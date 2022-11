Puolustus Pekka Katajan murhayrityksestä: ”On epäuskottavaa, että täysin väkivallaton ihminen tekisi näin kylmäverisen teon”

Syyttäjien mukaan aihetodisteet osoittavat, että vastaaja on toinen Pekka Katajan kimppuun hyökänneistä miehistä.

Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikön Pekka Katajan murhayritysjutussa hovioikeus joutuu tekemään ratkaisunsa pelkkien aihetodisteiden perusteella. Aihetodisteet ovat todisteita, jotka epäsuorasti viittaavat vastaajan syyllisyyteen mutta eivät suoraan todista sitä.

Valtionsyyttäjä Mika Appelsinin ja aluesyyttäjä Janne Kankaan mukaan murhan yrityksestä syytetyn miehen syyllisyydestä ei silti jää epäilyä.

Syyttäjien mukaan rikoksen motiivi oli se, että Kataja esti Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna toimineen Teemu Torssosen valinnan perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaaksi. Torssonen ei ole asiassa syytettynä tai rikoksesta epäiltynä.

Syytetty on vuonna 1979 syntynyt mies, joka oli tapahtuma-aikaan Torssosen ystävä ja poliittinen tukija.

Avaintodisteena jutussa on valepaketti, jota tekijät käyttivät hämäyksenä päästäkseen sisään Katajan asuntoon.

Avaintodisteena oikeudenkäynnissä ovat valepaketista löytyneet vastaajan sormenjäljet. Kuva: Poliisi

Vastaajan sormenjälkiä löytyi paketin teippausten liimapinnoilta sekä FedEx-lapun alta paketin pinnasta. Paketti oli tyhjä, joten syyttäjän mukaan vastaajan on pitänyt teipatessaan tietää, että pakettia ei ole tarkoitus lähettää kenellekään.

Puolustuksen mukaan sormenjäljet ovat päätyneet teippiin jossain muussa ja täysin laillisessa yhteydessä. Sen jälkeen joku muu on hansikkaat kädessä valmistanut paketin.

Pian teon jälkeen 17. heinäkuuta 2020 todistaja näki, kun kaksi miestä tuli Katajan asunnon suunnalta ja nousi autoon, joka muistuttaa vastaajan omistamaa autoa. Tämän jälkeen auton renkaat tallentuivat yksityiseen valvontakameraan ja koko auto vähän myöhemmin toiseen kameraan.

Vastaajan asianajaja Ari Nieminen huomautti, että kyseinen automalli on yksi Suomen yleisimpiä. Syyttäjien mukaan valvontakameroiden kuvissa näkyvän auton yksityiskohdat kuitenkin todistavat, että auto on vastaajan. Puolustuksen mukaan ne päinvastoin todistavat, että auto ei ole vastaajan auto.

Animaatio näyttää, miten tapahtumat Katajan asunnolla etenivät.

Tiistaina oikeudenkäynnissä tutkittiin kuvia ja kiinnitettiin huomiota auton kylkilistan ja vanteiden yksityiskohtiin.

Syyttäjän mukaan vastaaja puhdisti rikoksen tapahtuma-ajan jälkeen autoaan juuri niiltä paikoilta, joille tekijät silminnäkijän mukaan nousivat teon jälkeen ja leikkasi kuljettajan jalkatilan verhoilusta palasen. Puolustuksen mukaan puhdistukset on tehty paljon rikoksen jälkeen. Verhoilun leikkaaminen taas johtui kosteusvauriosta.

Puolustus huomautti myös, että auton penkeistä ei ollut löytynyt puhdistamisen merkkejä eikä vastaajan dna:ta. Rikospaikan verijälkien perusteella rikos oli varsin verinen, mutta silti vastaajan auton penkeistä ei löytynyt Katajan dna:ta.

Uutta todistajaa kuullaan keskiviikkona

Vastaajan kännykkää ja työtietokonetta ei ole saatu tutkintaan, koska vastaaja vaihtoi ne pian rikoksen jälkeen. Rikoksen tekopäivänä hän ei vastannut työpuheluihin tai lähettänyt sähköposteja. Lisäksi syyttäjän mukaan vastaajan asunnon vähäinen sähkönkäyttö rikoksen tapahtuma-aikaan kertoo siitä, että hän ei ollut kotona.

Syyttäjien mukaan aihetodisteet eivät jätä sijaa epäilylle, etteikö vastaaja olisi rikoksen tekijä.

Keskiviikkona hovioikeus kuulee henkilötodistajia, joista merkittävin on Teemu Torssosen ex-puoliso. Hän on lisätutkinnassa kertonut, että Torssonen pyysi häntä valmistamaan FedEx-yhtiön nimikikyltin. Torssonen on kiistänyt väitteen. Hovioikeudessa puolustus pyrkinee horjuttamaan todistajan uskottavuutta ja kyseenalaistamaan sen, että todistajan kertomus liittyisi vastaajaan.

Tiistaina oikeudenkäynnissä puolustus korosti sitä, että vastaajaa ei ole tuomittu rikoksista. Todistajien mukaan vastaaja oli tapahtumapäivänä tavallinen, rauhallinen itsensä.

”On epäuskottavaa, että täysin väkivallaton ihminen tekisi näin kylmäverisen teon ensimmäistä kertaa elämässään, ja sen jälkeen kukaan ei havaitsisi hänessä mitään outoa”, puolustus kirjoittaa vastavalituksessaan.

Pekka Kataja kertoi ennen oikeuden istuntoa, että hän on teon jälkeen pyrkinyt elämään mahdollisimman normaalia elämää.

– Ei siitä mitään tule, jos joutuu koko ajan olan yli vilkuilemaan, Kataja sanoi.

Rikoksen yksityiskohdat hän on yrittänyt jättää taakseen ja unohtaa.

