vaikeaa. Toivon, ettei kukaan käyttäisi sitä metodia vaikka sitä aina hoetaan. Tärkeintä on, ettei asioiden kanssa jäisi yksin vaan pystyisi puhumaan niistä jollekin.

Rönnberg kertoo, että on vuosien varrella joutunut tietyllä tapaa tottumaan kiusaamiseen, mutta silti aina välillä joku ihminen pääsee yllättämään erityisen ikävällä kommentilla. Hänelle on lähetetty joskus jopa raiskausuhkauksia, jotka kummittelevat mielessä.

– Sellaiset viestit ovat pahimpia. Niissä on jotain niin sairasta, etten voi käsittää, hän sanoo.

Kiusaaminen ei ole loppunut, mutta on vuosien varrella muuttanut muotoaan. Vaikka Rönnberg ei enää kohtaa fyysistä väkivaltaa, ei nettikiusaaminen ole yhtään sen harmittomampi ilmiö.

– En ole onneksi enää vuosiin törmännyt kadulla ihmisiin, jotka uhkailisivat turpaanvedolla. Se kaikki on siirtynyt someen.

