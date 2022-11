Korkein oikeus piti Junes Lokan tuomion ennallaan kiihottamisessa kansanryhmää vastaan

Korkein oikeus on pitänyt oululaisen ex-kaupunginvaltuutetun Junes Lokan tuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ennallaan.

Lokka tuomittiin käräjäoikeudessa helmikuussa 2020. Lokka tuomittiin 70 päiväsakkoon. Hän valitti hovioikeuteen, joka piti tuomion ennallaan. Lokka valitti edelleen korkeimpaan oikeuteen.

Nyt annettu tuomio pitää hovioikeuden tuomion ennallaan.

Lokkaa sai tuomion siitä, että hän on ladannut maahanmuuttajia ja islaminuskoisia solvaavan, Helsingissä mielenosoituksen yhteydessä pidetyn puhetaltioinnin Youtube- ja Facebook-sivustoille vuonna 2016.

Korkeimman oikeuden mukaan Lokka ei ollut videot julkaistessaan suorittanut sellaisia toimituksellisia toimenpiteitä, joiden perusteella toiminta olisi rinnastettavissa journalistiseen työhön.

Korkein oikeus toteaa, että Lokka on vastuussa yleisön saataville asettamastaan materiaalista, vaikka se ei ole kaikilta osin yksin hänen itsensä tuottamaa. Lokka on tiennyt videoiden sisällön, koska hän on tekstittänyt videot niiden sisältöä vastaavasti. Korkein oikeus katsoo, että Lokan on myös täytynyt ymmärtää levittämiensä mielipiteiden olevan luonteeltaan ainakin panettelevia ja solvaavia.

Korkein oikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla Lokan syyllistyneen niihin kahteen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan, jotka alemmissa oikeusasteissa on luettu hänen syykseen.

Lue korkeimman oikeuden tuomio täältä (siirryt toiseen palveluun).