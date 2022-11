Gordon Ramsay kehui vuolaasti uunifetapastaa – reseptin keksijä Jenni Häyrinen: ”Ei ole isompaa nimeä!”

Liemessä-ruokablogin kirjoittaja Jenni Häyrinen sai myöhään eilisiltana Instagramissa seuraajaltaan linkin juttuun, joka sai suun loksahtamaan auki.

Huippukokki ja televisiopersoona Gordon Ramsay oli kehunut vuolaasti Häyrisen kehittämää uunifetapastaa People-lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

– Itselläni mielikuva Gordon Ramsaysta on, että hän on aika kriittinen ja harvoin antaa näin suitsuttavaa ja positiivista palautetta yhtään mistään, Häyrinen ihmettelee.

Häyrisen resepti on kulkenut pitkän matkan. Vuonna 2019 syntynyt uunifetapasta on ollut Suomessa ja sittemmin maailmalla hittiruoka, joka on saanut paljon hehkutusta eri julkisuuden henkilöiltä ja vaikuttajilta. Mutta Ramsaylta kehujen saaminen on Häyrisen mukaan jotain aivan muuta.

– Ei ole isompaa nimeä! Tässä voisi sanoa puoliksi vitsillä, että tämä on urani kohokohta, tai ainakin jonkinnäköinen lakipiste uunifetapastan osalta.

Jenni Häyrinen esitteli maalikuussa 2020 Ylelle ruokavarastojaan, joita hän keräsi koronakaranteenin varalta. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Omille lapsille kelpaisi myös välillä muu ruoka

Ramsayn mielestä sosiaalinen media ja sitä kautta leviävät reseptit ovat paras asia, mitä ruoka-alalle on koskaan tapahtunut.

Haastattelussa huippukokki sanoi, että uunifetapastan kaltaiset ruoat auttoivat ihmisiä pääsemään yli pandemia-ajasta, kun inspiraatiota kokkaamiseen jaettiin esimerkiksi Tiktok-sovelluksessa.

– Näin olen toivonutkin, että resepteistäni olisi iloa ja apua ihmisten arkeen, Häyrinen kertoo.

Vaikka uunifetapasta on saanut poikkeuksellisen laajaa huomiota, ei Häyrinen koe sen lopulta vaikuttaneen omaan elämäänsä. Työtä tehdään entiseen tapaan, eikä reseptin keksijä itse ole kokenut kyllästymisen tunnetta hittiruokaansa kohtaan.

– Uunifetapasta on ikään kuin viitta, joka on minun kannettavani ja kyllä minä sitä ihan mielläni kannan.

Asian laita on ainakin osittain toisin Häyrisen jälkikasvulla.

– Omilla lapsillani reaktiot uunifetapastaa kohtaan alkavat olla ”ei, uunifetapastaa!”, vaikka he aluksi siitä pitivät. Jossain vaiheessa jouduin tekemään sitä pienessä keittiössämme haastatteluihin niin paljon, että he varmastikin syövät nyt mielellään jotain muuta, Häyrinen naurahtaa.

Ramsayn kommenteista uutisoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Voit keskustella jutusta 16.11. kello 23:een saakka.