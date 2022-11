Ohjaaja Mikko Roiha oli koulukiusattu, mutta teatterivierailut yläasteella toivat turvallisuuden tunnetta: ”Teatteri piti minut hengissä”

15 vuotta Berliinissä vaikuttanut Mikko Roiha on maakuntateattereiden mies. Hänen luomansa Vapaa teatteri -konsepti on uudistanut tavan tehdä teatteriesityksiä.

Teatteriohjaaja Mikko Roiha muistelee kouluvuosiaan Vantaalla. Yläasteella tekivät suuren vaikutuksen teattereiden kouluihin tuomat esitykset.

Tarjolla oli sen ajan tunnetuimpia teattereita, kun Ahaa-teatteri, Tampereen Työväen Teatteri ja KOM-teatteri kiersivät yläasteilla.

– Olin koulukiusattu ja minulle tuli tunne, että yhtäkkiä teatteri teki siitä minulle turvallisen paikan

Samalla Roihan mielessä heräsi toinenkin tunne. Se, että teatteriesitykset ovat osa jotain suurempaa yhteyttä.

– Ajattelin, että ne ovat olleet tällä esityksellä Kuubassa asti, ja nyt ne ovat meillä täällä Vantaalla. Ja täältä ne menevät tällä samalla esityksellä Rovaniemelle. Tuli ymmärrys jostakin globaalista yhteydestä kaikkiin kansoihin. Se ajatus piti minua hengissä.

– Jos kysytään, onko teatteri tärkeää, joko katsojana tai tekijänä, niin kyllä se on.

Vapaa teatteri yhdistää voimat

Roihasta tuli teatteriohjaaja, jonka teoksia on nähty monissa Suomen maakuntateattereissa. Hän kehitti myös aivan uuden Vapaa teatteri -konseptin.

Sen ideana on koota näyttelijät eri maakuntateattareista ja harjoitella esitys valmiiksi Roihan toisessa kotikaupungissa Berliinissä. Siellä on usein myös ensi-ilta, jonka jälkeen esitys kiertää kaikissa niissä teattereissa, jotka ovat projektissa mukana.

– Sen filosofiana on saattaa teattereita ja tekijöitä yhteen. Ajatus on se, että jos kaikki yhteistyöteatterit ottavat sen osaksi omaa ohjelmistoaan, saadaan moninkertaistettua esityksen elinkaari.

Yhteisiä tuotantoja on tehty viime vuosina jo useita, mutta helppoa yhteistyö ei ole aina ollut, Roiha kertoo.

– Me ei olla vieläkään kauhean hyviä jakamisessa. Eli että jaetaan jotain ideaa, ja se ei olekaan enää ”vain meidän”. Sellainen ei ole suomalaiselle kulttuurille kovin ominaista.

Positiivisena puolena yhteistyö on luonut uudenlaista teatteria Suomeen.

– Se on luonut uudenlaista virkistymistä teatteriin. Sellaiset näyttelijät, joihin yleisökin on jo kyllästynyt omilla paikkakunnilla, ovat tuoreita kasvoja toisella paikkakunnalla. Tämän koko idea on antaa meidät toisillemme, antaa uusia mahdollisuuksia.

Katso koko haastattelu Puoli seitsemän -ohjelmassa: