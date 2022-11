Yksi hävittäjälento vastaa vuoden autoilua – nyt asevoimat selvittävät, saisiko rypsiöljystä tai levästä polttoainetta sotilaskoneisiin

Suomessa sotilasilmailun päästöjä hillitsee se, että harjoitusalueet alkavat tukikohtien läheltä eikä siirtolentoja tarvita monien muiden maiden tapaan. Kuva on Ruska 20 -harjoituksesta Lapin lennoston kotikentältä Rovaniemeltä.

Puolustusvoimat vähentää ilmastopäästöjään ottamalla biopolttoaineet käyttöön maa- ja meriliikenteessä. Tarkempi suunnitelma valmistuu ensi vuonna.

Biopolttoaineen osuutta lisätään asteittain niin, että puolustusministeriön asettamana tavoitteena on puolittaa maa- ja meriliikenteen hiilidioksidipäästöt tämän vuosikymmenen aikana.

– Paljon tietysti riippuu uusiutuvan polttoaineen saatavuudesta ja hinnasta, mutta ainakin nyt tavoite vaikuttaa hyvinkin toteuttamiskelpoiselta, sanoo Puolustusvoimien vs. ympäristöpäällikkö Teemu Pasanen.

Biopolttoaineiden raaka-aineina käytetään tätä nykyä esimerkiksi maissia, metsäteollisuuden jätteitä ja kalanrasvoja, tulevaisuudessa myös levää. Jokaiseen panssarivaunuun ei välttämättä tankata biopolttoainetta, mutta isoon osaan kalustosta kuitenkin.

Jäte- ja eläinrasvoista polttoainetta hävittäjiin?

Maa- ja meriliikenne aiheuttaa neljäsosan Puolustusvoimien päästöistä, mutta varsinainen sylttytehdas löytyy taivaalta. Kun F35-hävittäjä kerran tekee 200 kilometrin lenkin, päästöt vastaavat vuoden ajelua bensa-autolla. Suomen puolustusvoimien päästöistä 65 prosenttia tulee ilmailusta.

Voisiko tulevia F35-hävittäjiä tankata vaikkapa jäte- ja eläinrasvoista tehdyllä biopolttoaineella, tätä selvitetään hävittäjävalmistaja Lockheed Martinin kanssa, mutta asia ei ole yksinkertainen. Teknisestä soveltuvuudesta pitää olla täysin varma.

Sotilasilmailun ympäristöasioiden kanssa työskennellyt Pasanen ei usko, että fossiilisesta kerosiinista päästään eroon vielä tällä vuosikymmenellä.

– Pitäisin sitä epätodennäköisenä. Toisaalta kehitys menee nopeasti eteenpäin, joten jää nähtäväksi.

F35-hävittäjät kuuluvat kalustoon myös Britanniassa, jossa ilmavoimat selvittää esimerkiksi leväpohjaisen biopolttoaineen sekä synteettisen kerosiinin mahdollisuuksia. Ruotsissa Gripen-hävittäjä teki onnistuneen koelennon rypsiöljypohjaisella polttoaineella jo vuosia sitten. Biopolttoaineita ei kuitenkaan ole vielä sertifioitu sotilaskoneissa vakituisesti käytettäväksi.

Suomi solahtaa helposti vihertyvään Natoon

Asevoimien ja puolustusteollisuuden on arvioitu aiheuttavan noin 6 % maailman hiilidioksidi- ja metaanipäästöistä. Todellista osuutta ei tiedetä, koska alaa ei ole velvoitettu raportoimaan päästöjään, vaikka esimerkiksi jotkut asevalmistajat niin tekevätkin.

Kioton pöytäkirjan ja Pariisin sopimuksen kaltaisista kansainvälisistä ilmastosopimuksista asevoimat on jätetty pois kansalliseen turvallisuuteen vedoten, eivätkä Suomenkaan päästövähennystavoitteet ole velvoittaneet Puolustusvoimia.

Puolustusvoimien kalusto on pitkäikäistä ja polttomoottoreilla toimivaa vielä pitkälle tulevaisuuteen. Puhtaammat polttoaineet ovat vaihtoehto silloin, kun liikennettä ei voi sähköistää. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Vapaaehtoisia ponnistuksia on kuitenkin monissa maissa. Sotilasliitto Natokin perusti tänä vuonna Kanadaan ilmastonmuutoksen osaamiskeskuksen. Pääsihteeri Jens Stoltenbergin visioissa Nato on hiillineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Suomella ei ole mitään vaikeuksia täyttää Naton ilmastotavoitteita, kertoo ympäristöneuvos Sara Kajander puolustusministeriöstä.

– Sanoisin, että Suomi on tässä asiassa todellakin etujoukoissa. Kansalliset linjauksemme ovat vastaavat tai kunnianhimoisemmat kuin mitä Nato on tähän mennessä tuonut julki.

Kajanderin mukaan harva maa on Suomen tavoin asettanut julkista tavoitetta operatiivisen toiminnan päästöleikkauksille.

Kotimainen polttoaine vahvistaa huoltovarmuutta

Siirtyminen vähäpäästöisiin polttoaineisiin on ilmastoteko ja lopulta pakkokin, koska jossain vaiheessa fossiilisia polttoaineita ei ole enää kaupan. Muutos parantaa myös huoltovarmuutta, jos polttoaineet saadaan läheltä ja toimitusketju on lyhyt.

Kajander kertoo, että biopolttoaineiden hankinnasta ei ole vielä sovittu, eikä kotimaisuutta voi julkisessa hankinnassa suoraan kirjoittaa hankintakriteeriksi.

– Pyrimme nykyisen kaltaiseen käytäntöön, jossa toimittajan kanssa on puitesopimus ja siinä sopimuksessa on tiettyjä huoltovamuusvaatimuksia. Kotimainen toimittaja on meille hyvä tae huoltovarmuudesta, Kajander toteaa.

Merivoimien aluksissa aletaan lähivuosina käyttää kotimaista biopolttoainetta. Hinta on vielä fossiilisia polttoaineita korkeampi, mutta hintaeron uskotaan tulevaisuudessa tasoittuvan. Kuva: Tiina Grönroos / Yle

Suomessa liikenteen biopolttoaineita valmistaa esimerkiksi Neste, ST1 ja UPM. Biopolttoaineita ei maailmassa valmisteta vielä lähellekään niin paljon kuin fossiilisista eroon pääsy vaatisi.

Äärisäät lisäävät konfliktien riskiä

Ilmastotalkoissakaan puolustuskyvystä ei tingitä, Kajander ja Pasanen korostavat. Jos kasvihuonekaasujen päästöleikkaukset uhkaavat sitä, päästöleikkauksista tingitään. Esimerkiksi Ilmavoimissa harjoitellaan taivaalla niin paljon kuin katsotaan tarpeelliseksi.

Sen sijaan kasarmien ja muiden kiinteistöjen ilmastopäästöjä on vähennetty kymmenessä vuodessa peräti 90 prosenttia. Öljykattilat on vaihdettu pelletteihin ja ostosähkössä siirrytty päästöttömään sähköön. Puolustusvoimat on myös hankkiutunut eroon ylimääräisistä tiloista.

Aurinkopaneeleitakin on asennettu aina Rovaniemen Someroharjun varuskuntaa myöten.

Toistaiseksi paneelit ovat tuottaneet sähköä yhteen rakennukseen, Puolustuskiinteistöjen kiinteistöpäällikkö Markus Hakso kertoo.

– Nyt on saatu kokemus, että ne oikeasti toimivat näilläkin leveysasteilla, joten aiomme laajentaa isompiin voimaloihin.

Kiinteistöpuolen massiiviset päästövähennykset ovat tarkoittaneet Puolustusvoimien kokonaispäästöjen pudotusta neljänneksellä vuosikymmenessä.

Alhaalla roikkuvat hedelmät on poimittu tehokkaasti, Kajander kuvaa tilannetta. Kun siirrytään operatiiviselle puolelle, päästöjen leikkaaminen käy siis vaikeammaksi.

Maailman asevoimilla on kaikki syyt tehdä voitavansa, sillä sään ääri-ilmiöt lisäävät myös väkivaltaisten konfliktien riskiä monin tavoin. Tulvat tuhoavat koteja ja kuivuuskaudet satoja, moni joutuu pakomatkalle. Kilpailu vähenevistä luonnonvaroista kiihtyy.

Asevoimien omakin toiminta käy entistä vaikeammaksi, kun helleaallot ylikuumentavat sotilaiden lisäksi esimerkiksi hävittäjien elektroniikkaa ja tulvat tuhoavat tärkeät kuljetusreitit.

